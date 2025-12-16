egyetemistaLengyelországkarácsonyi vásármerénylet

Terror a karácsonyi vásáron: egyetemistát vett őrizetbe a titkosszolgálat

Lengyelországban letartóztattak egy egyetemistát, akit azzal gyanúsítanak, hogy robbantásos merényletet készített elő az egyik adventi vásáron – közölte kedden Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálati miniszter szóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 10:39
Lengyelország rendőrség Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) közlése szerint a fiatalember a Lublini Katolikus Egyetem (KUL) hallgatója – írta Dobrzynski az X-en. A bíróság jóváhagyta három hónapos előzetes letartóztatását.

Karácsonyi vásár elleni robbantást tervezhetett egy lengyel egyetemista (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)
Karácsonyi vásár elleni robbantást tervezhetett egy lengyel egyetemista (Fotó: NurPhoto/Klaudia Radecka)

Újabb közlés szerint Mateusz W.-ről van szó, akit még november 30-án vettek őrizetbe.

A gyanúsított „ismereteket gyűjtött arról, hogyan lehet terrorcselekmények elkövetéséhez használható anyagokat előállítani”, emellett azt is tervezte, hogy „egy terrorszervezethez csatlakozik, hogy támogatást szerezzen a cselekmény végrehajtásához”

 – áll a bejegyzésben.

A gyanúsított célja Dobrzynski szerint az volt, hogy „sok embert megfélemlítsen, és támogassa az Iszlám Államot”. Az ABW tisztviselői a nyomozás során „adathordozókat és az iszlámmal kapcsolatos tárgyakat” foglaltak le – közölte a szóvivő. Hozzátette: az ügyben folytatódik a nyomozás.

Borítókép: Lengyelország rendőrség (Fotó: AFP)

