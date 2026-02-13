Gyilkos paródia készült Magyar Péter drogos orgiáról szóló magyarázkodásából + videó

– Bármi jöjjön is ki, arra kérem Vlagyimir Putyint és Orbán Viktort, vágás nélkül tegyék közzé a felvételeket, mutatván hímerőm dicsőségét – mondja új videójában Pityinger László, művésznevén Dopeman Magyar Péter drogos orgiáról szóló vallomását parodizálva.
Mint megírtuk, furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy
két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő nem fogyasztott drogot.
A Tisza-vezér azért kényszerült vallomástételre, mert néhány napja egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével.
A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” (hamarosan jön) felirat fogadta a látogatókat. Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” (Egyszer volt, hol nem volt…) szöveg került, valamint egy dátum, 2024. augusztus 3., amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált csütörtökön Magyar Péter.
Azóta az is kiderült, hogy Magyar Péter a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit, mielőtt a lakásra ment volna. A buliért pedig ukrán milliárdosokkal vehette fel a kapcsolatot.
Magyar Pétert parodizálja Dopeman
A rapper a Tisza Párt elnökéhez hasonlóan a kamerába beszél, és különös figyelmet fordít arra, hogy kiemelje Magyar Péter drogoktól való elzárkózását.
Unalmas ember vagyok, sosem fogyasztottam kábítószert
– mondja, majd nem sokkal később úgy fogalmaz, hogy „végül csak Evelin és én maradtam a lakásban, másnap délután öt óráig ébren. Természetesen drogot soha nem fogyasztottam”.
A felvétel végén újfent azt kéri, hogy „rendesen adják le a Vogel Evelinnel végrehajtott nemi aktust”, mert ezzel megkímélik a gyermekeit a további szenvedéstől. „Nem vagyok sunyi b…zi, nem vetek pányvát a f…szra, hogyha hatalomra kerülünk, börtönbe kerül mindenki, és ott majd disznólkodhattok egymással” – zárja a videót Dopeman.
