A párizsi ügyészség közlése szerint a razziát a kiberbűnözés elleni nyomozók hajtották végre, Europol-támogatással. Az eljárás eredetileg az X algoritmusa által ajánlott tartalmak vizsgálatával indult, később azonban kiterjesztették a platform vitatott mesterségesintelligencia-eszközére, a Grokra is – írja a BBC.
Francia ügyészek tartottak razziát Elon Musk X-platformjának párizsi irodájában
A párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni egységei – az Europol közreműködésével – átkutatták Elon Musk közösségi médiaplatformjának, az X-nek a franciaországi irodáit. A vizsgálat az X algoritmusa által ajánlott tartalmakra, valamint a Grok nevű mesterséges intelligencia alapú chatbot körüli visszaélésekre terjed ki. Musk és az X korábbi vezérigazgatója áprilisban idézést kaphat.
Az ügyészség megerősítette, hogy a nyomozás részeként Elon Muskot és Linda Yaccarinót, az X korábbi vezérigazgatóját áprilisban meghallgatásra idézték be. A vállalat egyelőre nem reagált hivatalosan a fejleményekre, korábban azonban a szólásszabadság elleni támadásnak minősítette a vizsgálatot.
Deepfake és holokauszttagadás a célkeresztben
A nyomozás 2025 januárjában indult, majd júliusban kiszélesítették, miután több jelentés is felhívta a figyelmet arra, hogy az X-en szexuális jellegű deepfake-képek és holokauszttagadó tartalmak terjedtek.
Az X akkor politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, és tagadta, hogy manipulálta volna az algoritmusát.
Most azonban az ügyészség több lehetséges bűncselekményt is vizsgál, többek között: gyermekpornográf felvételek birtoklásában vagy szervezett terjesztésében való bűnrészességet, személyiségi jogok megsértését szexuális deepfake-képek révén, szervezett csoport általi jogellenes adatkinyerést.
Érdekesség, hogy a párizsi ügyészség közölte: elhagyja az X-et, és a továbbiakban a LinkedInen és az Instagramon kommunikál.
A Grok körüli botrányok és uniós vizsgálat
Az X az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás alá került a Grok által generált és szerkesztett szexuális tartalmak miatt. Számos esetben valós nőkről – beleegyezésük nélkül – készítettek explicit képeket a mesterséges intelligencia segítségével, ami áldozatok, civil szervezetek és politikusok részéről is heves kritikát váltott ki.
A vállalat végül kénytelen volt beavatkozni, és korlátozni az ilyen jellegű tartalmak létrehozását.
Január végén az Európai Bizottság vizsgálatot indított az X anyavállalata, az xAI ellen is, hasonló aggályok miatt. Korábban a brit médiapiaci felügyelet, az Ofcom is eljárást indított a platformmal szemben.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images/AFP/Joe Raedle)
Exkluzív nyilatkozat a VMSZ elnökétől: a nemzetnek nincsenek határai
Dobrev Klára és a DK elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát.
Zelenszkij: Folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal a háború befejezéséről
Csütörtökön háromoldalú béketárgyalás lesz Abu-Dzabiban.
A NATO-főtitkár ukrán parlamentben mondott beszéde sokkolta a nyugati szövetségeseket
Rutte további forrásokat keres Ukrajna támogatásához.
Migrációs paktum: újabb bizonyíték, miért fizetnek rá a tagállamok
Évi 1,5 milliárd euróra is növekedhet Írország migrációs kiadása.
