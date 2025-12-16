A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) közlése szerint a fiatalember a Lublini Katolikus Egyetem (KUL) hallgatója – írta Dobrzynski az X-en. A bíróság jóváhagyta három hónapos előzetes letartóztatását.
Terror a karácsonyi vásáron: egyetemistát vett őrizetbe a titkosszolgálat
Lengyelországban letartóztattak egy egyetemistát, akit azzal gyanúsítanak, hogy robbantásos merényletet készített elő az egyik adventi vásáron – közölte kedden Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálati miniszter szóvivője.
Újabb közlés szerint Mateusz W.-ről van szó, akit még november 30-án vettek őrizetbe.
A gyanúsított „ismereteket gyűjtött arról, hogyan lehet terrorcselekmények elkövetéséhez használható anyagokat előállítani”, emellett azt is tervezte, hogy „egy terrorszervezethez csatlakozik, hogy támogatást szerezzen a cselekmény végrehajtásához”
– áll a bejegyzésben.
A gyanúsított célja Dobrzynski szerint az volt, hogy „sok embert megfélemlítsen, és támogassa az Iszlám Államot”. Az ABW tisztviselői a nyomozás során „adathordozókat és az iszlámmal kapcsolatos tárgyakat” foglaltak le – közölte a szóvivő. Hozzátette: az ügyben folytatódik a nyomozás.
Borítókép: Lengyelország rendőrség (Fotó: AFP)
