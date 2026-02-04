Starmer az oroszokat szidja, a NATO-főtitkár több fegyvert akar

A támadások az egyhetes szünet végén történtek, amelynek betartására Donald Trump kérte Vlagyimir Putyint az országon végigsöprő fagyra való tekintettel.

Trump kedden azt mondta, hogy Putyin betartotta a szavát, és hozzátette, szeretné, ha véget vetne a háborúnak. Az Egyesült Államok vezető megbízottjai szerdán és csütörtökön Abu-Dzabiban találkoznak az orosz és az ukrán delegációkkal. A csapások olyan súlyosak voltak, hogy Kijevben több mint ezer toronyház maradt fűtés nélkül, a keleti városban, Harkivban pedig egy erőmű helyrehozhatatlanul megsérült. A lakosok kénytelenek voltak az éjszakát metróállomásokon átvészelni, egyesek sátrakat is felállítottak a peronokon, hogy megvédjék magukat a fagyos hidegtől.

A hatóságok Kijev-szerte melegedőközpontokat hoznak létre a város lakói számára. Emellett további generátorokat is importálnak, hogy megbirkózzanak a hosszabb áramkimaradásokkal, miközben a mérnökök megpróbálják helyreállítani a károkat.