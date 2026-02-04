Kocsis Máté: A NATO főtitkára a világ legnagyobb atomhatalmát akarja nyomás alatt tartani

Jó hír a világnak, hogy a NATO-főtitkár bejelentette, hogy folytatni kívánja a háborút Oroszország ellen, és nyomás alatt akarja tartani a világ legnagyobb atomhatalmát – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Mark Rutte kijevi beszédével kapcsolatban.
Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségünk szilárd. Csapatok a földön, repülőgépek a levegőben, hajók a Fekete-tengeren. Továbbra is nyomást fogunk gyakorolni Oroszországra, és továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát. A NATO továbbra is kiáll Ukrajna mellett, és ezt fogja tenni az elkövetkező években is. Az önök biztonsága a mi biztonságunk. Szlava Ukrajni!
– fogalmazott az ukrán parlamentben Rutte.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!