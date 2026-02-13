Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Menczer TamásBujdosó AndreaShellrészvény

Menczer Tamás szerint a tiszás Bujdosó Andreának nincs helye a közéletben + videó

Éles hangvételű videóban reagált Menczer Tamás arra, hogy Magyar Péter embere, Bujdosó Andrea egy, a Shell-részvényeire vonatkozó kérdésre pökhendi választ adott. A politikus szerint a tiszás politikus válasza „felháborító, arcátlan és tűrhetetlen”, a képviselőnek távoznia kell a közéletből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 13:43
Fotó: Hatlaczki Balázs
A pest megyei Ürömön tartott lakossági fórumán Menczer Tamás arról is beszélt a résztvevőknek, hogy a Tisza Párt politikusának miért nincs helye a közéletben. 

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója  Fotó: KIM

A Fidesz–KDNP komunikációs igazgatója ezt meg is indokolta – a Facebook-oldalán pénteken közzétett felvételen idézte azt a párbeszédet, amely Bujdosó Andrea és az őt kérdező riporter között zajlott le. 

– Mennyivel emelkedett a Shell-részvényeinek az értéke?
– Bárki meg tudja nézni, ezek teljesen nyilvános adatok.
– De Ön nem tudja, hogy mennyivel több pénze van?
– Nem, ezek teljesen nyilvános adatok.

És kinek mi köze hozzá?

– kérdez vissza Bujdosó. 

Menczer Tamás szerint ez a válasz nemcsak orcátlan, hanem elfogadhatatlan. 

Ez szerintem felháborító, arcátlanság és tűrhetetlen. Tűrhetetlen az, hogy akik Magyarország vezetésére jelentkeznek, azok nem magukat képviselik, nem a magyar embereket képviselik, hanem Brüsszelt, a Shellt meg a saját pénztárcájukat

– fogalmazott. 

Hozzátette: az is elfogadhatatlan, amikor egy ilyen kérdésre az a válasz érkezik, hogy ahhoz a nyilvánosságnak semmi köze.

A videó végén a politikus politikai választásként állította szembe a Tiszához köthető brüsszeli irányt és a Orbán Viktor miniszterelnök által képviselt utat, és arra kérte a választókat, hogy az áprilisi országgyűlési választáson majd ennek tudatában döntsenek.  

– Na, ez a Tisza. És ez a brüsszeli út, Kapitány Istvánnal , Bujdosó Andreával, meg a többivel, és van egy magyar út Orbán Viktor vezetésével – fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

Menczer Tamás korábban már felhívta a figyelmet, hogy a Tisza által leigazolt Kapitány István és Bujdosó Andrea az orosz gázról való leválás, a rezsicsökkentés eltörlése mellett állnak, mert az nekik jelentős hasznot hozna

Borítókép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

