nézőpont intézetDPKOrbán Viktormagyar péterboros bánk levente

Boros Bánk Levente: Budapesten kívül is van élet – ezt bizonyítják a digitális polgári körök

A magyar politika továbbra is két világképre oszlik: a nemzeti konzervatív oldal és a balliberális oldal felfogása élesen eltér egymástól abban, hogyan tekintenek az ország egészére – mutatott rá Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója. Mint fogalmazott: míg a balliberális oldal a rendszerváltoztatás óta jellemzően Budapest-központú gondolkodást képvisel, addig a nemzeti oldal számára a főváros mellett a vidék is ugyanolyan fontos része Magyarországnak.

Gábor Márton
2026. 02. 08. 5:59
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Boros Bánk Levente szerint ezt nemcsak szavakban, hanem tettekben is igazolja a kormánypártok politikája. A vidékfejlesztési programok, valamint a háborúellenes gyűlések és a digitális polgári körök vidéki helyszínei mind azt üzenik: Magyarország nem kizárólag Budapestből áll.

DPK Szombathely Fidesz kampány
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az, hogy a rendezvények sorra megjelennek a vármegyeszékhelyeken és a térségi központokban, világos bizonyítéka annak, hogy a kormánypártok jelen vannak a vidéki Magyarország mindennapjaiban

– hangsúlyozta. Az elemző szerint a digitális polgári köröknek nemcsak politikai, hanem komoly lélektani jelentőségük is van. Ezek a közösségek megerősítik a vidéki Magyarországot és újraélesztik azt a közösségépítő gondolatot, amelyet a miniszterelnök már a kétezres évek elején megfogalmazott a polgári körök kapcsán.

Ez nem valami ellen, hanem valamiért szerveződő közösség: Magyarország működtetéséért, az ellenálló képesség növeléséért és a társadalmi szolidaritás megőrzéséért

– fogalmazott. Boros Bánk Levente kiemelte: bár az online térben történő szervezés fontos és sokat fejlődött az elmúlt években, a személyes találkozások különösen a konzervatív közösségek számára pótolhatatlanok. A vidéki digitális polgári körök rendezvényei nemcsak az adott város lakóit szólítják meg, hanem az egész vármegyéből, sőt a tágabb térségből is vonzzák az azonosan gondolkodó embereket.

Ezzel szemben az elemző szerint Magyar Péter hónapok óta elsősorban az online térben próbálja „meghódítani a napot” különféle bejelentésekkel, miközben a személyes jelenlét egyre inkább háttérbe szorul.

Ez olyan, mintha valaki egy barlangban kiabálna: nagy a visszhang, de nincs valódi közösségi élmény

– jegyezte meg. Hozzátette: Magyar Péter láthatóan a miniszterelnök politikai módszereit próbálja másolni, de mind a vidéki jelenlét, mind a mozgósítás terén kudarcot vallott.

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója emlékeztetett: a háborúellenes gyűlésekkel párhuzamosan szervezett Magyar Péter-féle rendezvények nemcsak létszámban maradtak alul, hanem hangulatukban és üzenetükben is. 

Míg a kormánypárti eseményeket pozitív, Magyarországért szerveződő közösségi élmény jellemzi, addig ezek a rendezvények sokszor agresszív, negatív hangvételűek voltak, és egyre kevesebb embert vonzottak

– mondta. Boros Bánk Levente szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter végül visszavonult Budapestre, hiszen a vidéki országjárás nem hozta meg a várt politikai áttörést. Hasonló stratégiát korábban más ellenzéki pártok is alkalmaztak, amikor néhány kamerának vagy sajtómunkásnak szóló megszólalásokat próbáltak a személyes politikai jelenlét helyettesítésére használni – kevés sikerrel.

Az elemző úgy véli, a kampányok során a rendezvények hangulata kulcsfontosságú lehet.

Az emberek a biztonságot és a kiszámíthatóságot keresik. A kormánypártokról tudják, mire számíthatnak a háború, a migráció vagy a magyar érdekek képviselete kapcsán. Ez a tapasztalaton alapuló magabiztosság visszaköszön a rendezvények légkörében is

– hangsúlyozta. Ezzel szemben szerinte a Tisza Párt és Magyar Péter politikája elsősorban negatív üzenetekre épül, ami nem ad választ arra, milyen jövőt kínálnának az országnak.

Borítókép: Háborúellenes gyűlés Szombathelyen (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu