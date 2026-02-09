Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

A vasárnap esti balmazújvárosi fideszes győzelemmel indult a űigazság órájának, melynek vendége Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője szerint most a választók az egész városról dönötek, de az eredmény túlmutat ezen.

– A Tiszának nincs előnye, ez most is kiderült, hiszen az ő jelöltjük indult a fidesszel szemben, és 2024 nyara óta nem erődödött a baloldali párt

– fogalmazott. Hozzátette, ahogy az ország, Balmazújváros is jobbra húz.

Jelezte, a baloldalnak messze nincs 17-18 százalékos előnye, ezt már Róna Dániel is beismerte, amikor egy esetéleges Fidesz győzelemről beszélt.

Mráz Ágoston Sámuel beszélt arról is, hogy miközben a fiatalok inkább ellenzékiek, az idősek kormánypártiak, a felmérések mondhatják, hogy nagyobb arányú lenne az ellenzéki részvéte, de ez csak felcsavarása a részvételnek.

Kitértek arra is, hogy Donald Trump is úgy győzött legutóbb, hogy az előrejelzések végig a demokraták előnyét mérték.

– Mi a Fidesz győzelmét látjuk, melynek egyik oka Magyra Péter elutasítottsága.

Belső ellentmondás van annál, aki az ellenszenv ellenére a Tiszára szavaznak.

Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról elmondta, téves igazolások. – Érezni az erkölcsi abszurditáésát annak, hogy például Orbán anita jobban szerei Zeneszkijt és Ukrajnát, mint a hazáját. Mint mondta, Magyar Péternek nem sikerült közösséget építenie.

– Brüsszelben multinacionális cégek siettek a segítségére, de ez idegen a politika logikájától.

Segíteni akartak neki, mégis rosszat tettek vele – vélekedett.



A Nézőpont vezetője szerint többen mondják, hogy Magyar Péter szimpatikus, mert versenyhezetben márhogy dönt az ember. – A fideszesek 100 százalékban látják Orbán Viktort alkalmasnak, míg a toszásoknak csak 30 százaléka érzi annak Magyar Pétert – mondta. Hozzátette, Donald Trump elismerő szavai megerősítések, és jelzi, Orbán Viktor a stabilitás, ezt mutatja az is, hogy egyszerre tud jó kapcsolatot ápolni az izraeli és a török elnökkel.

Az adásban beszéltek arról is, hogy Magyar Péternek sok mindent megengednek Brüsszelben, apró dolgokban kivételt engednek neki cserébe azért, hogy a nagy dolgokban nem áll ellent Brüsszelnek. Ilyen a multiadó eltörtése, a migrációs paktumnálk pedig ha Brüsszel nem küld, akkor nem fogad be, és Ukrajna támogatását sem engedné el.