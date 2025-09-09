Európában odaveszett a nők biztonsága

Ezenkívül a német szövetségi bűnügyi hivatal elemzése megállapította, hogy 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált menekültek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban.

Az elkövetők között főként fiatal férfiak vannak, Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból. A legtöbb statisztika azt mutatja, hogy főként a muszlim országokból származnak a nők elleni bűncselekmények elkövetői.

Importált nőgyűlölet

A nők elleni szexuális és erőszakos támadások azonban csak a jéghegy csúcsa. Mögöttük sok helyen elterjedt igény áll, hogy a nőket elnyomják és alsóbbrendűnek tekintsék, hogy a nekik kijelölt helyre utasítsák őket, valamint a nőiesség minden formájának nyilvánvalóan teljesen téves kezelése.

A német mecsetekben részben lekicsinylően prédikálnak a nőkről.

A lányok, asszonyok arról számolnak be, hogy félelmükben viselnek fejkendőt az iskolában, és nem öltözködhetnek úgy, ahogy szeretnének. Mindez a német valóság része, és egy nőgyűlölő kultúra tanúbizonysága, amely hirtelen Európa részévé vált, miközben az elmúlt években néhány más társadalmi probléma mellett, elsősorban a nők iránti nyilvánvaló gyűlöletet importálta Európa.

A befogadási politika következményei

Több, különböző német városokban végzett tanulmány is megerősíti, hogy a nők félelmükben éjszaka kerülik a tömegközlekedési eszközöket, aluljárókat vagy parkokat. Bár a politikusok ilyen tanulmányok eredményeinek publikálása után időről időre aggodalmukat fejezik ki, sokan még mindig nem fogták fel a probléma lényegét: egyes német városokban a nők komolyan aggódnak a biztonságukért.

Egész Németországot megrázta egy fiatal lány, Liana K. szörnyű meggyilkolása. A 17 éves diáklányt egy iraki férfi egy tehervonat elé lökte. Az eset rávilágított az állandósult problémára: ismét egy fiatal nő lett az áldozata egy nyilvánvalóan erőszakra hajlamos és már büntetett előéletű bevándorlónak. Nemrégiben egy 17 éves lányt késelt meg egy menedékkérő Hollandiában, és folyamatosan hasonló hírek érkeznek Európa számos városából.