Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésMiskolc

Orbán Viktor Miskolcon bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni

A Fidesz–KDNP jövőre olyan gazdasági és nemzetstratégiai irányt tervez, amely békére, munkára és stabilitásra épül, és lehetővé teszi a további növekedést – mutatott rá közösségi oldalán Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni: békepárti sikerstratégiát és a következő ciklusra konkrét célokat vázolt fel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 16:10
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Értékelést tett közzé Facebook-oldalán a miskolci háborúellenes gyűlésről Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója rámutatott, Orbán Viktor a rendezvényen felvázolta a magyar békepárti sikerstratégiát és a jövő évre vonatkozó konkrét célokat is. Mint írta, az év első DPK-gyűlésén a miniszterelnök bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni: békepárti sikerstratégiát és a következő ciklusra konkrét célokat vázolt fel – szemben az egyre inkább kiüresedő baloldali Tiszával. 

„A békepárti tábor szellemi horizontja az, hogy a magyarok legyenek nagyok, gazdagok és erősek!” – emelte ki. Felhívta a figyelmet arra is, a telt házas gyűlésen Orbán Viktor világos politikai helyzetképet rögzített: 

Európa eddig több mint 200 milliárd eurót költött el a háborúra, most pedig egy 800 milliárd dolláros ukrán követelést akarnak szétteríteni a tagállamokon.

Szerinte ez már nem külpolitikai vita, hanem nyílt pénzügyi kockázat egy egyre instabilabb világpolitikai környezetben, amely közvetlenül érinti a nemzeti szuverenitást, a béreket, a nyugdíjakat és a családok biztonságát. A miniszterelnök rögzítette a magyar jövő és siker négy alaptételét is: 

  1. ki kell maradnunk a háborúból,  
  2. a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak, 
  3. fenn kell tartani a teljes foglalkoztatottságot, 
  4. és családalapú társadalomban kell gondolkodnunk. 

Mindezek együtt adják azt a szilárd alapot, amely nélkül bármilyen gazdasági cél vagy társadalmi vállalás fenntarthatatlan lenne. Ha ez az alap megmarad, akkor lehet előrelépésről beszélni. Szánthó Miklós szerint a polgári kormány a következő ciklusra konkrét feladatokat jelölt ki: 

világos célokkal, kiszámítható iránnyal és hosszú távú építkezéssel. 

Orbán Viktor olyan gazdasági és nemzetstratégiai irányt tervez, amely békére, munkára és stabilitásra épül, és lehetővé teszi a további növekedést, melyek főbb csomópontjai: egymilliós átlagbér, 400 ezres minimálbér, a 14. havi nyugdíj végigvitele; új agrárgazdaság; energiafüggetlenség; és a mesterséges intelligencia okos, nemzeti érdekű felhasználása. Ezek a következő négy év legfontosabb célkitűzései.

A stratégiai igazgató szerint a politikai törésvonal e tekintetben is egyértelmű: a magyar jövő építése vagy az ukrán háború finanszírozása. A Tisza ebben a kérdésben Brüsszel logikáját követné, miközben a magyar érdek az, hogy az erőforrásaink itthon maradjanak, és egy erős, gazdag, szuverén ország épüljön. „Egy olyan korszakban, amikor Európa újra háborús logika mentén szerveződik, különös súlya van annak a több mint 35 évnyi külpolitikai tapasztalatnak, amellyel Orbán Viktor rendelkezik, és aki pontosan ismeri a kockázatokat, valamint képes Magyarországot stabil és önálló növekedési pályán tartani” – zárta bejegyzését Szánthó Miklós.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Miskolcon (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


