Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Bíróságon támadja meg Magyarország az orosz energiahordozók importtilalmára vonatkozó brüsszeli döntést. Bóka János, az Igazság órája keddi adásának vendége jelezte: Manfred Weber elvenné hazánk vétójogát, de mi nem engedünk Brüsszel nyomásának, nemet mondunk a háború további finanszírozására és a hadikölcsönökre is.

2026. 02. 03. 7:26
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, az Igazság órája keddi vendége elsőként az Európai Néppárt zágrábi találkozójáról beszélt. Mint mondta, az uniós alapszerződés katonai segítségnyújtásról szóló része szerint ha egy tagállamot támadás ér, a többi tagállam köteles segítséget nyújtani.

Bóka János
Bóka János: Az orosz energiahordozók importtilalma egzisztenciális veszélyt jelentene Magyarországra nézve (Forrás: YouTube)

Ezzel könnyen bele lehet tolni bárkit egy katonai konfliktusba, és most már ezt fogják felhasználni arra, hogy katonai szövetséggé alakítsák át az uniót, ez Ukrajna tagságának újabb veszélyét jelenti

– fogalmazott.

Hozzátette, ehhez Ukrajnát gyorsított eljárásban be kell hozni az Európai Unióba, ennek dátuma 2027 jelenleg, kell, hogy legyen jogi kerete a katonai egységnek, és valamilyen egységes fegyveres erő is kell, és vétó hiányában ez a katonai erő bármikor bevethető.

– Ezért is fontos az áprilisi választás – hangsúlyozta a tárcavezető.

 

A vétó a magyar érdekeket szolgálja

Kitértek arra, hogy a tiszás Orbán Anita már arról beszélt, hogy ők nem vétóznának, de a döntéseket nem a vétó irányából kell nézni, hanem a magyar álláspont szempontjából, azaz a magyar nemzeti érdek az első.

A vétóval azt szeretnénk, ha jó megállapodás jönne létre, ehhez kell néha vétózni. A Tisza ennek nem akar ellentartani, nem vétózna

– tette hozzá Bóka János.

Jelezte, hogy Belgiumban például az orvosokat már háborús sérülések gyógyítására készítik fel, a francia vezérkari főnök már arról beszél, hogy fel kell készülni a gyermekeink elvesztésére a háborúban.

Az orosz energiahordozók importtilalmára vonatkozó brüsszeli döntésről azt mondta: a kormány tegnap benyújtotta a keresetlevelet ezzel kapcsolatban.

– Ez az eljárás akár két évig is eltarthat – mutatott rá a miniszter. Mint fogalmazott, a tagállamok elvileg maguk választhatják meg, hogy milyen energiát használnak, ezért nevezik Brüsszelben kereskedelempolitikai intézkedésnek, ami tulajdonképpen szankció. 

– Az első fázison sem jutunk túl áprilisig, ezért fontos, hogy nemzeti kormány maradjon, mert az energiabiztonságot a Tisza nem érvényesítené –  közölte.

Ez a tilalom azonnali egzisztenciális veszélyt jelentene Magyarországra nézve

– hívta fel a figyelmet.

Arra a kérdésre, hogyan tud beavatkozni Brüsszel a magyar belpolitikába, Bóka János szerint az a kérdés, mi az a viszony, ami Magyar Péter és Brüsszel között fennáll. Megjegyezte: Brüsszelben egy olyan embert kerestek, akivel le tudják váltani a szuverén kormányt, és bábkormányt lehet vele felállítani, cserébe pedig kap némi uniós támogatást.

– Azzal, hogy eljönnek ide külföldről bizonyos emberek, és kampányolnak a Tisza mellett, nem biztos, hogy jól is jár Magyar Péter, hiszen Donald Tuskkal eddig senki sem járt jól, ha mellé állt. A nagy politikai megállapodások megköttettek Brüsszel és Magyar Péter között, látjuk a Tisza programjában is ezeket az elemeket, ráadásul a szakértőik még el is árulták a valódi szándékukat – emlékeztetett.

A műsorban szó esett arról is, hogy az ukrán külügyminiszter vállalhatatlan stílusban beszélt Orbán Viktorról. Bóka szerint nem ez az első alkalom, hogy durva dolgokat fogalmaz meg, amióta az orosz–ukrán háború kitört, ez az ukrán kommunikációs stratégia: nem érvelnek, nem érdekeltté tesznek minket, hogy az ukrán pozíciójukhoz közelebb kerüljünk, hanem elmentek Brüsszelbe vagy Washingtonba, és ott elmondanak minket mindennek.

– Ők ezen az úton igyekeztek mindig is nyomást gyakorolni. Azt gondolják, hogy a magyar emberek nem azt gondolják, mint amit a magyar kormány képvisel, de tévednek, hiszen a nemzeti konzultáció jól bizonyítja, hogy mit gondolnak a magyarok – húzta alá.

Van egy ország, amelyik nem tagja az EU-nak, és aktívan beavatkozik a magyar politikába, fenyegeti, erre Brüsszel hallgat? Ez komoly kérdéseket vet fel

– mutatott rá Bóka János.

Borítókép: Bóka János az Igazság órájában (Forrás: YouTube)

