2015 óta a nők és lányok Németországban már nincsenek biztonságban, mint régen. Csak tavaly 788 csoportos nemi erőszakot regisztráltak Németországban. A gyanúsítottak főként német, szír, török és afgán állampolgárságúak. Az előző években is a csoportos nemi erőszakos bűncselekmények elkövetői között viszonylag nagy arányban voltak külföldi állampolgárok – írja a V4NA.
Európában odaveszett a nők biztonsága
Európa számos részén a nők már nem élhetnek szabadon és biztonságban. A migráció olyan társadalmi körülményeket okozott, amelyben a nők már nincsenek biztonságban. 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált migránsok által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban.
Ezenkívül a német szövetségi bűnügyi hivatal elemzése megállapította, hogy 2015 és 2024 között legalább 7000 nő vált menekültek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Németországban.
Az elkövetők között főként fiatal férfiak vannak, Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból. A legtöbb statisztika azt mutatja, hogy főként a muszlim országokból származnak a nők elleni bűncselekmények elkövetői.
Importált nőgyűlölet
A nők elleni szexuális és erőszakos támadások azonban csak a jéghegy csúcsa. Mögöttük sok helyen elterjedt igény áll, hogy a nőket elnyomják és alsóbbrendűnek tekintsék, hogy a nekik kijelölt helyre utasítsák őket, valamint a nőiesség minden formájának nyilvánvalóan teljesen téves kezelése.
A német mecsetekben részben lekicsinylően prédikálnak a nőkről.
A lányok, asszonyok arról számolnak be, hogy félelmükben viselnek fejkendőt az iskolában, és nem öltözködhetnek úgy, ahogy szeretnének. Mindez a német valóság része, és egy nőgyűlölő kultúra tanúbizonysága, amely hirtelen Európa részévé vált, miközben az elmúlt években néhány más társadalmi probléma mellett, elsősorban a nők iránti nyilvánvaló gyűlöletet importálta Európa.
A befogadási politika következményei
Több, különböző német városokban végzett tanulmány is megerősíti, hogy a nők félelmükben éjszaka kerülik a tömegközlekedési eszközöket, aluljárókat vagy parkokat. Bár a politikusok ilyen tanulmányok eredményeinek publikálása után időről időre aggodalmukat fejezik ki, sokan még mindig nem fogták fel a probléma lényegét: egyes német városokban a nők komolyan aggódnak a biztonságukért.
Egész Németországot megrázta egy fiatal lány, Liana K. szörnyű meggyilkolása. A 17 éves diáklányt egy iraki férfi egy tehervonat elé lökte. Az eset rávilágított az állandósult problémára: ismét egy fiatal nő lett az áldozata egy nyilvánvalóan erőszakra hajlamos és már büntetett előéletű bevándorlónak. Nemrégiben egy 17 éves lányt késelt meg egy menedékkérő Hollandiában, és folyamatosan hasonló hírek érkeznek Európa számos városából.
További Külföld híreink
Liana K. esete nem csak brutalitása miatt kavart indulatokat, hanem azért is, mert sokak szerint ez a bűncselekmény könnyen megakadályozható lehetett volna – írta a nius.de, hozzátéve:
Míg egyesek az elmúlt években újra és újra tragikus „egyes esetekről” beszéltek, és abszurd módon még mindig a nyitott határok politikáját és több „emberiséget” szorgalmaznak a menekültügyben, a valóságban már régóta látszik, hogy ma elsősorban a nők és a lányok fizetik meg az ellenőrizetlen bevándorlás és Angela Merkel „Meg tudjuk csinálni” szlogenjének árát.
Pont azok a modern feministák, akik egyébként mindig szenvedélyesen beszélnek az „öreg, fehér férfiak” állítólagos veszélyéről, az importált „toxikus férfiasság” kapcsán hevesen hallgatnak. Nincs feminista felháborodás a migráns férfiak eszkalálódó erőszakosságával kapcsolatban. Nincs feminista küzdelem az elnyomás szimbólumai, például a fejkendő ellen.
Ehelyett csak teljes ignorancia tapasztalható a nőket megvető értékrenddel szemben, amellyel szinte naponta lehet találkozni.
Borítókép: 2015. szeptember 10-én a rendőrök lépnek fel a migránsok áradata ellen (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb végzetes lépést tehet Ursula von der Leyen, hogy háborúba vigye Európát
Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáért mindent megtesz a háborúpárti Brüsszel.
Nincs olyan terület, ahol jól járna az EU Ukrajnával
Ha a megemelt védelmi költségvetés nagy része Ukrajnában köt ki, az tovább gyengíti az EU-t.
Macron szorult helyzetbe került a kormány bukása után
Az elnök új szövetséget keres, de a parlamenti számok ellene dolgoznak.
Itt a kémfőnök bejelentése: Oroszország civileket ölne Európában
Sokkoló figyelmeztetés, Európába érkezhet a háború.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb végzetes lépést tehet Ursula von der Leyen, hogy háborúba vigye Európát
Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáért mindent megtesz a háborúpárti Brüsszel.
Nincs olyan terület, ahol jól járna az EU Ukrajnával
Ha a megemelt védelmi költségvetés nagy része Ukrajnában köt ki, az tovább gyengíti az EU-t.
Macron szorult helyzetbe került a kormány bukása után
Az elnök új szövetséget keres, de a parlamenti számok ellene dolgoznak.
Itt a kémfőnök bejelentése: Oroszország civileket ölne Európában
Sokkoló figyelmeztetés, Európába érkezhet a háború.