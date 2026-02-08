deák dánieltiszabalmazújvárosbanválasztásfidesz

Ennyit a kormányváltó hangulatról: csatatérkörzetet fordított meg a Fidesz egy billegő városban

Újabb bizonyíték született arra, hogy a baloldali közvélemény-kutatások és politikai narratívák köszönőviszonyban sincsenek a valósággal: a Fidesz Balmazújvárosban olyan körzetben nyert időközi választást, amely korábban ellenzéki volt, ráadásul egy Tisza által támogatott, civilnek álcázott jelölttel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 20:41
Budapest, 2018. április 8. Lezárt urna az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán
– Hatalmas sikert aratott a Fidesz: olyan körzetben nyert időközi választáson ma Balmazújvárosban, ami eddig ellenzéki volt, ráadásul egy olyan civilnek álcázott jelölttel szemben, akit valójában a Tisza támogatott, maga is nyilvánosan bevallotta, hogy a Tiszával szimpatizál – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

urna, választás MTI/Krizsán Csaba
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ha kormányváltó hangulat lenne, a Fidesz nem tudna megnyerni egy ilyen választást

Kiemelte, 

a baloldali sajtó előzetesen országos tétet adott ennek az időközi választásnak, ilyen szalagcímekkel írtak róla: »Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz–Tisza-meccs« vagy »A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban«.

Az elemző szerint mindez jól mutatja, hogy teljesen hamisak azok a közvélemény-kutatások, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak. 

Ha ez lenne a helyzet, akkor a Fidesz nem tudna időközi választásokon olyan körzetekben is nyerni, ahol korábban az ellenzék győzött, főleg nem egy Tisza által támogatott jelölttel szemben

– jelentette ki Deák Dániel. 

Mint ismert, az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak,

és megszűnik az elmúlt években kialakult helyzet, amely az ellenzéki képviselők munkakerülésének köszönhetően alakult ki.

Borítókép: Lezárt urna az Erzsébetvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

