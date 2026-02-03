Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

BudapestUkrajnaorosz-ukrán háborútüntetés

Ukrajna-párti tüntetés lesz Budapesten

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján több, Ukrajnát támogató demonstrációt is tartanak Budapesten. Az egyik tüntetést magyarországi ukrán civil szervezetek hirdették meg. Nem ez lesz az első ilyen megmozdulás: januárban is utcára vonult a magyarországi ukrán közösség Ukrajna támogatása mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:50
Ukrán szervezetek terveznek tüntetés Budapestre Forrás: AFP
Február 22-én, vasárnap, vagyis az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján, magyarországi ukrán civil szervezetek rendeznek tüntetést Budapesten. Több tüntetés is lesz, a Szolidaritási menet Ukrajnáért 16 órakor indul a Városháza parktól az orosz nagykövetségig, a terv szerint 17 órakor érnek majd oda. 

Több Ukrajna-párti tüntetés lesz Budapesten február 22-én
Fotó: AFP

A tüntetés szervezői az Egység Ukrán Egyesület, az Ukrán Nemzeti Szövetség és a Hromada – Ukrajna(i) Kulturális Egyesület Magyarországon. A brüsszeli és kijevi vezetés már korábban is bele akart szólni a magyar belpolitikába. A céljuk az, hogy Magyarország belépjen a háborúba, és a magyarok pénzét Ukrajnának adják.

Február 22-én az Európához Tartozunk Egyesült is tüntetésre készül Budapesten. A Ruszkik haza – Együtt Ukrajnáért címmel meghirdetett esemény egyben megemlékezés is az áldozatokról. Ez a tüntetés is a magyarországi orosz nagykövetség épülete előtt ér majd véget.

Január végén is ukránok tüntettek Budapesten

Január 22-én, a magyarországi ukrán közösség Budapest központjában gyűlt össze, hogy megemlékezzen az ukrán egység napjáról. Az esemény célja a szervezők elmondása szerint az volt, hogy bemutassa a világ különböző részein élő ukránok összetartozását, valamint felhívja a figyelmet Ukrajna további támogatásának szükségességére – számolt be róla az Ukrinform. A szervezők akkor arra kértek minden Magyarországon tartózkodó ukránt, hogy csatlakozzon az eseményhez, az esemény szervezője Nova Hvylja Egyesület volt. 

Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború további finanszírozását. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy kormányzati lépések nem tarthatók fenn társadalmi támogatás nélkül, ezért a magyar emberek véleményére és jóváhagyására is szükség van.

Borítókép: Ukrán szervezetek terveznek tüntetést Budapestre (Fotó: AFP)

