Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Európában odaveszett a nők biztonsága

Európa számos részén a nők már nem élhetnek szabadon és biztonságban. A migráció olyan társadalmi körülményeket okozott, amelyben a nők már nincsenek biztonságban. 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált migránsok által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 5:35
2015. szeptember 10-én a rendőrök lépnek fel a migránsok áradata ellen Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
2015 óta a nők és lányok Németországban már nincsenek biztonságban, mint régen. Csak tavaly 788 csoportos nemi erőszakot regisztráltak Németországban. A gyanúsítottak főként német, szír, török és afgán állampolgárságúak. Az előző években is a csoportos nemi erőszakos bűncselekmények elkövetői között viszonylag nagy arányban voltak külföldi állampolgárok – írja a V4NA.

A nők a migránsok elsőszámú célpontjai (Fotó: PETER KOHALMI / AFP)
Ezenkívül a német szövetségi bűnügyi hivatal elemzése megállapította, hogy 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált menekültek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban.

Az elkövetők között főként fiatal férfiak vannak, Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból. A legtöbb statisztika azt mutatja, hogy főként a muszlim országokból származnak a nők elleni bűncselekmények elkövetői.

Importált nőgyűlölet 

A nők elleni szexuális és erőszakos támadások azonban csak a jéghegy csúcsa. Mögöttük sok helyen elterjedt igény áll, hogy a nőket elnyomják és alsóbbrendűnek tekintsék, hogy a nekik kijelölt helyre utasítsák őket, valamint a nőiesség minden formájának nyilvánvalóan teljesen téves kezelése.

A német mecsetekben részben lekicsinylően prédikálnak a nőkről.

A lányok, asszonyok arról számolnak be, hogy félelmükben viselnek fejkendőt az iskolában, és nem öltözködhetnek úgy, ahogy szeretnének. Mindez a német valóság része, és egy nőgyűlölő kultúra tanúbizonysága, amely hirtelen Európa részévé vált, miközben az elmúlt években néhány más társadalmi probléma mellett, elsősorban a nők iránti nyilvánvaló gyűlöletet importálta Európa.

A befogadási politika következményei

Több, különböző német városokban végzett tanulmány is megerősíti, hogy a nők félelmükben éjszaka kerülik a tömegközlekedési eszközöket, aluljárókat vagy parkokat. Bár a politikusok ilyen tanulmányok eredményeinek publikálása után időről időre aggodalmukat fejezik ki, sokan még mindig nem fogták fel a probléma lényegét: egyes német városokban a nők komolyan aggódnak a biztonságukért.

Egész Németországot megrázta egy fiatal lány, Liana K. szörnyű meggyilkolása. A 17 éves diáklányt egy iraki férfi egy tehervonat elé lökte. Az eset rávilágított az állandósult problémára: ismét egy fiatal nő lett az áldozata egy nyilvánvalóan erőszakra hajlamos és már büntetett előéletű bevándorlónak. Nemrégiben egy 17 éves lányt késelt meg egy menedékkérő Hollandiában, és folyamatosan hasonló hírek érkeznek Európa számos városából.

Liana K. esete nem csak brutalitása miatt kavart indulatokat, hanem azért is, mert sokak szerint ez a bűncselekmény könnyen megakadályozható lehetett volna – írta a nius.de, hozzátéve:

Míg egyesek az elmúlt években újra és újra tragikus „egyes esetekről” beszéltek, és abszurd módon még mindig a nyitott határok politikáját és több „emberiséget” szorgalmaznak a menekültügyben, a valóságban már régóta látszik, hogy ma elsősorban a nők és a lányok fizetik meg az ellenőrizetlen bevándorlás és Angela Merkel „Meg tudjuk csinálni” szlogenjének árát.

Migránsok utaznak vonattal Ausztriába és Németországba a budapesti Keleti pályaudvarról 2015. augusztus 31-én (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Pont azok a modern feministák, akik egyébként mindig szenvedélyesen beszélnek az „öreg, fehér férfiak” állítólagos veszélyéről, az importált „toxikus férfiasság” kapcsán hevesen hallgatnak. Nincs feminista felháborodás a migráns férfiak eszkalálódó erőszakosságával kapcsolatban. Nincs feminista küzdelem az elnyomás szimbólumai, például a fejkendő ellen.

Ehelyett csak teljes ignorancia tapasztalható a nőket megvető értékrenddel szemben, amellyel szinte naponta lehet találkozni.

Borítókép: 2015. szeptember 10-én a rendőrök lépnek fel a migránsok áradata ellen (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
Magyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

