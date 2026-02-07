Orbán Viktor: Ukrajna az ellenségünk, amíg az olcsó orosz energiáról akarja leválasztani Magyarországot

– Az ukránoknak meg kell értenünk: fel kell adni azt az állandó követelőzést Brüsszelben, amivel el akarják intézni, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.

Forrás: Facebook

A kormányfő kijelentette,

amíg Ukrajna ezt teszi, addig Ukrajna az ellenségünk, és elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli és Brüsszelt arra uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról.

A miniszterelnök egyértelművé tette, az ilyen irányú törekvések ellenséggé teszik Ukrajnát hazánkkal szemben. „Aki ezt teszi, az Magyarországnak nem ellenfele: az ellensége” – szögezte le a kormányfő.