Soltész Miklós: Április sorsdöntő lesz Magyarországon

Megáldották vasárnap a Római Katolikus Szent Imreherceg-templom felújított toronysisakját a Tolna vármegyei Döbröközben. Az eseményen részt vett a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a hívekhez szólva az áprilisi országgyűlési választások tétjéről is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 14:29
Forrás: Facebook/Soltész Miklós
Április sorsdöntő lesz Magyarországon – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Döbröközön, a felújított Szent Imre herceg-templomban tartott szentmise után. 

Megújult a döbröközi templom toronysisakja (Forrás: Soltész Miklós Facebook-oldala)

Soltész Miklós a hívek előtt felidézte, megígérték, hogy segíteni fognak a templom helyreállításában, és „hála istennek, megtörtént a torony megmentése”. Hozzátette, 

csak akkor tudunk építkezni, fejleszteni, segíteni, ha békesség is lesz.

Úgy fogalmazott, ehhez összefogás kell, „és – ami a legfontosabb –, imádság azért a békéért, ami bennünk van, de imádság azért a békéért is, ami a világban szükséges”.

Én erre kérem önöket, és akkor az ígéretünket újra be tudjuk tartani, segíteni fogunk, folytatni fogjuk ennek a hatalmas, szép templomnak a megújítását

– mondta.

Hozzáfűzte, a kormány segít a vidéki embereknek, falusiaknak, kisvárosban élőknek. Azt mondta, reméli, néhány év múlva, egy következő megújítási szakasz után együtt ünnepel majd a döbröközi hívekkel.

Megújult a toronysisak

Farkas Edit, a Tolna vármegyei település független polgármestere közölte, 

25 millió forint állami támogatást fordítottak a toronysisak felújítására, az Ócsay Profi Templomtorony Kft. 2024. karácsonyra fejezte be a munkát. Utalt arra is, hogy korábban adományokból megjavították a harangot és a templom orgonáját.

Csibi Krisztina (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője többek között a hívő közösségek összefogását méltatta, Orbán Attila, (Fidesz–KDNP), a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke mások mellett megjegyezte, a döbröközi a vármegye második legnagyobb temploma.

A Szent Imre herceg-templom 1902-ben épült neoromán stílusban a pécsi székesegyházat is tervező Kirschstein Imre Ágoston tervei alapján. A katedrális méretű, háromhajós épület Jézus Szíve mellékoltárjában őrzik Szent Imre herceg csontereklyéjét, amelyet 1980-ban, Esztergomból kapott a templom. A toronysisak felújításának alkalmából Felföldi László pécsi megyéspüspök tartott szentmisét.

 

Borítókép: A felújított Szent Imre herceg templomban tartott szentmise (Forrás: Facebook/Soltész Miklós)


