migrációs paktumEU Menekültügyi és Migrációs PaktummigránsválságEurópai UnióMagyarország

Az illegális bevándorlás romba dönti Európa jövőjét, Magyarország ellenáll a brüsszeli terveknek

Európában az ellenőrizetlen illegális migráció és a közbiztonság romlása között egyértelmű kapcsolat rajzolódott ki. Miközben több országban a bűnözési adatok és társadalmi feszültségek erősödéséről szólnak a beszámolók, Magyarországon például nem figyelhető meg ilyen trend. Szakértők és magyar kormányzati szereplők egyaránt azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi uniós migrációs politika elbukott. Magyarország álláspontja egyértelmű: nem fogadjuk el a migrációs paktumot, nem leszünk migránsbefogadó ország, és nem fizetünk az illegális bevándorlók ellátásáért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 15:39
Az illegális bevándorlás elviselhetetlen terhet ró az európai tagállamokra Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai migrációkezelési tervek megbuktak. Ahogy arról lapunk is több ízben beszámolt, az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát. Számos uniós tagállamban is súlyos közbiztonsági problémák jelentkeznek, megjelentek a no-go zónák, míg Nagy-Britanniában a lopási statisztikák emelkedése figyelhető meg, különösen Londonban, ahol óránként 13 telefonlopás történik. Nyugat-Európa nagyvárosaiban egyre gyakoribbak az erőszakos cselekmények, a nőket érő támadások és a szervezett bűnözésről szóló jelentések is elkeserítőek. 

Az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát
Az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát
Fotó: AFP

Tavaly szeptemberben Európa szívében, az Európai Unió fővárosában odáig fajult a bűnözési hullám, hogy katonák vonultak az utcára. A belga kormány kényszerlépése a nyáron elszabaduló erőszakhullámra adott válasz volt. Brüsszelben számos fegyveres incidens történt 2025-ben. A belga főváros azonban csak a jéghegy csúcsa. Az európai lakosság félelemben él és egyre többen vallják be, hogy sok helyen már fényes nappal sem mernek kimenni az utcára.

A nyugati nagyvárosokban tapasztalható erőszakhullám szorosan összefügg a bevándorlással, amely évek óta megoldatlan problémát jelent, s amelyről a brüsszeli elit rendre hallgat.

A migránsválság kezdete, azaz 2015 óta a nők és lányok Németországban már nincsenek biztonságban.

Nyolcmillió forint egy migráns ára

Brüsszelben elfogadták a migrációs paktumot, amely Kiszelly Zoltán szerint demográfiai, politikai és föderális célokat szolgál. A Századvég politikai elemzési igazgatója úgy véli, az EU a csökkenő népesség problémájának megoldását a bevándorlásban látja, miközben a migránsok szavazatai a nyugat-európai baloldalt erősíthetik. Kiszelly elmondta, hogy a mostani brüsszeli irányvonal ismét veszélyes történelmi mintákat idéz, és a magyarok már többször nemet mondtak a migrációs paktumra. 

A migránsválsággal együtt jár az antiszemitizmus térnyerése

Rég nem látott tempóban terjed az antiszemitizmus is Európában, mivel a bevándorló muszlimok általában erősen antiszemita beállítottságúak – ez derült ki a Berlini Műszaki Egyetem Antiszemitizmus-kutató Központja (ZfA) által korábban készített tudományos elemzésből. Hasonló kép rajzolódik ki az Izraellel kapcsolatos zsidóellenes attitűdök esetében is, ami erős különbséget mutat a németek és a bevándorlók között. Vagyis a zsidógyűlölet a migrációs hullámok kezdete óta öltött drámai mértéket, és egyfajta importcikk lett. A tömeges bevándorlás célországaiban nő azt antiszemitizmus. Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Romániában pedig csökken – amire az EU Alapjogi Ügynökségének antiszemitizmusról szóló jelentése is rávilágított. László András EP-képviselő októberben elmondta, hogy 

A budapesti izraeli nagykövet rámutatott, hogy a zsidók nagy biztonságban érzik magukat Magyarországon.

Magyarország követendő példát mutat

A tagállami kormányzatoknak az a felelőssége, hogy megtalálják a megoldást, hogyan lehet a polgáraikat megvédeni. Magyarország a jó példa arra, hogy megállítható az illegális migráció, amennyiben az országokat vezető politikai erők a lakosság érdekeit képviselik – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Annak kapcsán, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban „már-már erődrendszerre emlékeztetnek a karácsonyi vásárok”, Bakondi György közölte: 

a nyugat-európai nagyvárosok finoman fogalmazva nem a biztonság fő letéteményesei. 

A német kancellár is azt javasolta a nőknek és a gyerekeknek, hogy sötétedés után már ne menjenek ki az utcára – hozta fel példaként. Közölte: ezekben a nagyvárosokban rendszeresen történnek súlyos, migráns hátterű emberek által elkövetett közbiztonsági események – így késes támadások, nők elleni erőszakos cselekmények –, Magyarország pedig ilyen szempontból kivétel. Az nagy kérdés ugyanakkor Bakondi György szerint, hogy sikerül-e visszafordítani a mostanra kialakult helyzetet, de az Európai Unió központi elképzelése szerinte nem fog működni. Éppen ezért 

Magyarország konzekvensen ragaszkodik a bevált migrációs politikájához, amelyet […] a magyar emberek nagy többsége is támogat

 – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Magyarország beperelte az Európai Bíróságot

Emlékezetes, hogy 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és itt kellett várakozniuk a beérkező migránsoknak. A per végén Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történetében: egymillió euró napi bírságot és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie. Ezért Magyarország december közepén beperelte az Európai Bíróságot – kártérítési per indult. Tuzson Bence igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy valójában az Európai Bíróság döntésének ideológiai és politikai okai voltak:

Brüsszel azt szeretné, hogy Magyarország engedje be a migránsokat, ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni, ezért indítottuk a pert

– összegzett.

Borítókép: Az illegális bevándorlás elviselhetetlen terhet ró az európai tagállamokra (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu