Elon Musk belépett a háborúba, az ukránoknak üzent a milliárdos

Az ukrán haderő több orosz drónt is azonosított Ukrajna területén, amelyek a Starlink rendszerét használták. A hibát végül sikerült elhárítani, erről pedig a Space X vezérigazgatója, Elon Musk számolt be közösségi oldalán – írja az Origo.
Az ukrán haderő már a háború kezdete óta erősen támaszkodik a Space X által üzemeltetett műholdas internetre. A Starlink rendszerét azonban nemrég sikeresen törték fel az oroszok, miután vélhetően a kezükbe került egy terminál. Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Kijev egy olyan rendszert fejleszt, amely lehetővé teszi, hogy csak az engedélyezett Starlink terminálok működjenek ukrán területen.
