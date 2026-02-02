Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Elon MuskUkrajnaStarlink

Elon Musk belépett a háborúba, az ukránoknak üzent a milliárdos

Az orosz hadsereg sikeresen törte fel a Starlink rendszerét, az ukránok így segítséget kértek az azt üzemeltető Space X vállalattól. A hibát sikerült elhárítani, erről pedig maga a cég vezetője, Elon Musk posztolt közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 9:22
Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Az ukrán haderő több orosz drónt is azonosított Ukrajna területén, amelyek a Starlink rendszerét használták. A hibát végül sikerült elhárítani, erről pedig a Space X vezérigazgatója, Elon Musk számolt be közösségi oldalán – írja az Origo

Elon Musk szerint sikerült elhárítani a támadást
Elon Musk szerint sikerült elhárítani a támadást. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Az ukrán haderő már a háború kezdete óta erősen támaszkodik a Space X által üzemeltetett műholdas internetre. A Starlink rendszerét azonban nemrég sikeresen törték fel az oroszok, miután vélhetően a kezükbe került egy terminál. Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Kijev egy olyan rendszert fejleszt, amely lehetővé teszi, hogy csak az engedélyezett Starlink terminálok működjenek ukrán területen.

Úgy tűnik, hogy a Starlink Oroszország általi jogosulatlan használatának megakadályozására tett lépéseink működtek. Tudasd velünk, ha további lépésekre van szükség

– írta közösségi oldalán Musk. 

Az ukrán védelmi miniszter szerint a szakemberek már el is kezdtek dolgozni egy olyan rendszeren, amely a meglévőnél biztonságosabb lesz. Fjodorov egyébként külön megköszönte Musknak a segítséget. 

Borítókép: Elon Musk, a Space X vezérigazgatója (Fotó: AFP)

