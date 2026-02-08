Ennyit a kormányváltó hangulatról: csatatérkörzetet fordított meg a Fidesz egy billegő városban

– Hatalmas sikert aratott a Fidesz: olyan körzetben nyert időközi választáson ma Balmazújvárosban, ami eddig ellenzéki volt, ráadásul egy olyan civilnek álcázott jelölttel szemben, akit valójában a Tisza támogatott, maga is nyilvánosan bevallotta, hogy a Tiszával szimpatizál – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Ha kormányváltó hangulat lenne, a Fidesz nem tudna megnyerni egy ilyen választást
Kiemelte,
a baloldali sajtó előzetesen országos tétet adott ennek az időközi választásnak, ilyen szalagcímekkel írtak róla: »Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz–Tisza-meccs« vagy »A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban«.
Az elemző szerint mindez jól mutatja, hogy teljesen hamisak azok a közvélemény-kutatások, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak.
Ha ez lenne a helyzet, akkor a Fidesz nem tudna időközi választásokon olyan körzetekben is nyerni, ahol korábban az ellenzék győzött, főleg nem egy Tisza által támogatott jelölttel szemben
– jelentette ki Deák Dániel.
Szóljon hozzá!
