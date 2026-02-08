Boros Bánk Levente: Budapesten kívül is van élet – ezt bizonyítják a digitális polgári körök

Boros Bánk Levente szerint ezt nemcsak szavakban, hanem tettekben is igazolja a kormánypártok politikája. A vidékfejlesztési programok, valamint a háborúellenes gyűlések és a digitális polgári körök vidéki helyszínei mind azt üzenik: Magyarország nem kizárólag Budapestből áll.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az, hogy a rendezvények sorra megjelennek a vármegyeszékhelyeken és a térségi központokban, világos bizonyítéka annak, hogy a kormánypártok jelen vannak a vidéki Magyarország mindennapjaiban

– hangsúlyozta. Az elemző szerint a digitális polgári köröknek nemcsak politikai, hanem komoly lélektani jelentőségük is van. Ezek a közösségek megerősítik a vidéki Magyarországot és újraélesztik azt a közösségépítő gondolatot, amelyet a miniszterelnök már a kétezres évek elején megfogalmazott a polgári körök kapcsán.

Ez nem valami ellen, hanem valamiért szerveződő közösség: Magyarország működtetéséért, az ellenálló képesség növeléséért és a társadalmi szolidaritás megőrzéséért

– fogalmazott. Boros Bánk Levente kiemelte: bár az online térben történő szervezés fontos és sokat fejlődött az elmúlt években, a személyes találkozások különösen a konzervatív közösségek számára pótolhatatlanok. A vidéki digitális polgári körök rendezvényei nemcsak az adott város lakóit szólítják meg, hanem az egész vármegyéből, sőt a tágabb térségből is vonzzák az azonosan gondolkodó embereket.

Ezzel szemben az elemző szerint Magyar Péter hónapok óta elsősorban az online térben próbálja „meghódítani a napot” különféle bejelentésekkel, miközben a személyes jelenlét egyre inkább háttérbe szorul.

Ez olyan, mintha valaki egy barlangban kiabálna: nagy a visszhang, de nincs valódi közösségi élmény

– jegyezte meg. Hozzátette: Magyar Péter láthatóan a miniszterelnök politikai módszereit próbálja másolni, de mind a vidéki jelenlét, mind a mozgósítás terén kudarcot vallott.

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója emlékeztetett: a háborúellenes gyűlésekkel párhuzamosan szervezett Magyar Péter-féle rendezvények nemcsak létszámban maradtak alul, hanem hangulatukban és üzenetükben is.

Míg a kormánypárti eseményeket pozitív, Magyarországért szerveződő közösségi élmény jellemzi, addig ezek a rendezvények sokszor agresszív, negatív hangvételűek voltak, és egyre kevesebb embert vonzottak

– mondta. Boros Bánk Levente szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter végül visszavonult Budapestre, hiszen a vidéki országjárás nem hozta meg a várt politikai áttörést. Hasonló stratégiát korábban más ellenzéki pártok is alkalmaztak, amikor néhány kamerának vagy sajtómunkásnak szóló megszólalásokat próbáltak a személyes politikai jelenlét helyettesítésére használni – kevés sikerrel.