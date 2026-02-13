Gyilkos paródia készült Magyar Péter drogos orgiáról szóló magyarázkodásából + videó

– Bármi jöjjön is ki, arra kérem Vlagyimir Putyint és Orbán Viktort, vágás nélkül tegyék közzé a felvételeket, mutatván hímerőm dicsőségét – mondja új videójában Pityinger László, művésznevén Dopeman Magyar Péter drogos orgiáról szóló vallomását parodizálva.

Magyar Péter a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit, utána ment az említett lakásba (Fotó: Képernyőmentés)

Mint megírtuk, furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy

két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő nem fogyasztott drogot.

A Tisza-vezér azért kényszerült vallomástételre, mert néhány napja egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével.

A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” (hamarosan jön) felirat fogadta a látogatókat. Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” (Egyszer volt, hol nem volt…) szöveg került, valamint egy dátum, 2024. augusztus 3., amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált csütörtökön Magyar Péter.

Azóta az is kiderült, hogy Magyar Péter a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit, mielőtt a lakásra ment volna. A buliért pedig ukrán milliárdosokkal vehette fel a kapcsolatot.

Magyar Pétert parodizálja Dopeman

A rapper a Tisza Párt elnökéhez hasonlóan a kamerába beszél, és különös figyelmet fordít arra, hogy kiemelje Magyar Péter drogoktól való elzárkózását.

Unalmas ember vagyok, sosem fogyasztottam kábítószert

– mondja, majd nem sokkal később úgy fogalmaz, hogy „végül csak Evelin és én maradtam a lakásban, másnap délután öt óráig ébren. Természetesen drogot soha nem fogyasztottam”.

A felvétel végén újfent azt kéri, hogy „rendesen adják le a Vogel Evelinnel végrehajtott nemi aktust”, mert ezzel megkímélik a gyermekeit a további szenvedéstől. „Nem vagyok sunyi b…zi, nem vetek pányvát a f…szra, hogyha hatalomra kerülünk, börtönbe kerül mindenki, és ott majd disznólkodhattok egymással” – zárja a videót Dopeman.