Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország tiltakozása ellenére döntés született Brüsszelben, az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel elfogadták – számolt be róla a Reuters. A magyar kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, ezért az Európai Bíróságon támadja meg a döntést. Eközben az EU gázkészlete az elmúlt három év legalacsonyabb szintjén van, az uniós országok a szokásosnál kisebb tartalékkal rendelkeztek a tél kezdetén, és a szokatlanul hideg időjárás felgyorsította a készletek felhasználását. Az ellátással kapcsolatos aggodalmak miatt az elmúlt két év legnagyobb havi áremelkedése következett be az európai irányadó földgáztőzsdén (TTF) – számolt be róla a Financial Times.
Brüsszel tönkretenné a magyar energiaellátást
Brüsszel minősített többséggel döntött – Magyarország tiltakozása ellenére – az orosz gázimport teljes kivezetéséről. A magyar kormány szerint a lépés súlyosan veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, ezért jogi útra terelték az ügyet. Eközben az uniós gáztárolók töltöttsége többéves mélypontra esett vissza, ami az árak gyors emelkedéséhez vezetett.
Németország nagyjából 20 százalékkal kevesebb gáztartalékkal lépett a télbe, mint tavaly, miután Németország és az EU is enyhítette a tárolási célokat. Az árakat az Egyesült Államokban pusztító téli viharok is befolyásolták, ami megzavarta a gázpiacokat és felhajtotta az európai árakat. Eközben az EU egyre inkább a tengeri úton érkező amerikai LNG-re támaszkodik az Oroszországból érkező vezetékes szállítások helyett.
A tárolók jelenlegi töltöttsége a teljes kapacitás mindössze 43 százaléka, ami 2022 óta a legalacsonyabb szezonális szint.
A szakértői előrejelzések alapján azonban a fűtési szezon végével és az új kapacitások belépésével a gázárak várhatóan csökkenni fognak.
További Külföld híreink
Hortay Olivér közösség oldalán reagált az európai gáztartalékok mennyiségének drasztikus csökkenésére, miszerint
Nem szabad betiltani az orosz energiát!
Borítókép: Európa egyre inkább Amerikára hagyatkozik az energiabiztonság tekintetében (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egy férfi mozgólépcsőn síelt Bécsben – perrel fenyeget a tömegközlekedési vállalat + videó
Lehet, hogy már a hamarosan kezdődő téli olimpiára hangolódott.
„Nem vagyunk őrültek” – Medvegyev szerint Oroszország nem akar világháborút
Medvegyev szerint őrültség lenne globális konfliktust gerjeszteni.
A patriótákat nem lehet elhallgattatni: az AfD meghívást kapott a müncheni biztonsági konferenciára
A konferencia elnöke hangsúlyozta, hogy az AfD külpolitikai szakértőinek részvétele hozzájárulna a nyílt párbeszédhez.
Visszafoglalás – Saját magát számolja fel a liberális világrend, a Nyugat egysége szétesik + videó
Politikai és elemzői konszenzus övezi azt a tételt, hogy eljött az új világrend, a réginek vége. Miként lehet ezt nevezni?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egy férfi mozgólépcsőn síelt Bécsben – perrel fenyeget a tömegközlekedési vállalat + videó
Lehet, hogy már a hamarosan kezdődő téli olimpiára hangolódott.
„Nem vagyunk őrültek” – Medvegyev szerint Oroszország nem akar világháborút
Medvegyev szerint őrültség lenne globális konfliktust gerjeszteni.
A patriótákat nem lehet elhallgattatni: az AfD meghívást kapott a müncheni biztonsági konferenciára
A konferencia elnöke hangsúlyozta, hogy az AfD külpolitikai szakértőinek részvétele hozzájárulna a nyílt párbeszédhez.
Visszafoglalás – Saját magát számolja fel a liberális világrend, a Nyugat egysége szétesik + videó
Politikai és elemzői konszenzus övezi azt a tételt, hogy eljött az új világrend, a réginek vége. Miként lehet ezt nevezni?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!