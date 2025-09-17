Az európai migrációkezelési tervek megbuktak. Sorra döbbennek rá az uniós tagállamok lakói, hogy azonnali lépésekre van szükség, annak érdekében, hogy a helyzet romlását megakadályozzák. Az illegális bevándorlás megjelenésével romlottak a bűnözési statisztikák és több nagyvárosban is kialakultak a no-go zónák. Mikor látja be végre a brüsszeli vezetés, hogy hatalmasat tévedtek?

Az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát

Fotó: MN Archív

Migránserőszak söpör végig Európán

A múlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés zajlott le, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán.

Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek.

A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, óránként 13 telefonlopás történik és a szervezett bűnözői csoportok hatalmas erővel dolgoznak Londonban. 2017 óta több mint 50 százalékkal emelkedett a telefonlopási ügyek száma a brit fővárosban, ami komoly aggodalomra ad okot.