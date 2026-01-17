Orbán Viktor Miskolcon bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni

Értékelést tett közzé Facebook-oldalán a miskolci háborúellenes gyűlésről Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója rámutatott, Orbán Viktor a rendezvényen felvázolta a magyar békepárti sikerstratégiát és a jövő évre vonatkozó konkrét célokat is. Mint írta, az év első DPK-gyűlésén a miniszterelnök bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni: békepárti sikerstratégiát és a következő ciklusra konkrét célokat vázolt fel – szemben az egyre inkább kiüresedő baloldali Tiszával.

„A békepárti tábor szellemi horizontja az, hogy a magyarok legyenek nagyok, gazdagok és erősek!” – emelte ki. Felhívta a figyelmet arra is, a telt házas gyűlésen Orbán Viktor világos politikai helyzetképet rögzített:

Európa eddig több mint 200 milliárd eurót költött el a háborúra, most pedig egy 800 milliárd dolláros ukrán követelést akarnak szétteríteni a tagállamokon.

Szerinte ez már nem külpolitikai vita, hanem nyílt pénzügyi kockázat egy egyre instabilabb világpolitikai környezetben, amely közvetlenül érinti a nemzeti szuverenitást, a béreket, a nyugdíjakat és a családok biztonságát. A miniszterelnök rögzítette a magyar jövő és siker négy alaptételét is:

ki kell maradnunk a háborúból, a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak, fenn kell tartani a teljes foglalkoztatottságot, és családalapú társadalomban kell gondolkodnunk.

Mindezek együtt adják azt a szilárd alapot, amely nélkül bármilyen gazdasági cél vagy társadalmi vállalás fenntarthatatlan lenne. Ha ez az alap megmarad, akkor lehet előrelépésről beszélni. Szánthó Miklós szerint a polgári kormány a következő ciklusra konkrét feladatokat jelölt ki:

világos célokkal, kiszámítható iránnyal és hosszú távú építkezéssel.

Orbán Viktor olyan gazdasági és nemzetstratégiai irányt tervez, amely békére, munkára és stabilitásra épül, és lehetővé teszi a további növekedést, melyek főbb csomópontjai: egymilliós átlagbér, 400 ezres minimálbér, a 14. havi nyugdíj végigvitele; új agrárgazdaság; energiafüggetlenség; és a mesterséges intelligencia okos, nemzeti érdekű felhasználása. Ezek a következő négy év legfontosabb célkitűzései.