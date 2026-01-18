Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal

Tovább zsarolná Magyarországot a migránsok miatt a brüsszeli baloldal – mutat rá az Origo cikke. Nem volt elég a brüsszeli bürokratáknak, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) korábban példátlan, politikai indíttatású ítéletben kötelezte Magyarországot 200 millió euró, valamint napi egymillió euró megfizetésére, amiért nem hajlandó beengedni a területére a migránsokat. Most a baloldali európai parlamenti képviselők újabb fokozatba kapcsolták a magyarellenes hadjáratot.

Orbán Viktor nyilvánvalóvá tette, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Egy január 7-én benyújtott írásbeli kérdésben a hírhedten magyargyűlölő Daniel Freund (Zöldek), a holland Tineke Strik (Zöldek), valamint a szocialista és liberális frakciók több tagja azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy indítson újabb eljárást hazánk ellen.

Az indoklásuk egészen elképesztő: szerintük a napi egymillió eurós (közel 400 millió forintos) büntetés túl kevés ahhoz, hogy rákényszerítsék a magyar kormányt a migránspárti diktátumok végrehajtására.

A beadványban a baloldali képviselők nehezményezik, hogy a magyar kormány világossá tette: nem hajlandó végrehajtani a brüsszeli bíróság döntését, amely migránsok befogadására kényszerítené az országot. Ahogy arról beszámoltunk, a kormány álláspontja szilárd: a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya.

Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök.

A migrációs paktum mögött demográfiai, politikai és föderális törekvések húzódnak meg, miközben Brüsszel továbbra is azt sulykolja, hogy Magyarországon nincs migrációs nyomás – mondta el lapunknak korábban Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A szakértő szerint az uniós intézmények azért erőltetik a migrációt, mert Európa népessége csökken, a brüsszeli vezetés pedig ebben látja a lakosságszám pótlásának egyetlen eszközét. Brüsszel úgy gondolja, hogy a családtámogatási rendszerek nem hozták meg a kívánt eredményt, ezért a bevándorlást tekinti megoldásnak – tette hozzá.

Az unió népességét akarják szinten tartani. Nekik igazából mindegy, hogy ki lakik itt, és azt mondják, hogy ők mindent megpróbáltak

– fogalmazott Kiszelly Zoltán.