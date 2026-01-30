Az európai migrációkezelési tervek megbuktak. Ahogy arról lapunk is több ízben beszámolt, az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát. Számos uniós tagállamban is súlyos közbiztonsági problémák jelentkeznek, megjelentek a no-go zónák, míg Nagy-Britanniában a lopási statisztikák emelkedése figyelhető meg, különösen Londonban, ahol óránként 13 telefonlopás történik. Nyugat-Európa nagyvárosaiban egyre gyakoribbak az erőszakos cselekmények, a nőket érő támadások és a szervezett bűnözésről szóló jelentések is elkeserítőek.
Az illegális bevándorlás romba dönti Európa jövőjét, Magyarország ellenáll a brüsszeli terveknek
Európában az ellenőrizetlen illegális migráció és a közbiztonság romlása között egyértelmű kapcsolat rajzolódott ki. Miközben több országban a bűnözési adatok és társadalmi feszültségek erősödéséről szólnak a beszámolók, Magyarországon például nem figyelhető meg ilyen trend. Szakértők és magyar kormányzati szereplők egyaránt azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi uniós migrációs politika elbukott. Magyarország álláspontja egyértelmű: nem fogadjuk el a migrációs paktumot, nem leszünk migránsbefogadó ország, és nem fizetünk az illegális bevándorlók ellátásáért.
Tavaly szeptemberben Európa szívében, az Európai Unió fővárosában odáig fajult a bűnözési hullám, hogy katonák vonultak az utcára. A belga kormány kényszerlépése a nyáron elszabaduló erőszakhullámra adott válasz volt. Brüsszelben számos fegyveres incidens történt 2025-ben. A belga főváros azonban csak a jéghegy csúcsa. Az európai lakosság félelemben él és egyre többen vallják be, hogy sok helyen már fényes nappal sem mernek kimenni az utcára.
A nyugati nagyvárosokban tapasztalható erőszakhullám szorosan összefügg a bevándorlással, amely évek óta megoldatlan problémát jelent, s amelyről a brüsszeli elit rendre hallgat.
A migránsválság kezdete, azaz 2015 óta a nők és lányok Németországban már nincsenek biztonságban.
További Külföld híreink
Nyolcmillió forint egy migráns ára
Brüsszelben elfogadták a migrációs paktumot, amely Kiszelly Zoltán szerint demográfiai, politikai és föderális célokat szolgál. A Századvég politikai elemzési igazgatója úgy véli, az EU a csökkenő népesség problémájának megoldását a bevándorlásban látja, miközben a migránsok szavazatai a nyugat-európai baloldalt erősíthetik. Kiszelly elmondta, hogy a mostani brüsszeli irányvonal ismét veszélyes történelmi mintákat idéz, és a magyarok már többször nemet mondtak a migrációs paktumra.
További Külföld híreink
A migránsválsággal együtt jár az antiszemitizmus térnyerése
Rég nem látott tempóban terjed az antiszemitizmus is Európában, mivel a bevándorló muszlimok általában erősen antiszemita beállítottságúak – ez derült ki a Berlini Műszaki Egyetem Antiszemitizmus-kutató Központja (ZfA) által korábban készített tudományos elemzésből. Hasonló kép rajzolódik ki az Izraellel kapcsolatos zsidóellenes attitűdök esetében is, ami erős különbséget mutat a németek és a bevándorlók között. Vagyis a zsidógyűlölet a migrációs hullámok kezdete óta öltött drámai mértéket, és egyfajta importcikk lett. A tömeges bevándorlás célországaiban nő azt antiszemitizmus. Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Romániában pedig csökken – amire az EU Alapjogi Ügynökségének antiszemitizmusról szóló jelentése is rávilágított. László András EP-képviselő októberben elmondta, hogy
A budapesti izraeli nagykövet rámutatott, hogy a zsidók nagy biztonságban érzik magukat Magyarországon.
További Külföld híreink
Magyarország követendő példát mutat
A tagállami kormányzatoknak az a felelőssége, hogy megtalálják a megoldást, hogyan lehet a polgáraikat megvédeni. Magyarország a jó példa arra, hogy megállítható az illegális migráció, amennyiben az országokat vezető politikai erők a lakosság érdekeit képviselik – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Annak kapcsán, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban „már-már erődrendszerre emlékeztetnek a karácsonyi vásárok”, Bakondi György közölte:
a nyugat-európai nagyvárosok finoman fogalmazva nem a biztonság fő letéteményesei.
A német kancellár is azt javasolta a nőknek és a gyerekeknek, hogy sötétedés után már ne menjenek ki az utcára – hozta fel példaként. Közölte: ezekben a nagyvárosokban rendszeresen történnek súlyos, migráns hátterű emberek által elkövetett közbiztonsági események – így késes támadások, nők elleni erőszakos cselekmények –, Magyarország pedig ilyen szempontból kivétel. Az nagy kérdés ugyanakkor Bakondi György szerint, hogy sikerül-e visszafordítani a mostanra kialakult helyzetet, de az Európai Unió központi elképzelése szerinte nem fog működni. Éppen ezért
Magyarország konzekvensen ragaszkodik a bevált migrációs politikájához, amelyet […] a magyar emberek nagy többsége is támogat
– jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.
Magyarország beperelte az Európai Bíróságot
Emlékezetes, hogy 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és itt kellett várakozniuk a beérkező migránsoknak. A per végén Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történetében: egymillió euró napi bírságot és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie. Ezért Magyarország december közepén beperelte az Európai Bíróságot – kártérítési per indult. Tuzson Bence igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy valójában az Európai Bíróság döntésének ideológiai és politikai okai voltak:
Brüsszel azt szeretné, hogy Magyarország engedje be a migránsokat, ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni, ezért indítottuk a pert
– összegzett.
További Külföld híreink
Borítókép: Az illegális bevándorlás elviselhetetlen terhet ró az európai tagállamokra (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A legfiatalabbakat küldi halálba Zelenszkij
Az ukránok nem akarnak meghalni Zelenszkijért.
Tűz okoz óriási fennakadást a brit fővárosban + videó
A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.
Moszkva válaszlépéseket helyezett kilátásba a balti államokkal szemben
Moszkva tiltakozik és ruszofóbiát emleget
„Magyar Péter egyszerre nevetséges és veszélyes”
Maga a személy nevetséges, a mögötte álló kör azonban veszélyes.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A legfiatalabbakat küldi halálba Zelenszkij
Az ukránok nem akarnak meghalni Zelenszkijért.
Tűz okoz óriási fennakadást a brit fővárosban + videó
A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.
Moszkva válaszlépéseket helyezett kilátásba a balti államokkal szemben
Moszkva tiltakozik és ruszofóbiát emleget
„Magyar Péter egyszerre nevetséges és veszélyes”
Maga a személy nevetséges, a mögötte álló kör azonban veszélyes.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!