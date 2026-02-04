Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk + videó

Mark RutteUkrajna támogatásaNATO-katonaNATO-főtitkárorosz-ukrán háború

Megérkezett az orosz válasz Rutte kijelentéseire

Megérkezett az orosz válasz arra, hogy a NATO egyes országai a Kijevnek biztosítandó, háború utáni biztonsági garanciák jegyében katonákat küldenének Ukrajna területére. Erről Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója írt a közösségi oldalán. Az orosz reakció azt követően érkezett, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár a kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon, konkrét katonai és biztonsági eszközökkel is kiáll Ukrajna mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 19:42
Megérkezett az orosz válasz Rutte kijelentéseire Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, Mark Rutte NATO-főtitkár a kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon, konkrét katonai és biztonsági eszközökkel is kiáll Ukrajna mellett. A NATO koordinálja a fegyverszállításokat, a kiképzést, a légvédelmet és az ukrán védelmi ipar megerősítését is. Rutte szerint tartós béke csak erős ukrán haderővel és kötelező erejű biztonsági garanciákkal érhető el. A kijelentésekre reagálva Oroszország hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül is üzent.

Rutte kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon is kiáll Ukrajna mellett
Fotó: AFP

Hortay Olivér az oroszok reakcióját a Facebook-oldalán, a Portfolió cikkére hivatkozva ismertette. A Századvég kutatóintézeti igazgatója azt írta:

Orosz válasz Rutténak: addig nem lesz vége a háborúnak, ameddig el nem érik, hogy a NATO-katonák örökre távozzanak Ukrajnából.

A cikk felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz politikai és szakértői körök élesen bírálják azt a nyugati biztonsági garanciacsomagot, amely az elmúlt napokban került nyilvánosságra, és amelynek célja Ukrajna támogatása lenne a háború lezárása után. 

Moszkvában teljes az egyetértés abban, hogy a háború addig nem érhet véget, amíg a NATO katonai jelenléte nem szűnik meg végleg Ukrajna területén. 

Az orosz álláspont szerint ez alapfeltétele bármiféle megállapodásnak. Oroszország hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül is üzent.

Semmilyen békefenntartókról nincs szó. Ez egy klasszikus taktika: kiprovokálnak vagy megvárnak valamilyen incidenst, aztán úgynevezett stabilizációs erőket küldenek, akiknek a valódi feladata, hogy Oroszországot befolyásolják, megpróbálják korában tartani. Ukrajna csupán egy eszköz, egy kényelmes terület nekik erre a célra, semmi több

– nyilatkozta Vaszilij Novikov orosz elemző az MK.ru-nak. 

Christian Stocker szövetségi kancellár közölte: a kormány kötelező erejű népszavazást készít elő
Több európai állam már döntött arról, hogy katonai erőket telepít Ukrajnába. Fotó: AFP

A lapnak megszólaló elemzők szerint több európai állam már döntött arról, hogy katonai erőket telepít Ukrajnába. Álláspontjuk szerint ez a szándék nem függ attól, hogy a háború formálisan véget ér-e. Úgy vélik, ezek az országok csupán ürügyet keresnek a beavatkozás igazolására.

Halálra van ítélve minden tárgyalás, amelyik erről a pontról kezdődik. A valódi biztonsági garanciáknak kölcsönösnek kell lenniük, nem pedig egy ultimátumnak, amely megengedi az egyik oldalnak, hogy bármikor inváziót indítson

– mondta Novikov a lapnak. Az MK.ru beszámolója szerint Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott: Moszkva nem támogat olyan átmeneti megoldást, amely csak ideiglenesen zárná le az orosz–ukrán konfliktust. Az orosz vezetés célja a helyzet végleges és hosszú távú rendezése. Putyin egyértelművé tette azt is, hogy a NATO katonáinak tartós ukrajnai jelenléte Oroszországnak elfogadhatatlan.

 

Rutte beszéde sokkolta a nyugati szövetségeseket

Min arról lapunk is beszámolt, kedden Kijevben folytatott tárgyalásokat Mark Rutte NATO-főtitkár, aki a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség minden eddiginél határozottabban és hosszú távon is kiáll Ukrajna mellett, nemcsak politikai szinten, hanem konkrét katonai és biztonsági támogatással. Az ország 1441 napja ellenáll az orosz agressziónak, és a NATO ezt nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatja. A németországi Wiesbadenben működő NATO-parancsnokság koordinálja a fegyverszállításokat és a kiképzést, a jelenlegi harcok támogatása és a jövőbeni elrettentés érdekében egyaránt – számolt be róla a szervezet hivatalos weboldala.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii.

Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu