Keir Starmer brit miniszterelnök barbár és különösen elvetemült cselekedetnek nevezte az ukrán energetikai szektor elleni orosz támadásokat, amelyek a hétfői rendkívül fagyos ejszakán történtek. Kijelentését azt követően tette, hogy a korábbi órákban beszélt Donald Trump amerikai elnökkel – számolt be cikkében a BBC.
Starmer az oroszokat szidja, a NATO-főtitkár több fegyvert akar
A brit miniszterelnök élesen bírálta az ukrán energetikai szektor ellen végrehajtott orosz csapásokat, annak ellenére, hogy Moszkva egyhetes fegyvernyugvást rendelt el Donald Trump kérésére az Ukrajnán végigsöprő kemény fagy miatt. Közben Kijev rakétahiányra panaszkodik és további utánpótlást sürgetett. Mark Rutte NATO-főtitkár a rakétaszállítások növelésére buzdított.
A támadások az egyhetes szünet végén történtek, amelynek betartására Donald Trump kérte Vlagyimir Putyint az országon végigsöprő fagyra való tekintettel.
Trump kedden azt mondta, hogy Putyin betartotta a szavát, és hozzátette, szeretné, ha véget vetne a háborúnak. Az Egyesült Államok vezető megbízottjai szerdán és csütörtökön Abu-Dzabiban találkoznak az orosz és az ukrán delegációkkal. A csapások olyan súlyosak voltak, hogy Kijevben több mint ezer toronyház maradt fűtés nélkül, a keleti városban, Harkivban pedig egy erőmű helyrehozhatatlanul megsérült. A lakosok kénytelenek voltak az éjszakát metróállomásokon átvészelni, egyesek sátrakat is felállítottak a peronokon, hogy megvédjék magukat a fagyos hidegtől.
A hatóságok Kijev-szerte melegedőközpontokat hoznak létre a város lakói számára. Emellett további generátorokat is importálnak, hogy megbirkózzanak a hosszabb áramkimaradásokkal, miközben a mérnökök megpróbálják helyreállítani a károkat.
További Külföld híreink
Ukrajna ismételten rakétahiányra panaszkodott, és arra sürgeti szövetségeseit, hogy további szállításokat biztosítsanak. A NATO főtitkára, Mark Rutte, a támadásokat követően órákkal Kijevben tartózkodott, és kijelentette, arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mélyen nyúljanak a készleteikbe, és biztosítsák az Ukrajnának szükséges rakétákat.
Trump elnök vezeti a háború lezárására irányuló erőfeszítéseket. Az amerikai megbízottak, Steve Witkoff és Jared Kushner az orosz és ukrán tárgyalódelegációkkal találkoznak, hogy kidolgozzák az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodást. A legnehezebb kérdés az asztalon az orosz követelés, amely szerint Ukrajnának át kellene adnia a keleti ipari régió, a Donbasz fennmaradó területeit, amelyeket Moszkva jelenleg nem ellenőriz.
Borítókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sorozók Dnyipróban: a civil nem sejtette, mi következik
Döbbenetes felvétel!
Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának
Éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését.
Tárgyalnak a békéről, miközben Oroszország a tél legnagyobb csapását mérte Ukrajnára
A biztonsági garanciákról is szó esik.
Szijjártó Péter szerint ide vezet Brüsszel felelőtlen politikája
Minél több embert engednek be, annál nagyobb rajtunk a nyomás.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sorozók Dnyipróban: a civil nem sejtette, mi következik
Döbbenetes felvétel!
Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának
Éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését.
Tárgyalnak a békéről, miközben Oroszország a tél legnagyobb csapását mérte Ukrajnára
A biztonsági garanciákról is szó esik.
Szijjártó Péter szerint ide vezet Brüsszel felelőtlen politikája
Minél több embert engednek be, annál nagyobb rajtunk a nyomás.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!