Orbán Viktor: Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, ez a választás tétje

Soltész Miklós: A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra

A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra, az együttműködés minden területen jelen van – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Békéscsabán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 13:45
Soltész Miklós Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Soltész Miklós a békéscsabai a Szlovák Kultúra Háza alapításának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen úgy fogalmazott: a történelmi múltat jelképező közös jelképek és szimbólumok vezetnek el a Magyarország és Szlovákia közötti történelmi megegyezéshez. 

Soltész Miklós Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség
Soltész Miklós (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Magyarországon teljesen természetes, hogy a két ország nemzeti zászlója egyszerre van jelen, és a két himnusz egymás után hangzik el

 – tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyarországi szlovákok - éljenek akár Budapesten, a Pilisben, Nógrádban, a Mátrában, a Zemplénben vagy Békéscsabán - számíthatnak a magyar kormányra. Az együttműködés minden területen jelen van: az önkormányzatiság és a parlamenti jelenlét szintjén, az oktatási és kulturális intézményekben, valamint az egyházi és a civil szféra területén is. Kifejtette, Békéscsabán az elmúlt évtizedben több mint 1,5 milliárd forintból megújult három templom (a kis és a nagy evangélikus, valamint a jaminai templom), létrejött a szlovák tájház, és mintegy négyszázmillió forintból korszerűsítették a szlovák gimnáziumot. 

 

Elfogadjuk-e a mai világ békétlen, romboló, nemzeteket egymással szembefordító törekvéseit,vagy békességben, egymást erősítve építünk, alkotunk?

– tette fel a kérdést Soltész Miklós, aki azzal zárta beszédét: „magyarok és szlovákok, mutassunk példát a világnak!”

 Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális államtitkára azt mondta, a békéscsabai intézmény a kulturális sokszínűséget, a hagyományok gazdagságát, a nemzeti összetartozást és együttérzést szolgálja, mert közös hazát csak büszke, értékeiket ismerő, örökségüket megélő polgárok építhetnek. 

A szlovák hagyományok felkarolása, a művészeti csoportok megerősítése, az országos szervezetekkel egyre szorosabbá font együttműködések adják az alapját annak a közösségi munkának, amely a szlovák nemzetiségi identitás megőrzését, továbbadását szolgálja

 – hangoztatta. Závogyán Magdolna visszaemlékezése szerint a békéscsabai Szlovák Kultúra Házának létrejöttéhez szükség volt egy fiatal népművelőre, István Annára, aki mert nagyot álmodni; és egy közösségre, amely tett a célokért. 

Az intézmény így válhatott szellemi palotává, inspiráló fórummá, ahol élők a szlovákság gazdag hagyományai. 

Martina Simkovicova, a Szlovák Köztársaság kulturális minisztere azt mondta, Békéscsaba már három évtizede a Magyarországon élő szlovákok kultúrájának, nyelvének és identitásának lüktető szíve, a kultúra házát pedig az összetartozás, a kitartás és a gyökerekhez való ragaszkodás szimbólumának nevezte.

Kiemelte, a kultúra képes generációkat összekötni, határokat átlépni, értékeket megőrizni, amelyek közös emlékezetünk alapját képezik. 

Azt kívánta, az intézmény a jövő nemzedékek számára is legyen az „inspiráció, a találkozások, a szlovák kultúrára való büszkeség helyszíne”. Paulik Antal, a magyarországi szlovákok parlamenti szószólója felidézte, 36 éve ítélte úgy a békéscsabai vezetés, hogy létrejöhet a szlovák közösség kulturális központja. Hat év kellett az építkezéshez, amelyhez mindkét ország kormánya hozzájárult. 

Most Budapesten épül egy hasonló szlovák kulturális központ, és tíz regionális központ létezik az országban, de a csabai volt az első

 – jegyezte meg. Az intézményt működtető Csabai Szlovákok Szervezetének 2024 áprilisában megválasztott új elnöke, Püski-Liker Bence szlovákul elmondott köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy Békés vármegyében már 300 éve élnek szlovákok, akik a második világháború után elszenvedték a lakosságcserét, a kommunizmus idején pedig majdnem eltűnt a nyelvük, hitük és dalaik a szürke egyformaságban. 

A szervezet célja a modernizáció, a kapcsolatok erősítése és az élő közösség megőrzése, hogy az épület a jövőben is hímzők, énekkarok és zenészek otthona legyen

– fogalmazott. 

A békéscsabai Szlovák Kultúra Házának létrehozása példaértékű volt három évtizede, az intézmény a mai napig példát szolgáltat a nemzetek közti együttműködésben az egész Kárpát-medencében

– hangzott el az ünnepségen, amelyet az MTI idézett.

Borítókép: Soltész Miklós (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

