orosz gázBrüsszelLNGMagyarországenergiabiztonság

Brüsszel tönkretenné a magyar energiaellátást

Brüsszel minősített többséggel döntött – Magyarország tiltakozása ellenére – az orosz gázimport teljes kivezetéséről. A magyar kormány szerint a lépés súlyosan veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, ezért jogi útra terelték az ügyet. Eközben az uniós gáztárolók töltöttsége többéves mélypontra esett vissza, ami az árak gyors emelkedéséhez vezetett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 14:36
Európa egyre inkább Amerikára hagyatkozik az energiabiztonság tekintetében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország tiltakozása ellenére döntés született Brüsszelben, az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel elfogadták – számolt be róla a Reuters. A magyar kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, ezért az Európai Bíróságon támadja meg a döntést. Eközben az EU gázkészlete az elmúlt három év legalacsonyabb szintjén van, az uniós országok a szokásosnál kisebb tartalékkal rendelkeztek a tél kezdetén, és a szokatlanul hideg időjárás felgyorsította a készletek felhasználását. Az ellátással kapcsolatos aggodalmak miatt az elmúlt két év legnagyobb havi áremelkedése következett be az európai irányadó földgáztőzsdén (TTF) – számolt be róla a Financial Times.

Brüsszel döntése alapján az Unió egyre inkább a tengeri úton érkező amerikai LNG-re támaszkodik az orosz gáz helyett
Brüsszel döntése alapján az unió egyre inkább a tengeri úton érkező amerikai LNG-re támaszkodik az orosz gáz helyett
Fotó: AFP

Németország nagyjából 20 százalékkal kevesebb gáztartalékkal lépett a télbe, mint tavaly, miután Németország és az EU is enyhítette a tárolási célokat. Az árakat az Egyesült Államokban pusztító téli viharok is befolyásolták, ami megzavarta a gázpiacokat és felhajtotta az európai árakat. Eközben az EU egyre inkább a tengeri úton érkező amerikai LNG-re támaszkodik az Oroszországból érkező vezetékes szállítások helyett. 

A tárolók jelenlegi töltöttsége a teljes kapacitás mindössze 43 százaléka, ami 2022 óta a legalacsonyabb szezonális szint.

A szakértői előrejelzések alapján azonban a fűtési szezon végével és az új kapacitások belépésével a gázárak várhatóan csökkenni fognak.

Hortay Olivér közösség oldalán reagált az európai gáztartalékok mennyiségének drasztikus csökkenésére, miszerint

Nem szabad betiltani az orosz energiát!

Borítókép: Európa egyre inkább Amerikára hagyatkozik az energiabiztonság tekintetében (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Amit eddig biztosan tudunk

Bayer Zsolt avatarja

Egyre tisztább a kép.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu