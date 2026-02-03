A Nézőpont Intézet elemzője rámutatott, hogy kormányzati dokumentumok szerint az ír minisztereket már 2023-ban figyelmeztették: a menedékkérők elszállásolásának költségei az évi 1,5 milliárd eurót is elérhetik, ha az ország nem készül fel időben az EU új migrációs paktumának hatásaira.

Migrációs paktum: újabb bizonyíték, miért fizetnek rá a tagállamok. Fotó: AFP

A migrációs paktum miatt drasztikusan növekedhetnek az ország migránsok elszállásolásával kapcsolatos kiadásai.

A Brussels Signals értesülései szerint Írországnak magánszállások helyett (melyeknek ágyankénti éves ára elérheti a harmincezer eurót is) államilag fenntartott szállásokban kellene elhelyeznie a beérkező migránsokat (ágyankénti éves költség: 12 ezer euró), hogy kordában tartsák a kiadásokat. Zemplényi Lili felhívta a figyelmet:

Írország költségei rámutatnak arra, hogy a migrációs paktumot végrehajtó tagállamoknak hogyan növekedhetnek a kiadásaik: a Brüsszel által kötelező szinten áttelepített migránsokért a tagállamok felelősséggel tartoznának, így például a migránsok elszállásolásának költsége is terhet róna a tagállamokra

– hangsúlyozta Zemplényi Lili.