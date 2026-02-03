Február 22-én, vasárnap, vagyis az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján, magyarországi ukrán civil szervezetek rendeznek tüntetést Budapesten. Több tüntetés is lesz, a Szolidaritási menet Ukrajnáért 16 órakor indul a Városháza parktól az orosz nagykövetségig, a terv szerint 17 órakor érnek majd oda.

Több Ukrajna-párti tüntetés lesz Budapesten február 22-én

Fotó: AFP

A tüntetés szervezői az Egység Ukrán Egyesület, az Ukrán Nemzeti Szövetség és a Hromada – Ukrajna(i) Kulturális Egyesület Magyarországon. A brüsszeli és kijevi vezetés már korábban is bele akart szólni a magyar belpolitikába. A céljuk az, hogy Magyarország belépjen a háborúba, és a magyarok pénzét Ukrajnának adják.

Február 22-én az Európához Tartozunk Egyesült is tüntetésre készül Budapesten. A Ruszkik haza – Együtt Ukrajnáért címmel meghirdetett esemény egyben megemlékezés is az áldozatokról. Ez a tüntetés is a magyarországi orosz nagykövetség épülete előtt ér majd véget.