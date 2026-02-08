orbángyőzelemtavaszorbán viktor

Orbán Viktor: Fidesz-győzelem, jön a tavasz!

A balmazújvárosi időközi eredményre reagált a kormányfő.

Kreft-Horváth Márk
2026. 02. 08. 20:13
DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Mirkó István
Ahogyan arról a magyar médiában először beszámoltunk, nagyot nyert a Fidesz jelöltje Balmazújvárosban, ahol a mai napon tartottak időközi önkormányzati választást. A kisvárosban patthelyzet volt, a képviselő-testületben hat kormánypárti és hat ellenzéki tag ült, eddig. A Fidesz most egy olyan körzetben nyert, ahol 2024-ben még nem tudott, így átbillent az arány a helyi jobboldal javára. 

Az eredményre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált: 

„Fidesz-győzelem Balmazújvárosban. Jön a tavasz...” – írta a miniszterelnök. 

Országos jelentősége lehet a balmazújvárosi időközinek

A választásnak mind a jobb-, mind a baloldalon országos jelentőséget tulajdonítottak, ugyanis a kormánypártok jelöltje egy ellenzéki és egy független jelölttel állt szemben, méghozzá egy olyan körzetben, amit 2024-ben még nem tudott megnyerni a Fidesz. Erről ITT írtunk bővebben. 

Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, 2024-ben a polgármesteri posztot visszanyerte a Fidesz jelöltje, de a képviselő-testületben nem sikerült többséget szereznie egyik oldalnak sem. A Fidesz 2024-hez képest most egy ellenzéki körzetben nyert. A helyi baloldali egyesület vezetője pedig nyíltan elmondta, hogy a jelöltjük ugyan hivatalosan nem Tisza-színekben indult, de a kampányban a helyi tiszások dolgoztak neki, és ők is a baloldali párt szimpatizánsai. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

