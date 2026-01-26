Elviselhetetlen terhet jelentene Európa számára Brüsszel terve

Többek között Európa versenyképességének javítása elől is elvenné a forrásokat Brüsszel terve Ukrajna támogatására, pedig e téren már így is nagy a baj – hívta fel a figyelmet Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Az Ukrajna támogatására szánt uniós százmilliárdok Európából is nagyon hiányoznának. Illusztráció (Fotó: Anadolu via AFP)

A 800 milliárd dolláros »jóléti« terv Ukrajnának önmagában elviselhetetlen pénzügyi terhet jelent az unió számára. Fontos emlékezni rá, hogy ezenkívül Kijev további 700 milliárdot követel magának katonai kiadások címén. Ezeken felül az európai országoknak további 800 milliárdot kell előteremteniük 2030-ig a – nagyon is szükséges – védelmi reformokra és korszerűsítésre

– sorolta a szakértő.

Ilyen kiadások mellett semmilyen forrás nem fog jutni a kontinens versenyképességének a fejlesztésére, pedig a Draghi-jelentés után Brüsszel is elismerte, hogy óriási a baj

– tette hozzá.

Ráadásul az Ukrajnának szánt 1500 milliárdos – leírni is sok – támogatás terhe szinte kizárólag az uniós állampolgárok vállát fogja nyomni – figyelmeztetett Koskovics Zoltán.

Bár szó van arról, hogy ennek egy részét hitelből, illetve magánbefektetők hozzájárulásából fedeznék, ennek realitása nulla. Teljesen kizárhatjuk azt, hogy piaci alapon bármely pénzintézet jelentős kölcsönt nyújtana Ukrajna részére, hiszen pontosan tisztában vannak azzal, hogy soha nem lesznek képesek visszafizetni

– magyarázta, hozzátéve, hogy a magánbefektetőktől pedig eleve nem reális elvárás, hogy százmilliárdokat fektessenek be bármely projektbe, hiszen az összeg messze meghaladja a szektor teherbíró képességét.

Azonban a háború dúlta, kilátástalan demográfiai válságban vergődő, porig rombolt infrastruktúrájú országba ennek ezrelékét sem fogják. Nem tudnának elszámolni a saját részvényeseik előtt

– vélekedett a szakértő.

Maradnak az európai emberek, tőlük kell majd elvenni a pénzt, például brutális adóemelések formájában

– hangsúlyozta.

Koskovics Zoltán szerint ezért van óriási jelentősége annak, hogy hazánk minden ilyen kalandorvállalkozásból kimaradjon, hiszen még ükunokáink jövőjét is elzálogosítanák. Ugyanakkor ez nagyon nehéz feladat lesz, még a jelenleg regnáló szuverén magyar kormánynak is.

Egy olyan Tisza, melyet a brüsszeli támogatásra építő Magyar Péter vezet, aki a Shell-vezér Kapitány István és a Soros-aktivista Orbán Anita tanácsaira támaszkodik, bizonyosan nem tudna, de nem is akarna ellenállni a külső nyomásnak

– húzta alá.

Az ukrán jólét biztosítása az ukrán állam feladata – szögezte le a szakértő. Ám pontosan tudjuk, hogy az orosz inváziót megelőző bő két évtizedben sem tettek semmit az ukrán emberek prosperitása érdekében, így nem várhatjuk azt, hogy a jövőben fognak. Az ukrán állam szervező elve a korrupció, így azt kell feltételeznünk, hogy a fenti 800 milliárdos uniós adománnyal is ennek szellemében bánnának – hangsúlyozta.

Annak lehet némi erkölcsi alapja, hogy azok a háborúpárti uniós országok, melyek négy éve a konfliktus elhúzódásán munkálkodnak, fizessenek Ukrajna újjáépítéséért, ám a magyar embereket semmilyen ilyen morális felelősség nem terheli. Hazánk az első pillanatból azon az állásponton volt, hogy a vérontást be kell fejezni, sőt a magyar külpolitika számos gyakorlati kezdeményezést is tett ebben az irányban, gondoljunk csak a miniszterelnök békemissziójára. Ebből ki kell maradnunk

– fogalmazott Koskovics Zoltán.