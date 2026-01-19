Kapitány István leigazolása a globalista múlt visszatérését jelzi

Deák Dániel Facebook-bejegyzésében arról írt : megmosolyogtatónak tartja, ahogyan Magyar Péter napok óta kiemelt lelkesedéssel beszél Kapitány István szerepvállalásáról, amelyet egy sporthasonlattal a világsztár Cristiano Ronaldo leigazolásához hasonlított.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint azonban Magyar Péter ezzel a lépéssel komoly stratégiai hibát vétett. Úgy fogalmazott:

hasonló helyzet alakult ki korábban is, amikor a Tisza Párt vezetője napokon keresztül a Fidesz egyik kampányszlogenjét erősítette, majd ezt a gyakorlatot a belső mérések hatására hirtelen megszüntette, mivel az a kormánypártot segítette.

Deák Dániel álláspontja szerint Kapitány István szerepvállalásánál nagyobb politikai szívességet Magyar Péter csak akkor tehetett volna a Fidesznek, ha más, a globalista elithez kötődő ismert szereplőket vont volna be a párt környezetébe. Véleménye szerint

Kapitány István megjelenésében és kommunikációjában is azt a szakértői köntösbe bújtatott baloldali világot testesíti meg, amely 2010 előtt meghatározó volt Magyarországon.

Az elemző felidézte: Kapitány István a posztkommunista gazdasági környezetből került a nemzetközi üzleti elitbe, és korábban pozitívan nyilatkozott Bajnai Gordon szerepéről, valamint liberális gondolkodásúnak vallotta magát. Hozzátette, hogy a hétvégén Kapitány István már olyan kormányzati intézkedéseket is bírálni kezdett, mint a bankadó vagy a multinacionális cégek különadója.

Deák Dániel egy baloldali véleményformáló kritikáját is idézte, amely szerint

nehezen hihető, hogy egy korábbi multinacionális topmenedzser hitelesen képviselhetné a zöldpolitikát vagy a dolgozók érdekeit.

Bejegyzése végén az elemző azt írta: Magyar Péter lépései végső soron alátámasztják a Fidesz politikai üzeneteit. Megfogalmazása szerint a választók előtt két út áll: egy kiszámítható, magyar érdekeket képviselő irány, illetve egy szerinte bizonytalan, globalista út, amely a brüsszeli elvárások követését jelentené.