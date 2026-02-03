Francia ügyészek tartottak razziát Elon Musk X-platformjának párizsi irodájában

Az ügyészség megerősítette, hogy a nyomozás részeként Elon Muskot és Linda Yaccarinót, az X korábbi vezérigazgatóját áprilisban meghallgatásra idézték be. A vállalat egyelőre nem reagált hivatalosan a fejleményekre, korábban azonban a szólásszabadság elleni támadásnak minősítette a vizsgálatot.

Deepfake és holokauszttagadás a célkeresztben

A nyomozás 2025 januárjában indult, majd júliusban kiszélesítették, miután több jelentés is felhívta a figyelmet arra, hogy az X-en szexuális jellegű deepfake-képek és holokauszttagadó tartalmak terjedtek.

Az X akkor politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, és tagadta, hogy manipulálta volna az algoritmusát.

Most azonban az ügyészség több lehetséges bűncselekményt is vizsgál, többek között: gyermekpornográf felvételek birtoklásában vagy szervezett terjesztésében való bűnrészességet, személyiségi jogok megsértését szexuális deepfake-képek révén, szervezett csoport általi jogellenes adatkinyerést.

Érdekesség, hogy a párizsi ügyészség közölte: elhagyja az X-et, és a továbbiakban a LinkedInen és az Instagramon kommunikál.

Linda Yaccarino, az X vezérigazgatója és Elon Musk. Fotó: AFP/Brendan Smialowski

A Grok körüli botrányok és uniós vizsgálat

Az X az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás alá került a Grok által generált és szerkesztett szexuális tartalmak miatt. Számos esetben valós nőkről – beleegyezésük nélkül – készítettek explicit képeket a mesterséges intelligencia segítségével, ami áldozatok, civil szervezetek és politikusok részéről is heves kritikát váltott ki.

A vállalat végül kénytelen volt beavatkozni, és korlátozni az ilyen jellegű tartalmak létrehozását.

Január végén az Európai Bizottság vizsgálatot indított az X anyavállalata, az xAI ellen is, hasonló aggályok miatt. Korábban a brit médiapiaci felügyelet, az Ofcom is eljárást indított a platformmal szemben.