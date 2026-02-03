Twitter XrazziaPárizsElon MuskGrok

Francia ügyészek tartottak razziát Elon Musk X-platformjának párizsi irodájában

A párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni egységei – az Europol közreműködésével – átkutatták Elon Musk közösségi médiaplatformjának, az X-nek a franciaországi irodáit. A vizsgálat az X algoritmusa által ajánlott tartalmakra, valamint a Grok nevű mesterséges intelligencia alapú chatbot körüli visszaélésekre terjed ki. Musk és az X korábbi vezérigazgatója áprilisban idézést kaphat.

Forrás: BBC2026. 02. 03. 18:45
A Grok Imagine weboldal látható egy iPaden és egy számítógép képernyőjén Fotó: Joe Raedle Forrás: Getty Images/AFP
A párizsi ügyészség közlése szerint a razziát a kiberbűnözés elleni nyomozók hajtották végre, Europol-támogatással. Az eljárás eredetileg az X algoritmusa által ajánlott tartalmak vizsgálatával indult, később azonban kiterjesztették a platform vitatott mesterségesintelligencia-eszközére, a Grokra is – írja a BBC.

Fotó: NurPhoto/AFP/Nikolas Kokovlis

Az ügyészség megerősítette, hogy a nyomozás részeként Elon Muskot és Linda Yaccarinót, az X korábbi vezérigazgatóját áprilisban meghallgatásra idézték be. A vállalat egyelőre nem reagált hivatalosan a fejleményekre, korábban azonban a szólásszabadság elleni támadásnak minősítette a vizsgálatot.

 

Deepfake és holokauszttagadás a célkeresztben

A nyomozás 2025 januárjában indult, majd júliusban kiszélesítették, miután több jelentés is felhívta a figyelmet arra, hogy az X-en szexuális jellegű deepfake-képek és holokauszttagadó tartalmak terjedtek.

Az X akkor politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, és tagadta, hogy manipulálta volna az algoritmusát.

Most azonban az ügyészség több lehetséges bűncselekményt is vizsgál, többek között: gyermekpornográf felvételek birtoklásában vagy szervezett terjesztésében való bűnrészességet, személyiségi jogok megsértését szexuális deepfake-képek révén, szervezett csoport általi jogellenes adatkinyerést.

Érdekesség, hogy a párizsi ügyészség közölte: elhagyja az X-et, és a továbbiakban a LinkedInen és az Instagramon kommunikál.

(COMBO) This combination of pictures created on July 09, 2025 shows, L/R, Linda Yaccarino, CEO of X, in Washington, DC, on January 31, 2024 and Elon Musk in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on May 21, 2025. Linda Yaccarino announced on July 9, 2025, her resignation as CEO of X, the social media platform formerly known as Twitter, after two years at the helm of the Elon Musk-owned company. In a statement posted on the platform, the former NBCUniversal advertising executive said she had "decided to step down as CEO of X" following what she described as "two incredible years" leading the company through a major transformation. (Photo by Brendan SMIALOWSKI and Jim WATSON / AFP)
Linda Yaccarino, az X vezérigazgatója és Elon Musk. Fotó: AFP/Brendan Smialowski

 

A Grok körüli botrányok és uniós vizsgálat

Az X az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás alá került a Grok által generált és szerkesztett szexuális tartalmak miatt. Számos esetben valós nőkről – beleegyezésük nélkül – készítettek explicit képeket a mesterséges intelligencia segítségével, ami áldozatok, civil szervezetek és politikusok részéről is heves kritikát váltott ki.

A vállalat végül kénytelen volt beavatkozni, és korlátozni az ilyen jellegű tartalmak létrehozását.

Január végén az Európai Bizottság vizsgálatot indított az X anyavállalata, az xAI ellen is, hasonló aggályok miatt. Korábban a brit médiapiaci felügyelet, az Ofcom is eljárást indított a platformmal szemben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images/AFP/Joe Raedle) 

