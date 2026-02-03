Manfred Weber Európa császára akar lenni, megálmodta a Negyedik Birodalmat + videó

Kocsis Máté úgy fogalmazott: egészen fantasztikus, hogy Manfred Weber tulajdonképpen bejelentette az igényét a katonai szervezetté alakuló Európai Egyesült Államok elnöki tisztségére, de volna néhány kérdés innen, ebből a kis lenézett provinciából.

A Fidesz frakcióvezetője új Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Manfred Webert. Fotó: MTI

Weber úr! Az ön által megálmodott Negyedik Birodalom a harmadik mintájára jönne létre, vagy van, amiben eltérne tőle?

– tette fel a kérdést. Hozzátette: csak azért kérdezi, mert a harmadiknak sem lett jó vége, és a hétvégén belengetett jogszűkítési tervek a tagállamokra vonatkozóan emlékeztetik a halandókat a nácik kezdeti lépéseire.

A második kérdés, drága Weber úr, hogy ha ön eléri vágyott célját, akkor császárnak kell majd hívnunk vagy Führernek? Ezt eldöntötte már?

– fogalmazott ironikusan.

Az utolsó kérdés pedig, hogy »nemelehetne-e« esetleg, hogy azon fantasztikus katonai ösvényen, amit épp ki tetszenek kövezni az európai csapatok számára, csak német haderő haladjon? Muszáj-e belerángatni megint mindenkit az újabb őrült német projektbe?

„Csak azért érdekelnének ezek, felség, mert tetszik tudni, nálunk hamarosan választások lesznek, és nekünk, alattvalóknak tudnunk kellene, hogyan készüljünk a jövőre” – mutatott rá.