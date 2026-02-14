Menczer Tamás: A balliberális sajtó minden erejével védi a drogos buliban részt vevő Magyar Pétert! + videó

Így védik a drogbulis Magyar Pétert – kommentálta a Facebook-oldalán közzétett videóját Menczer Tamás.

A bulizó Magyar Péter (Forrás: YouTube)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és a balliberális újságíró között kemény párbeszéd alakult ki. A kérdezők azt firtatták, mi a véleménye Magyar Péter legújabb botrányáról, bűncselekménynek tartja-e, ha a felvételek napvilágra kerülnek, valamint elítéli-e az ilyen felvételek készítését, ahogy az tette, amikor a Tisza elnöke azzal kezdte a pályafutását, hogy lehallgatta a feleségét.

– Nehogy már rajtam kérje számon. Tehát van két titkos felvétel. Az egyiket Magyar Péter csinálta a feleségéről. Az egyiken meg ő szerepel. Nehogy már engem kérjen számon érte – vágott vissza Menczer Tamás, aki hozzátette, „nem lelkesedem titokban készített felvételekért”, valamint a sajtósok figyelmébe ajánlotta a Tisza elnökének a drogos orgiáról szóló magyarázkodásából készült Dopeman zseniális paródiáját is.

Felidézte a Tisza-vezér által elmondottakat, majd hozzátette:

Ha ön azt gondolja, hogy ez igaz, önnek jogában áll. Én azt gondolom, hogy ez egy orbitális hazugság. Magyar Péter ebben nyilvánvalóan hazudik és lebukott. Beismerte, hogy kettős életet él

– világosította fel a Tisza-vezért védő balliberális újságírókat Menczer Tamás.

Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter furcsa beismerő videót tett közzé, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.