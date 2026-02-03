Oroszország csak egy lélegzetvételnyi időt adott, Putyin hatalmas csapást mért az ukránokra

Nem sokkal azután, hogy a Vlagyimir Putyin által Donald Trump amerikai elnök kérésére vállalt, az energetikai létesítmények elleni támadások szüneteltetésére vonatkozó megállapodás lejárt, az orosz haderő újra akcióba lendült. Oroszország az éjszaka folyamán az év eddigi legnagyobb támadását indította meg, Kijevben több száz ház maradt fűtés és áram nélkül, több lakóépület és egy óvoda is megrongálódott – írja a Bloomberg.

Oroszország ismét támadt, ezúttal is több száz ház maradt fűtés nélkül

Fotó: HIROTO SEKIGUCHI / Yomiuri

A támadás során az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij közleménye szerint az oroszok több mint hetven rakétát, köztük ballisztikus rakétákat is bevetettek. Emellett legalább négyszáz harci drón is bevetésre került. Kijevet és más nagyobb ukrán városokat, köztük Harkivot, Odesszát és Dnyiprot kedden kora reggel érte a támadás, a hőmérséklet pedig mínusz húsz fok alatti.

A harkivi támadások következtében legalább 820 épület, köztük többszintes lakótömbök maradtak fűtés nélkül – közölte Ihor Terekhov polgármester a Telegramon.

Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiaszolgáltató vállalata, a DTEK közölte, hogy hőerőművei berendezései jelentős károkat szenvedtek a támadásokban. Az ukrán légvédelem és a Telegram megfigyelőcsatornái szerint Közép- és Nyugat-Ukrajna energialétesítményeit is célba vettek az oroszok.

A támadás súlyát jól jelzi, hogy a szomszédos Lengyelországban felszálltak a vadászgépek, hogy biztosítsák a légteret.

Vitalij Klicsko polgármester szerint Kijev két kerületében csaknem 1200 toronyház maradt fűtés nélkül a támadás miatt. Több magasház és egy óvoda is megrongálódott a Telegramon megjelent jelentések szerint. A főváros elleni támadásban legalább három ember megsebesült, közölték a hatóságok.

Nemrég az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna képviselői Abu-Dzabiban egyeztettek a konfliktus lezárásról. A tárgyalások után Donald Trump amerikai elnök arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy szüntesse be az energetikai létesítmények elleni támadásokat a hideg időre való tekintettel. Ukrajna ezért cserébe vállalta, hogy nem támadja az orosz olajfinomítókat.

Az orosz elnök egy hétre tett ígéretet a támadások szüneteltetésére, ami azonban vasárnap lejárt. A DTEK közleménye szerint azonban szükség lenne további, legalább egy hétig tartó tűzszünetre ahhoz, hogy a károkat ki lehessen javítani.

A DTEK jelenleg öt hőerőművet üzemeltet Ukrajnában, amelyek közül kettő leállt, a másik három pedig alacsony kapacitással működik – mondta Makszim Timcsenko, a cég vezérigazgatója.

Borítókép: Az egyik támadásban megrongálódott épület (Fotó: AFP)