Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

migránsBrüsszelillegális bevádorlás

Az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát

Több uniós országban is súlyos biztonsági problémák jelentkeznek az illegális bevándorlás következtében, míg Nagy-Britanniában a lopások és a közbiztonsági incidensek száma jelentősen emelkedett. Nyugat-Európa nagyvárosaiban egyre gyakoribbak az erőszakos cselekmények, a nőket érő támadások és a szervezett bűnözésről szóló jelentések is elkeserítőek. Szakértők szerint a bevándorlás már alapjaiban átalakította a társadalmi szerkezetet és a kultúrát, és Nyugat-Európa integrációs modellje kudarcot vallott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 6:41
Migránsok a görög parti őrség felügyelete alatt a lavriói kikötőben
Migránsok a görög parti őrség felügyelete alatt a lavriói kikötőben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai migrációkezelési tervek megbuktak. Sorra döbbennek rá az uniós tagállamok lakói, hogy azonnali lépésekre van szükség, annak érdekében, hogy a helyzet romlását megakadályozzák. Az illegális bevándorlás megjelenésével romlottak a bűnözési statisztikák és több nagyvárosban is kialakultak a no-go zónák. Mikor látja be végre a brüsszeli vezetés, hogy hatalmasat tévedtek?

Az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát
Az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát
Fotó: MN Archív

Migránserőszak söpör végig Európán

A múlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés zajlott le, amelyek hét halálos áldozatot követeltek. A belga főügyész figyelmeztetett: ma bárki célponttá válhat az utcán. 

Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek. 

A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, óránként 13 telefonlopás történik és a szervezett bűnözői csoportok hatalmas erővel dolgoznak Londonban. 2017 óta több mint 50 százalékkal emelkedett a telefonlopási ügyek száma a brit fővárosban, ami komoly aggodalomra ad okot.

Thilo Sarrazin volt német pénzügyminiszter szerint Németország leépülése durvább mértéket ölt, mint azt a 15 évvel ezelőtt megjelent könyvében jósolta. A tömeges bevándorlás, a bűnözési mutatók romlása, az oktatás és a szakképzés súlyos hiányosságai és a gyenge gazdaság teljesítmény csak a hab a tortán. Sarrazin szerint a kérdés nem az, hogy Németország létezik-e majd száz év múlva, hanem, hogy az itt élő emberek németek lesznek-e vagy lesz-e bármi közük a német kultúrához.

Az illegális bevándorlás mára már visszafordíthatatlanul átalakította Európa társadalmi szerkezetét és identitását – állítja Nicolas Monti. A francia Observatoire de l'Immigration & de la Démographie (OID) igazgatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszten adott interjút a Magyar Nemzetnek, amelyben arról beszélt, miért tartja a magyar migrációs politikát egész Európa számára követendőnek, és miért vallott szerinte kudarcot Nyugat‑Európa integrációs modellje.

Ami biztosan kijelenthető, az az, hogy a bevándorlás már most is példátlan és előre nem látott módon változtatta meg Európa demográfiai szerkezetét

 – fogalmazott lapunknak Nicolas Monti, az OID társalapítója. 

Illegális bevándorlás: fontos volt lezárni a magyar határt

Bakondi György felidézte, hogy 2015-ben 400 ezer ismeretlen személyazonosságú, többnyire fiatal férfi hatolt be Magyarország területére okmányok nélkül, szervezetten, bűnözők irányításával. 

Amikor a magyar kormány szembesült a helyzettel, döntést kellett hoznia: engedi a Nyugat-Európa felé tartó illegális migrációt, vagy megőrzi az ország szuverenitását, a magyar emberek mindennapjainak békéjét, a közbiztonságot, és megakadályozza az illegális behatolásokat

– tette hozzá. A főtanácsadó szólt arról is, hogy a Nyugat-Európában az illegális migránsok liberális megfontolásokból korlátlanná vált befogadása kiváltotta a lakosság ellenérzését. No-go zónák alakultak ki, a közbiztonság jelentősen romlott, a nők elleni erőszakos cselekmények gyakoribbá váltak, az ellátórendszerben aránytalanságok jelentkeztek, emellett megjelent a nyílt, erőszakos antiszemitizmus, amelyre 1945 óta nem volt példa Európában – sorolta. 

Borítókép: Migránsok a görög parti őrség felügyelete alatt a lavriói kikötőben (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu