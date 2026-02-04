Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk + videó

kocsis mátéukrajnanatomark rutteorosz-ukrán háború

Kocsis Máté: A NATO főtitkára a világ legnagyobb atomhatalmát akarja nyomás alatt tartani

Keserű iróniával hívta fel a figyelmet a NATO főtitkárának kijevi beszéde által jelzett veszélyre a Fidesz frakcióvezetője. Mark Rutte a világ legnagyobb atomhatalmát akarja nyomás alatt tartani – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

Munkatársunktól
2026. 02. 04. 19:09
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jó hír a világnak, hogy a NATO-főtitkár bejelentette, hogy folytatni kívánja a háborút Oroszország ellen, és nyomás alatt akarja tartani a világ legnagyobb atomhatalmát – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Mark Rutte kijevi beszédével kapcsolatban.

Kocsis Máté Mark Rutte kijevi beszédével kapcsolatban fogalmazta meg a véleményét
Kocsis Máté Mark Rutte kijevi beszédével kapcsolatban fogalmazta meg a véleményét. Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségünk szilárd. Csapatok a földön, repülőgépek a levegőben, hajók a Fekete-tengeren. Továbbra is nyomást fogunk gyakorolni Oroszországra, és továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát. A NATO továbbra is kiáll Ukrajna mellett, és ezt fogja tenni az elkövetkező években is. Az önök biztonsága a mi biztonságunk. Szlava Ukrajni!

– fogalmazott az ukrán parlamentben Rutte.

Kijevi beszédében a NATO főtitkára nem csupán a katonai szövetség Ukrajna iránti elkötelezettségét erősítette meg, de arról is beszélt, hogy egy esetleges békemegállapodást követően egyes európai államok akár katonákat is telepíthetnének Ukrajnába.

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

add-square Orosz–ukrán háború

Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii.

Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu