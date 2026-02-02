Brüsszel tönkretenné a magyar energiaellátást

Németország nagyjából 20 százalékkal kevesebb gáztartalékkal lépett a télbe, mint tavaly, miután Németország és az EU is enyhítette a tárolási célokat. Az árakat az Egyesült Államokban pusztító téli viharok is befolyásolták, ami megzavarta a gázpiacokat és felhajtotta az európai árakat. Eközben az EU egyre inkább a tengeri úton érkező amerikai LNG-re támaszkodik az Oroszországból érkező vezetékes szállítások helyett.

A tárolók jelenlegi töltöttsége a teljes kapacitás mindössze 43 százaléka, ami 2022 óta a legalacsonyabb szezonális szint.

A szakértői előrejelzések alapján azonban a fűtési szezon végével és az új kapacitások belépésével a gázárak várhatóan csökkenni fognak.