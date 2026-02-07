Soltész Miklós: A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra

Soltész Miklós a békéscsabai a Szlovák Kultúra Háza alapításának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen úgy fogalmazott: a történelmi múltat jelképező közös jelképek és szimbólumok vezetnek el a Magyarország és Szlovákia közötti történelmi megegyezéshez.

Magyarországon teljesen természetes, hogy a két ország nemzeti zászlója egyszerre van jelen, és a két himnusz egymás után hangzik el

– tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyarországi szlovákok - éljenek akár Budapesten, a Pilisben, Nógrádban, a Mátrában, a Zemplénben vagy Békéscsabán - számíthatnak a magyar kormányra. Az együttműködés minden területen jelen van: az önkormányzatiság és a parlamenti jelenlét szintjén, az oktatási és kulturális intézményekben, valamint az egyházi és a civil szféra területén is. Kifejtette, Békéscsabán az elmúlt évtizedben több mint 1,5 milliárd forintból megújult három templom (a kis és a nagy evangélikus, valamint a jaminai templom), létrejött a szlovák tájház, és mintegy négyszázmillió forintból korszerűsítették a szlovák gimnáziumot.