Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, az Igazság órája keddi vendége elsőként az Európai Néppárt zágrábi találkozójáról beszélt. Mint mondta, az uniós alapszerződés katonai segítségnyújtásról szóló része szerint ha egy tagállamot támadás ér, a többi tagállam köteles segítséget nyújtani.

Bóka János: Az orosz energiahordozók importtilalma egzisztenciális veszélyt jelentene Magyarországra nézve (Forrás: YouTube)

Ezzel könnyen bele lehet tolni bárkit egy katonai konfliktusba, és most már ezt fogják felhasználni arra, hogy katonai szövetséggé alakítsák át az uniót, ez Ukrajna tagságának újabb veszélyét jelenti

– fogalmazott.

Hozzátette, ehhez Ukrajnát gyorsított eljárásban be kell hozni az Európai Unióba, ennek dátuma 2027 jelenleg, kell, hogy legyen jogi kerete a katonai egységnek, és valamilyen egységes fegyveres erő is kell, és vétó hiányában ez a katonai erő bármikor bevethető.

– Ezért is fontos az áprilisi választás – hangsúlyozta a tárcavezető.

A vétó a magyar érdekeket szolgálja

Kitértek arra, hogy a tiszás Orbán Anita már arról beszélt, hogy ők nem vétóznának, de a döntéseket nem a vétó irányából kell nézni, hanem a magyar álláspont szempontjából, azaz a magyar nemzeti érdek az első.

A vétóval azt szeretnénk, ha jó megállapodás jönne létre, ehhez kell néha vétózni. A Tisza ennek nem akar ellentartani, nem vétózna

– tette hozzá Bóka János.

Jelezte, hogy Belgiumban például az orvosokat már háborús sérülések gyógyítására készítik fel, a francia vezérkari főnök már arról beszél, hogy fel kell készülni a gyermekeink elvesztésére a háborúban.

Az orosz energiahordozók importtilalmára vonatkozó brüsszeli döntésről azt mondta: a kormány tegnap benyújtotta a keresetlevelet ezzel kapcsolatban.

– Ez az eljárás akár két évig is eltarthat – mutatott rá a miniszter. Mint fogalmazott, a tagállamok elvileg maguk választhatják meg, hogy milyen energiát használnak, ezért nevezik Brüsszelben kereskedelempolitikai intézkedésnek, ami tulajdonképpen szankció.

– Az első fázison sem jutunk túl áprilisig, ezért fontos, hogy nemzeti kormány maradjon, mert az energiabiztonságot a Tisza nem érvényesítené – közölte.

Ez a tilalom azonnali egzisztenciális veszélyt jelentene Magyarországra nézve

– hívta fel a figyelmet.