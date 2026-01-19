magyar péterdeák dánielkapitány istván

Kapitány István leigazolása a globalista múlt visszatérését jelzi

Magyar Péter stratégiai hibát követett el Kapitány István leigazolásával, amely Deák Dániel szerint inkább a Fidesz politikai érveit erősíti, semmint a Tisza Párt hitelességét – derült ki az elemző Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 21:59
Kapitány István Fotó: MARKOVSZKI Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel Facebook-bejegyzésében arról írt : megmosolyogtatónak tartja, ahogyan Magyar Péter napok óta kiemelt lelkesedéssel beszél Kapitány István szerepvállalásáról, amelyet egy sporthasonlattal a világsztár Cristiano Ronaldo leigazolásához hasonlított.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint azonban Magyar Péter ezzel a lépéssel komoly stratégiai hibát vétett. Úgy fogalmazott:

 hasonló helyzet alakult ki korábban is, amikor a Tisza Párt vezetője napokon keresztül a Fidesz egyik kampányszlogenjét erősítette, majd ezt a gyakorlatot a belső mérések hatására hirtelen megszüntette, mivel az a kormánypártot segítette.

Deák Dániel álláspontja szerint Kapitány István szerepvállalásánál nagyobb politikai szívességet Magyar Péter csak akkor tehetett volna a Fidesznek, ha más, a globalista elithez kötődő ismert szereplőket vont volna be a párt környezetébe. Véleménye szerint 

Kapitány István megjelenésében és kommunikációjában is azt a szakértői köntösbe bújtatott baloldali világot testesíti meg, amely 2010 előtt meghatározó volt Magyarországon.

Az elemző felidézte: Kapitány István a posztkommunista gazdasági környezetből került a nemzetközi üzleti elitbe, és korábban pozitívan nyilatkozott Bajnai Gordon szerepéről, valamint liberális gondolkodásúnak vallotta magát. Hozzátette, hogy a hétvégén Kapitány István már olyan kormányzati intézkedéseket is bírálni kezdett, mint a bankadó vagy a multinacionális cégek különadója.

Deák Dániel egy baloldali véleményformáló kritikáját is idézte, amely szerint

 nehezen hihető, hogy egy korábbi multinacionális topmenedzser hitelesen képviselhetné a zöldpolitikát vagy a dolgozók érdekeit.

Bejegyzése végén az elemző azt írta: Magyar Péter lépései végső soron alátámasztják a Fidesz politikai üzeneteit. Megfogalmazása szerint a választók előtt két út áll: egy kiszámítható, magyar érdekeket képviselő irány, illetve egy szerinte bizonytalan, globalista út, amely a brüsszeli elvárások követését jelentené.

Borítókép: Kapitány István (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Zoe

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhomoszexuális

Dúró Dórának tökéletesen igaza van!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu