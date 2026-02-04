Megérkezett az orosz válasz Rutte kijelentéseire

Mint ismert, Mark Rutte NATO-főtitkár a kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon, konkrét katonai és biztonsági eszközökkel is kiáll Ukrajna mellett. A NATO koordinálja a fegyverszállításokat, a kiképzést, a légvédelmet és az ukrán védelmi ipar megerősítését is. Rutte szerint tartós béke csak erős ukrán haderővel és kötelező erejű biztonsági garanciákkal érhető el. A kijelentésekre reagálva Oroszország hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül is üzent.
Hortay Olivér az oroszok reakcióját a Facebook-oldalán, a Portfolió cikkére hivatkozva ismertette. A Századvég kutatóintézeti igazgatója azt írta:
Orosz válasz Rutténak: addig nem lesz vége a háborúnak, ameddig el nem érik, hogy a NATO-katonák örökre távozzanak Ukrajnából.
