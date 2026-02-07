orbán viktorukrajnaszombathelybrüsszel

Orbán Viktor: Ukrajna az ellenségünk, amíg az olcsó orosz energiáról akarja leválasztani Magyarországot

Kijev Magyarország elementáris érdekeit sérti azzal, hogy Brüsszelt arra ösztönzi, válassza le hazánkat az olcsó orosz energiáról – jelentette ki a magyar kormányfő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 17:05
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Az ukránoknak meg kell értenünk: fel kell adni azt az állandó követelőzést Brüsszelben, amivel el akarják intézni, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Szombathelyen. 

A kormányfő kijelentette, 

amíg Ukrajna ezt teszi, addig Ukrajna az ellenségünk, és elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli és Brüsszelt arra uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról.

A miniszterelnök egyértelművé tette, az ilyen irányú törekvések ellenséggé teszik Ukrajnát hazánkkal szemben. „Aki ezt teszi, az Magyarországnak nem ellenfele: az ellensége” – szögezte le a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


