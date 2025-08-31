„Igazságot akarok!”

Németországban óriási felháborodást váltott ki, hogy egy elutasított iraki menedékkérő a gyanú szerint a friedlandi vasútállomáson a sínekre lökte a 16 éves ukrán Lianát. A 2022-ben családjával a háború elől Németországba menekült lány a helyszínen életét vesztette.

Forrás: Képernyőkép

A gyilkossággal gyanúsított 31 éves iraki férfi hónapok óta kiutasítható lett volna, ám a német hatóságok nem hajtották végre a kitoloncolását.

Ehelyett most pszichiátriai intézetbe került, mert korábban skizofréniát állapítottak meg nála. A történtek fényében az áldozat édesanyja interjút adott, amelyben nemcsak lánya emlékéről, hanem a hatóságok és a politika szerepéről is nyíltan beszélt, írja a Junge Freiheit.

Liana a jövőnek élt

Az anya arról beszélt Liana tele volt tervekkel: zongorázott, rajzolt, segítette szüleit és testvéreit, nemrég pedig fogászati asszisztensnek kezdett tanulni. A német nyelvet szorgalmasan elsajátította, hogy be tudjon illeszkedni új hazájába.

Liana a jövőnek élt. Nem lehet szó öngyilkosságról vagy véletlen balesetről. Az, amit vele tettek, tudatos bűncselekmény volt

– mondta az anya, utalva arra, hogy a rendőrség először csak tragikus balesetként beszélt a történtekről.