Az illegális bevándorlás romba dönti Európa jövőjét, Magyarország ellenáll a brüsszeli terveknek

Tavaly szeptemberben Európa szívében, az Európai Unió fővárosában odáig fajult a bűnözési hullám, hogy katonák vonultak az utcára. A belga kormány kényszerlépése a nyáron elszabaduló erőszakhullámra adott válasz volt. Brüsszelben számos fegyveres incidens történt 2025-ben. A belga főváros azonban csak a jéghegy csúcsa. Az európai lakosság félelemben él és egyre többen vallják be, hogy sok helyen már fényes nappal sem mernek kimenni az utcára.

A nyugati nagyvárosokban tapasztalható erőszakhullám szorosan összefügg a bevándorlással, amely évek óta megoldatlan problémát jelent, s amelyről a brüsszeli elit rendre hallgat.

A migránsválság kezdete, azaz 2015 óta a nők és lányok Németországban már nincsenek biztonságban.