A miskolci gyűlésből is látszik: a jobboldal egyértelműen győzelemre készül

Egy új formátummal tért vissza a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése Miskolcon: több politikai beszéd volt, a helyi polgármester és képviselő is felszólalt, majd Orbán Viktor nem beszédet tartott vagy műsorvezetővel beszélgetett, hanem a közönség kérdéseire válaszolt – értékelte közösségi oldalán az eseményt Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy véli, ez új dinamikát adott a rendezvénynek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a nézői kérdésekre Orbán Viktor kifejtően és részletesen válaszolt. A miniszterelnök bemutatta, hogy egyedülálló a hazai politikai palettán: olyan mély és átfogó tudás birtokában van, amellyel egyetlen ellenfele sem veszi fel a versenyt.

A hétvégi gyűlések alkalmával egyre láthatóbb, hogy a patrióta politikai oldal visszanyerte magabiztosságát, és egyértelműen győzelemre készül

– állapította meg az elemző, hozzátéve: ezt meg is alapozzák a felmérések, ugyanis a legpontosabbnak számító kutatócég, a Magyar Társadalomkutató például 10 százaléknál is nagyobb előnyt mutat a Fidesz számára. „Természetesen nem kutatást kell nyerni, hanem választást, így ezekkel az eseményekkel a mozgósítás a cél” – szögezte le.

Deák Dániel bejegyzésében emlékeztetett Magyar Péter azon tavalyi bejelentésére, miszerint Orbán Viktort minden ilyen országjáró eseményre követni fogja, és ő is tart majd rendezvényt. Mohácsra már nem ment el Magyar Péter, és ezúttal sem követte a miniszterelnököt Miskolcra.

Ennek oka, hogy Magyar Péter rendezvényein kifejezetten alacsony volt az érdeklődés, míg Orbán Viktor telt ház előtt beszélt, így a Tisza vezetője inkább megfutamodott, hogy elkerülje az újabb kellemetlen helyzetet

– mutatott rá, majd hozzátette: miközben Orbán Viktor a nemzeti érdekről beszélt, és világosan felvázolta a választás tétjét, Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt mint a Tisza vezető gazdasági szakértőjét.

Kapitány István a Shell globális alelnökeként ahhoz a globalista politikai és gazdasági körhöz tartozik, amelynek korábbi emblematikus hazai alakja Bajnai Gordon volt. „Nem véletlen, hogy pár napja Bajnai Gordon is interjút adott, és most megjelent a Tiszában Kapitány István, ugyanis Magyar Péterrel térne vissza ez a régi baloldali világ” – mutatott rá.