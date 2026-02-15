ShellMenczer TamásErste BankMagyar Péter

Igencsak érdekelt a Shell és az Erste a kampányban, az is egyértelmű, hogy miért

Bár a két cég tagadja érintettségét, több emberüket is a Tiszába küldték.

2026. 02. 15. 13:47
Ne hagyd, hogy átverjenek! Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás − figyelmeztetett közösségi médiás posztjában Menczer Tamás: a Fidesz kommunikációs igazgatója górcső alá vette, hogy a miniszterelnöki évértékelőben is említett két óriásvállalat, az Erste és a Shell hogyan reagált Orbán Viktor szavaira.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás szerint Magyar Péter és a Tisza Párt több ezer milliárd forintot vonna el a magyar gazdaságból (Fotó: MTI Kovács Attila)

Ahogyan arról beszámoltunk, a miniszterelnök az évértékelő beszédében elmondta, hogy a Shell és az Erste „keresnek a vérontáson, ők a halál vámszedői, a háború kutyái”. Menczer Tamás ennek kapcsán felidézte:

míg az Erste úgy nyilatkozott, hogy „semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban”, addig a Shell közölte, hogy a „globális alapelveinek megfelelően nem kommentál pártpolitikai ügyeket”.

Ezzel szemben Menczer Tamás rávilágított: az Erste „olyannyira részt vesz a kampányban, hogy a Tisza gazdasági vezetőjét ők küldték, valamint ha nyerne a Tisza, az Erste adná Magyarország gazdasági miniszterét Kármán András személyében”. 

A kommunikációs igazgató azt sem tartja véletlennek, hogy a Shell a globális alelnökét, Kapitány Istvánt és a magyarországi vezetőjét, Bujdosó Andreát egyszerre küldte a Tisza Pártba.

Az Orbán-kormány az évek alatt 15 ezer milliárd forintot vett el a bankoktól, multiktól, energiacégektől, a befolyt összeget pedig rezsicsökkentésre, a családok támogatására, a 13. és a 14. havi nyugdíjra fordította, emlékeztetett Menczer Tamás, aki szerint ezt a pénzt szeretné visszaszerezni a Tisza és a két nagyvállalat küldöttei. Ezt pedig csak a Fidesz és Orbán Viktor újraválasztásával lehet megakadályozni. „Ez fáj nekik. Ez fáj az Erstének és a Shellnek. Ezt a pénzt akarják visszavenni. Ezért érkezett Kármán, Kapitány és Bujdosó” – mutatott rá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett: ez is a választás tétje, a háborúellenes politika mellett erről is döntenek majd a magyarok az országgyűlési választáson: elég egy rossz döntés, és minden közösen elért eredményt eltörölnek, megszüntetnek. 

„Ne hagyd, hogy átverjenek! Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás” – zárta posztját Menczer Tamás.

 

Borítókép: Illusztráció, Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)


