Kapitány István neve összefonódik a Shell egyik legnagyobb bűnével

A Shell neve elválaszthatatlanul összeforrt Ken Saro-Wiwa nigériai író és aktivista, valamint nyolc társa 1995-ös kivégzésével. Az ügyben szerepe van Kapitány Istvánnak, aki ebben az időszakban a Shell dél-afrikai régiójának vezetője volt – írja a Tűzfalcsoport, amely részletesen bemutatja a nemzetközi visszhangot is kiváltó ügyet.

Kapitány István a Figyelőnek nyilatkozott 1999-ben. Forrás: Tűzfalcsoport

Ken Saro-Wiwa nigériai író, aktivista és az ogoni nép vezetője volt, aki az 1990-es évek elején kampányolt a Niger-delta olajszennyezései ellen, amelyekért elsősorban a Shellt tette felelőssé. A Shell nigériai leányvállalata (SPDC) évtizedek óta termelt ki olajat a régióban, ami – amint arról beszámolt a blog – súlyos környezeti károkat okozott (például talaj- és vízszennyezést, haláleseteket, mezőgazdasági pusztítást). Ken Saro-Wiwa az ogoni nép vezetőjeként békés mozgalmat szervezett a Niger-delta olajszennyezései ellen, különösen a Shell gázégetési gyakorlatával szemben.

A nigériai katonai junta (Sani Abacha-rezsim) a Shell nyomására erőszakosan lépett fel a mozgalommal szemben, és az aktivistákat egy vitatott perben gyilkosság vádjával halálra ítélte, noha a valóságban a tevékenységük a Shell környezetpusztítása elleni békés tiltakozás volt.

A kivégzések 1995. november 10-én történt végrehajtása nemzetközi felháborodást váltott ki. Globális tiltakozások kezdődtek, különösen Dél-Afrikában, ahol Nelson Mandela gyalázatos tettnek nevezte a kivégzést, és szankciókat, valamint a Shell bojkottját szorgalmazta.

A Shell ellen a tiltakozások egyre erőteljesebbé váltak, mivel az aktivisták kivégzése és az olajszennyezések nyilvánvalóvá tették a vállalat felelősségét a Nigériában zajló környezeti és társadalmi károkban.

Jogilag az ügy csak 2009-ben zárult le: ekkor a Shell peren kívüli megállapodást kötött a Saro-Wiwa családdal, amelynek 15,5 millió dollárt fizetett.

A vállalat azonban soha nem ismerte el hivatalosan a jogi felelősségét,

a kifizetés inkább erkölcsi elismerésként értelmezhető. A Niger-deltában több mint negyven éve jelen lévő Shellt helyi és nemzetközi szervezetek rendszeresen vádolták súlyos környezeti károk okozásával, területkisajátításokkal és az ellenállás elnyomásával.