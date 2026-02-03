Manfred WeberEurópai BizottságKocsis Mátémagyar vétó

Manfred Weber Európa császára akar lenni, megálmodta a Negyedik Birodalmat + videó

A Fidesz frakcióvezetője egy új Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Manfred Webert, aki már nem is leplezi hatalmi ambícióit. Kocsis Máté megjegyezte, hogy ehhez a magyaroknak is lesz egy-két szava.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 16:28
A Néppárt döntése kikövezte Európa útját a háborúba Forrás: AFP
Kocsis Máté úgy fogalmazott: egészen fantasztikus, hogy Manfred Weber tulajdonképpen bejelentette az igényét a katonai szervezetté alakuló Európai Egyesült Államok elnöki tisztségére, de volna néhány kérdés innen, ebből a kis lenézett provinciából.

A Fidesz frakcióvezetője új Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Manfred Webert
A Fidesz frakcióvezetője új Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Manfred Webert. Fotó: MTI

Weber úr! Az ön által megálmodott Negyedik Birodalom a harmadik mintájára jönne létre, vagy van, amiben eltérne tőle?

– tette fel a kérdést. Hozzátette: csak azért kérdezi, mert a harmadiknak sem lett jó vége, és a hétvégén belengetett jogszűkítési tervek a tagállamokra vonatkozóan emlékeztetik a halandókat a nácik kezdeti lépéseire. 

A második kérdés, drága Weber úr, hogy ha ön eléri vágyott célját, akkor császárnak kell majd hívnunk vagy Führernek? Ezt eldöntötte már?

– fogalmazott ironikusan.

Az utolsó kérdés pedig, hogy »nemelehetne-e« esetleg, hogy azon fantasztikus katonai ösvényen, amit épp ki tetszenek kövezni az európai csapatok számára, csak német haderő haladjon? Muszáj-e belerángatni megint mindenkit az újabb őrült német projektbe?

„Csak azért érdekelnének ezek, felség, mert tetszik tudni, nálunk hamarosan választások lesznek, és nekünk, alattvalóknak tudnunk kellene, hogyan készüljünk a jövőre” – mutatott rá.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Néppárt (EPP) január végén Zágrábban tartott kétnapos vezetői találkozót, melynek zárásaként Manfred Weber, az EPP vezetője egy sajtótájékoztatón beszélt a pártcsalád terveiről. A politikus elmondta, hogy a nemzetek vétójogát korlátozni kell, és ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntések körét. A párt honlapján Weber szavait idézve azzal magyarázzák álláspontjukat, hogy a geopolitikai bizonytalanság időszakában az Európai Uniónak készen kell állnia a cselekvésre, és Európa hajtóerejeként az EPP-nek előremutatóan ambiciózusnak kell lennie.

A bejegyzésben Kocsis Máté rámutatott a lényegre:

Azzal már tisztában vagyunk, hogy az önök háborúja előtt ez az utolsó választás Magyarországon, de pont ezért nem mindegy nekünk, hogy egy szuverén Magyarországért küzdő, erős miniszterelnököt válasszunk újra Orbán Viktor személyében, aki legendásan ellen tud tartani a maguk őrült ötleteinek, vagy engedjük, hogy az önök által mentelmi jogával mai napig zsarolt, kétszínű bábnak, Magyar Péternek jussanak azok a fantasztikus történelmi lehetőségek, mint például a háborúban álló Ukrajna teljes jogú uniós taggá tétele, a migrációs paktum végrehajtása vagy a teljes magyar részvétel vállalása a háborús tervek kivitelezésében!

„Reménytelenül várjuk őfelsége válaszát itt a rónaságon” – zárta gondolatait.

 

Manfred Weber szavai alapjaiban rengetik meg az uniós döntéshozatal intézményét

Mint ismert, Manfred Weber egyértelművé tette, hogy az EPP a tagállami vétójog korlátozását és a minősített többségi döntések kiterjesztését tartja szükségesnek ahhoz, hogy a közös uniós döntéshozatal gördülékenyebb legyen. A vétójog körüli feszültség nem új keletű az unióban, hiszen a brüsszeli tervek már korábban is elbuktak tagállami vétó emiatt. 

 

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

