Brüsszel tiszás delegáltjai nem a magyarokat képviselik, hanem saját magukat + videó

Milyen érdekes, hogy „véletlenül” a Tisza Pártnál most egyszerre megjelennek a vezetők között nyugati energiacégek vezetői – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Kapitány István a Shellnek volt az egyik alelnöke, meghatározó vezetője, míg Orbán Anita több nyugati energiacégnél töltött be vezetői pozíciót.

Magyar Péter globális energiacégek embereit igazolta le (Fotó: Havran Zoltán)

Menczer Tamás felidézte: kihívóját, Bujdosó Andreát minden fórumára és mindenhová hívja, sőt még egy vitameghívásuk is van a Partizánba, azonban Magyar Péter embere nem hajlandó kiállni vele. „Talán ez nem független attól, hogy lehet, hogy a tényeket és a választókörzetet én egy kicsit jobban ismerem” – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

Bujdosó Andrea szintén a Shellnek volt a magyarországi vezetője

– hívta fel a figyelmet.

–Ezek után talán indokolt a kérdés, hogy vajon kit képviselnek. Bennünket képviselnek, magyar embereket, vagy azokat a cégeket, amelyektől a fizetésüket kapták? – tette fel a kérdést a kommunikációs igazgató. Kijelentette: ezeket az embereket, akik korábban energiacégeket vezettek, Brüsszel delegálta ide végrehajtónak.

– Amikor azt halljuk Kapitány Istvántól, Orbán Anitától és a többiektől, hogy az orosz olajat és az orosz gázt el kell zárni, akkor minden értelmet nyer. Minden összeáll, és világossá válik, hogy ezek az emberek nem bennünket képviselnek, hanem azokat, akiktől korábban a pénzt kapták – magyarázta Menczer Tamás. Figyelmeztetett: a Tisza Párt emberei azt mondják, hogy nem kell az orosz olaj, nem kell az orosz gáz, majd veszünk azoktól, akiknek ők korábban dolgoztak.

Csak a probléma az, hogy a számlát önök fizetik

– jelezte közönségének a kommunikációs igazgató. Hozzátette: ezek az emberek soha nem tudnának és soha nem mondanának nemet Brüsszelnek, ugyanis ezek az emberek nem a magyarokat akarják képviselni, hanem saját magukat.