Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás

Miközben egyre többen panaszkodnak az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a vezetési stílusára, aközben az Európai Néppárt elnöke leadta az első lövést. Manfred Weber tervei szerint az Európai Bizottság elnökének a posztját összevonnák az Európai Tanács elnöki posztjával, egy posztot létrehozva, amely tovább koncentrálná a hatalmat, gyengítve a tagállami szuverenitást.

Weber akcióba lendült, még tovább centralizálná a hatalmat

Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

Az Európai Néppárt elnökének javaslata különösen érzékeny pillanatban érkezett, miután az elmúlt időszakban már sajátjai is kritizálják Ursula von der Leyen diktatórikus vezetési stílusát. Minden jel szerint tehát elkezdődött a leszámolás Brüsszelben, ami kapcsán Hortay Olivér, a Századvég kutatója is megosztott egy bejegyzést, amiben hangsúlyozta, hogy minden pofon jó helyre megy.

Nicolas Schmit, az első Von der Leyen-bizottság volt luxemburgi biztosa nemrég élesen fogalmazott, miután szerinte a testület mára túlságosan centralizált, „elnöki” rendszerben működik, ahol a biztosokat nagyrészt elhallgattatják, és hiányzik a valódi stratégiai vízió. Schmit szerint ez nemcsak az Európai Bizottságra, hanem egész Európára nézve káros.