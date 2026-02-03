Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Orbán BalázsvillamosenergiaUkrajnaMagyarország

Orbán Balázs: Ukrajna rekordmennyiségű áramot importált januárban Magyarországról

Rekordot döntött Ukrajna villamosenergia-importja januárban, amelynek csaknem felét Magyarország biztosította – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint mindez új megvilágításba helyezi azokat a brüsszeli törekvéseket, amelyek Magyarország leválasztását sürgetik az orosz energiahordozókról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 9:29
Orbán Balázs (Fotó: Havran Zoltán)
Ukrajna januárban minden eddiginél több villamosenergiát importált, az ellátás közel fele Magyarországról érkezett – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet Orbán Balázs tett közzé Facebook-oldalán. 

Orbán Balázs (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Szeretném jelezni az összes brüsszeli és ukrán vezetőnek meg a tiszás megbízottjaiknak, hogy ennek fényében nem biztos, hogy jó ötlet erőltetni, hogy levágják Magyarországot az orosz gázról!

– olvasható bejegyzésében.

