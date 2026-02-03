Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás

Az Európai Néppárt elnöke radikális intézményi átalakításokat tervez, amely tovább gyengítené a tagállami szuverenitást és egyetlen brüsszeli kézbe összpontosítaná az uniós hatalmat. Manfred Weber ezzel minden jel szerint leadta az első lövést, hiszen Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét az utóbbi időben már sajátjai is kritizálták diktatórikus vezetési stílusa miatt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:47
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Miközben egyre többen panaszkodnak az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a vezetési stílusára, aközben az Európai Néppárt elnöke leadta az első lövést. Manfred Weber tervei szerint az Európai Bizottság elnökének a posztját összevonnák az Európai Tanács elnöki posztjával, egy posztot létrehozva, amely tovább koncentrálná a hatalmat, gyengítve a tagállami szuverenitást. 

Weber akcióba lendült, még tovább centralizálná a hatalmat
Weber akcióba lendült, még tovább centralizálná a hatalmat  
Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

Az Európai Néppárt elnökének javaslata különösen érzékeny pillanatban érkezett, miután az elmúlt időszakban már sajátjai is kritizálják Ursula von der Leyen diktatórikus vezetési stílusát. Minden jel szerint tehát elkezdődött a leszámolás Brüsszelben, ami kapcsán Hortay Olivér, a Századvég kutatója is megosztott egy bejegyzést, amiben hangsúlyozta, hogy minden pofon jó helyre megy. 

Nicolas Schmit, az első Von der Leyen-bizottság volt luxemburgi biztosa nemrég élesen fogalmazott, miután szerinte a testület mára túlságosan centralizált, „elnöki” rendszerben működik, ahol a biztosokat nagyrészt elhallgattatják, és hiányzik a valódi stratégiai vízió. Schmit szerint ez nemcsak az Európai Bizottságra, hanem egész Európára nézve káros.

Hasonló aggodalmakat fogalmazott meg Michel Barnier is, aki memoárjában „autoriter sodródásról” írt, míg Thierry Breton volt biztos kijelentette: „Európa nem császárnőnek vagy császárnak való. Nem véletlen, hogy Von der Leyent egyre többen nevezik diktátornak.”

Ráadásul a brüsszeli színfalak mögött Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője is rendszeresen panaszkodik Von der Leyen vezetési stílusára. A bizottság szóvivője, Paula Pinho szintén nehéz helyzetben van, mivel az elnök lényegében csak kabinetfőnökével, Björn Seiberttel oszt meg információkat, miközben a többi vezető gyakran sötétben tapogatózik.

A magyargyűlölő Manfred Weber a megmentő szerepében tetszeleg

Miközben a háborúpárti Von der Leyen hatalma egyre vitatottabb, Manfred Weber, az Európai Néppárt – amelynek soraiban a Tisza Párt is helyet foglal – elnöke még tovább menne a brüsszeli centralizáció útján.

Weber azt javasolja, hogy a következő uniós választások után vonják össze az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztját. Szerinte így az EU „egyetlen hangon” szólalhatna meg a világban. Állítása szerint ehhez még szerződésmódosítás sem kellene – elég lenne, ha ugyanaz a személy töltené be mindkét tisztséget.

Ez a tervek szerint a 2029-es EP választás után meg is valósulhatna, habár vannak, akik kételkednek a jogi kivitelezhetőségben.

Weber indoklása szerint az EU az Ukrajnával és Grönlanddal kapcsolatos válságok során „nem volt elég erős”, és a jelenlegi, szerinte „széttagolt” hatalmi struktúra nem képes megfelelően reagálni a geopolitikai kihívásokra. Weber terve ugyanakkor újabb csapást jelentene a tagállami szuverenitásra, és egy újabb lépést jelentene a föderalista Európa irányába. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

 

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

