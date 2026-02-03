migrációs paktumEU Menekültügyi és Migrációs Paktumillegális bevándorlásÍrország

Migrációs paktum: újabb bizonyíték, miért fizetnek rá a tagállamok

Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet elemzője egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy évi 1,5 milliárd euróra is növekedhet Írország migrációs kiadása. Véleménye szerint a brüsszeli migrációs paktum alapvetően rossz elképzelésre épít: nem arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy hogyan lehet a migránsokat újraosztani a tagállamok között, hanem a határvédelem megerősítésére, hogy ne tudjanak illegálisan belépni az unió területére.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 17:32
A Nézőpont Intézet elemzője rámutatott, hogy kormányzati dokumentumok szerint az ír minisztereket már 2023-ban figyelmeztették: a menedékkérők elszállásolásának költségei az évi 1,5 milliárd eurót is elérhetik, ha az ország nem készül fel időben az EU új migrációs paktumának hatásaira.

A migrációs paktum miatt drasztikusan növekedhetnek az ország migránsok elszállásolásával kapcsolatos kiadásai. 

A Brussels Signals értesülései szerint Írországnak magánszállások helyett (melyeknek ágyankénti éves ára elérheti a harmincezer eurót is) államilag fenntartott szállásokban kellene elhelyeznie a beérkező migránsokat (ágyankénti éves költség: 12 ezer euró), hogy kordában tartsák a kiadásokat. Zemplényi Lili felhívta a figyelmet:

Írország költségei rámutatnak arra, hogy a migrációs paktumot végrehajtó tagállamoknak hogyan növekedhetnek a kiadásaik: a Brüsszel által kötelező szinten áttelepített migránsokért a tagállamok felelősséggel tartoznának, így például a migránsok elszállásolásának költsége is terhet róna a tagállamokra

– hangsúlyozta Zemplényi Lili.

A brüsszeli migrációs paktum alapvetően rossz elképzelésre épít: nem arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy hogyan lehet a migránsokat újraosztani a tagállamok között, hanem a határvédelem megerősítésére, hogy ne tudjanak illegálisan belépni az unió területére

– hívta fel a figyelmet az elemző.

 

Kiszelly Zoltán elmondta, amit sokan csak sejtettek eddig

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy decemberben Brüsszelben elfogadták a migrációs paktumot, amely Kiszelly Zoltán szerint demográfiai, politikai és föderális célokat szolgál. Az elemzési igazgató úgy véli, az EU a csökkenő népesség problémájának megoldását a bevándorlásban látja, miközben a migránsok szavazatai a nyugat-európai baloldalt erősíthetik. Kiszelly elmondta, hogy 

a brüsszeli irányvonal ismét veszélyes történelmi mintákat idéz, és a magyarok már többször nemet mondtak a migrációs paktumra.

 

Borítókép: Migránsok Írországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

