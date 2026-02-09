Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

nézőpont intézetBalmazújvárosTisza Pártmagyar pétermráz ágoston sámueligazság órájafidesz

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

A Fidesz jelölje nyerte az időközi választást Balmazújvárosban – többek közt erről is beszél Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában. A Nézőpont Intézet vezetőjével arról is beszélget Németh Balázs, hogy Magyar Péter veszprémi jelöltje megfutamodott és nem vett részt a jelöltek helyi vitáján, mindeközben pedig a Tisza bemutatta egyik programját a hétvégén. Ugyanis köztudott, hogy a valódi programjukat Brüsszelben írták meg már jóval korábban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 7:28
Mráz Ágoston Sámuel YT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vasárnap esti balmazújvárosi fideszes győzelemmel indult a űigazság órájának, melynek vendége Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője szerint most a választók az egész városról dönötek, de az eredmény túlmutat ezen. 

– A Tiszának nincs előnye, ez most is kiderült, hiszen az ő jelöltjük indult a fidesszel szemben, és 2024 nyara óta nem erődödött a baloldali párt

 – fogalmazott. Hozzátette, ahogy az ország, Balmazújváros is jobbra húz.

Jelezte, a baloldalnak messze nincs 17-18 százalékos előnye, ezt már Róna Dániel is beismerte, amikor egy esetéleges Fidesz győzelemről beszélt. 

Mráz Ágoston Sámuel beszélt arról is, hogy miközben a fiatalok inkább ellenzékiek, az idősek kormánypártiak, a felmérések mondhatják, hogy nagyobb arányú lenne az ellenzéki részvéte, de ez csak felcsavarása a részvételnek.

Kitértek arra is, hogy Donald Trump is úgy győzött legutóbb, hogy az előrejelzések végig a demokraták előnyét mérték.

 – Mi a Fidesz győzelmét látjuk, melynek egyik oka Magyra Péter elutasítottsága. 

Belső ellentmondás van annál, aki az ellenszenv ellenére a Tiszára szavaznak.

Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról elmondta, téves igazolások. – Érezni az erkölcsi abszurditáésát annak, hogy például Orbán anita jobban szerei Zeneszkijt és Ukrajnát, mint a hazáját. Mint mondta, Magyar Péternek nem sikerült közösséget építenie. 

– Brüsszelben multinacionális cégek siettek a segítségére, de ez idegen a politika logikájától. 

Segíteni akartak neki, mégis rosszat tettek vele – vélekedett.
 

A Nézőpont vezetője szerint többen mondják, hogy Magyar Péter szimpatikus, mert versenyhezetben márhogy dönt az ember. – A fideszesek 100 százalékban látják Orbán Viktort alkalmasnak, míg a toszásoknak csak 30 százaléka érzi annak Magyar Pétert – mondta. Hozzátette, Donald Trump elismerő szavai megerősítések, és jelzi, Orbán Viktor a stabilitás, ezt mutatja az is, hogy egyszerre tud jó kapcsolatot ápolni az izraeli és a török elnökkel.

Az adásban beszéltek arról is, hogy Magyar Péternek sok mindent megengednek Brüsszelben, apró dolgokban kivételt engednek neki cserébe azért, hogy a nagy dolgokban nem áll ellent Brüsszelnek. Ilyen a multiadó eltörtése, a migrációs paktumnálk pedig ha Brüsszel nem küld, akkor nem fogad be, és Ukrajna támogatását sem engedné el.

A Tisza hétvégén bemutatott programjáról azt mondta, egy komoly stratégiai hibát követett el ezzel Magyar Péter. – A Tisza egy protest párt, Magyra a hiúsága miat pozítív programot akart adni, de nem tudni, miből fogja finanszírozni. Kérdés, milyen megszorításokat tervez, mi lesz az ára az euró bevezetésének? 

Le kell mondani a forintról, nem véletlen, hogy Dánia, Svédország, Csehország, de még Románia sem kér az euróból

 – sorolta. Jelezte, Magyarország a Németországtól való függőségét erősíteni az euró.

A veszprémi ellenzéki vita kapcsán, melyről egyedül a tiszás jelölt hiányzott, azt mondta, ebből is látszik a "one man show", és a távolmaradás nem ad értéket a pártnak. – Az egyéni választókerületekben az ismertség fontos, ennek egyik eszköze egy ilyen vita felvállalása, és a választók elvárják, hogy látható, ismerhető legyen a jelölt – mondta.

A tiszás Alekosz hétvégi szereplése, prolizása  kapcsán arról beszéltek, hogy nincs semmi bizonyíték arra, hogy a diploma teszi az embert. Hozzátette, mindig a kihívó próbál erősebbeket mondani, a Fidesz ismert, kiszámítható, teszi a dolgát. 

Magyar Péter pedig alkalmas az agresszív kommunikációra, a támadásra, a figyelemfelkeltésre. Épp ezért nem népszerű Magyar Péter.

Cikkünk frissül!

 

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában (Forrás: YouTube)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu