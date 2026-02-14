menczer tamásmagyar péterfelvétel

Menczer Tamás: A balliberális sajtó minden erejével védi a drogos buliban részt vevő Magyar Pétert! + videó

A balliberális újságírók kérdéseinek kereszttüzébe került Menczer Tamás. A kérdezők azt firtatták, mi a fideszes politikus véleménye Magyar Péter legújabb botrányáról. „Magyar Péter ebben nyilvánvalóan hazudik és lebukott. Beismerte, hogy kettős életet él” – tette helyre a Tisza elnökét védőket a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 14. 16:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Így védik a drogbulis Magyar Pétert – kommentálta a Facebook-oldalán közzétett videóját Menczer Tamás. 

A bulizó Magyar Péter (Forrás: YouTube)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és a balliberális újságíró között kemény párbeszéd alakult ki. A kérdezők azt firtatták, mi a véleménye Magyar Péter legújabb botrányáról, bűncselekménynek tartja-e, ha a felvételek napvilágra kerülnek, valamint elítéli-e az ilyen felvételek készítését, ahogy az tette, amikor a Tisza elnöke azzal kezdte a pályafutását, hogy lehallgatta a feleségét. 

– Nehogy már rajtam kérje számon. Tehát van két titkos felvétel. Az egyiket Magyar Péter csinálta a feleségéről. Az egyiken meg ő szerepel. Nehogy már engem kérjen számon érte – vágott vissza Menczer Tamás, aki hozzátette, „nem lelkesedem titokban készített felvételekért”, valamint a sajtósok figyelmébe ajánlotta a Tisza elnökének a drogos orgiáról szóló magyarázkodásából készült Dopeman zseniális paródiáját is

Felidézte a Tisza-vezér által elmondottakat, majd hozzátette: 

Ha ön azt gondolja, hogy ez igaz, önnek jogában áll. Én azt gondolom, hogy ez egy orbitális hazugság. Magyar Péter ebben nyilvánvalóan hazudik és lebukott. Beismerte, hogy kettős életet él

– világosította fel a Tisza-vezért védő balliberális újságírókat Menczer Tamás. 

Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter furcsa beismerő videót tett közzé, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt.

Borítókép: Menczer Tamás a balliberális újságírók gyűrűjében (Fotó: Menczer Tamás Facebook-oldala)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Magyar Péter drogos házibuliban vett részt

Magyar Péter a botrányos viselkedése miatt könnyen zsarolható

Magyar Péter drogos házibuliban vett részt 13 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu