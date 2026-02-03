Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás

Miközben egyre többen panaszkodnak az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a vezetési stílusára, aközben az Európai Néppárt elnöke leadta az első lövést. Manfred Weber tervei szerint az Európai Bizottság elnökének a posztját összevonnák az Európai Tanács elnöki posztjával, egy posztot létrehozva, amely tovább koncentrálná a hatalmat, gyengítve a tagállami szuverenitást.
Az Európai Néppárt elnökének javaslata különösen érzékeny pillanatban érkezett, miután az elmúlt időszakban már sajátjai is kritizálják Ursula von der Leyen diktatórikus vezetési stílusát. Minden jel szerint tehát elkezdődött a leszámolás Brüsszelben, ami kapcsán Hortay Olivér, a Századvég kutatója is megosztott egy bejegyzést, amiben hangsúlyozta, hogy minden pofon jó helyre megy.
Nicolas Schmit, az első Von der Leyen-bizottság volt luxemburgi biztosa nemrég élesen fogalmazott, miután szerinte a testület mára túlságosan centralizált, „elnöki” rendszerben működik, ahol a biztosokat nagyrészt elhallgattatják, és hiányzik a valódi stratégiai vízió. Schmit szerint ez nemcsak az Európai Bizottságra, hanem egész Európára nézve káros.
