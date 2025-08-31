gyilkosságigazságszolgáltatásiraki migránslányhatóságédesanya

„Igazságot akarok!”

Egy egész Németországot megrázó tragédia történt augusztus 11-én a szövetségi államhoz tartozó Alsó-Szászországban, Friedland vasútállomásán. Egy iraki származású kiutasított migráns férfi a peronon álló 16 éves Lianát szándékosan a beérkező vonat elé lökte. A kijevi születésű, 2022-ben a háború elől szüleivel és két testvérével Németországba menekülő ukrán lány azonnal életét vesztette. A gyászoló anya interjút adott, amelyben igazságszolgáltatásról és a hatóságok tehetetlenségéről is beszélt.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 08. 31. 12:45
Illusztráció
Németországban óriási felháborodást váltott ki, hogy egy elutasított iraki menedékkérő a gyanú szerint a friedlandi vasútállomáson a sínekre lökte a 16 éves ukrán Lianát. A 2022-ben családjával a háború elől Németországba menekült lány a helyszínen életét vesztette.

Gyilkosság
Forrás: Képernyőkép

A gyilkossággal gyanúsított 31 éves iraki férfi hónapok óta kiutasítható lett volna, ám a német hatóságok nem hajtották végre a kitoloncolását. 

Ehelyett most pszichiátriai intézetbe került, mert korábban skizofréniát állapítottak meg nála. A történtek fényében az áldozat édesanyja interjút adott, amelyben nemcsak lánya emlékéről, hanem a hatóságok és a politika szerepéről is nyíltan beszélt, írja a Junge Freiheit.

Liana a jövőnek élt

Az anya arról beszélt Liana tele volt tervekkel: zongorázott, rajzolt, segítette szüleit és testvéreit, nemrég pedig fogászati asszisztensnek kezdett tanulni. A német nyelvet szorgalmasan elsajátította, hogy be tudjon illeszkedni új hazájába. 

Liana a jövőnek élt. Nem lehet szó öngyilkosságról vagy véletlen balesetről. Az, amit vele tettek, tudatos bűncselekmény volt 

– mondta az anya, utalva arra, hogy a rendőrség először csak tragikus balesetként beszélt a történtekről.

A meggyilkolt ukrán lány, Liana K.  (Fotó: Családi fotó)

Bizalomvesztés a hatóságokban

A gyászoló család úgy érzi, a rendőrség az első napokban el akarta bagatellizálni az ügyet, és nem tekintette azt gyilkosságnak. 

Az első kapcsolatfelvétel során ködösen fogalmaztak. Azt mondták, baleset volt. De én anyaként azonnal tudtam, hogy nem igaz

– fogalmazott az asszony.

Mint korábban lapunk is megírta a gyilkosság napján a rendőrök kétszer is találkoztak a férfival, de mindkétszer szabadon engedték. Az első alkalommal az erősen ittas migráns az állomáson maga mutatta meg a lány holttestét, mégsem vették őrizetbe. Még aznap késő este ismét intézkedni kellett vele szemben, amikor egy menekültszálláson randalírozott.

Csaknem három héttel később, augusztus végén erősítette meg a rendőrség, hogy a brutális incidens valóban a férfihoz köthető. Korábban a hatóságok még úgy nyilatkoztak, hogy egy vasúti balesetben segítették csupán a mentőszolgálatot.

A súlyos mulasztások sorozata nyilvános felháborodást váltott ki Németországban. Az anya azt is hiányosságként említette, hogy az állomáson nincsenek biztonsági kamerák. 

Ha lettek volna, a nyomozás is gyorsabban haladhatott volna. Azt szeretném, hogy telepítsenek kamerát, hogy ez más családdal ne történhessen meg

– kérte.

Politikai támogatás

A gyászoló család nemcsak a rendőrséghez, hanem politikusokhoz is fordult, attól félve, hogy az ügyet eltussolhatják.

„Nem akartam egy nap Liana sírjánál állni, és azon tűnődni, hogy vajon mindent megtettem-e az igazságért” – mondta az anya.

A beszámoló szerint az AfD képviselői meghallgatták és támogatták a családot, erőt adva a küzdelemhez. Az anya külön köszönetet mondott Björn Höcke irodájának, amely nyilvánosan is felszólalt az ügyben. 

15 May 2025, Thuringia, Erfurt: Björn Höcke, AfD parliamentary group leader, speaks at the government statement on the Thuringia Monitor in the Thuringian state parliament. The study, which the Minister-President addressed in his government statement, shows that almost nine out of ten Thuringians believe that democracy is "the best of all governmental ideas," but more than half of the people in the Free State are dissatisfied with its implementation. The Thuringia Monitor is conducted annually on behalf of the State Chancellery by researchers at the Friedrich Schiller University in Jena. Photo: Martin Schutt/dpa (Photo by MARTIN SCHUTT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Björn Höcke, az AfD parlamenti frakcióvezetője (Fotó: DPA/AFP/Martin Schutt)

De Markus Janitzki, a CDU helyi polgármestere is segített: gyűjtést szerveztek, hogy a család méltó módon vehessen búcsút Lianától. „Ez a támogatás életbevágó volt számunkra. Hálás vagyok mindenkinek, aki mellettünk állt” – hangsúlyozta az anya.

„A gyilkosnak börtönben a helye”

A család attól tart, hogy az elkövető a pszichiátriai diagnózisra hivatkozva megússza a felelősségre vonást. 

Nem hiszek a skizofréniájában. Attól félek, néhány év múlva szabadon engedik, és újra árthat valakinek. Ezért mondom: nem klinikára, hanem börtönbe kell mennie. Aki elvette a lányom életét, annak el kell viselnie a tette következményeit

– zárta szavait az anya.

Borítókép: Illusztráció

