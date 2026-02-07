Kocsis Máté: A Tisza választási kamuprogramot hirdetett, a valódi programot Brüsszelben rakják össze

– A Tisza választási kamuprogramot hirdetett. A valódi programjukat Brüsszelből kapják, abban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, adóemelések, az orosz energia kivezetése és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel – hangsúlyozta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, aki videós összeállításban leplezte le a programot.

Magyar Péter és Tarr Zoltán Fotó: MTI

– Saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni a valódi programjukat, mert ha kiderülne, megbuknának. Kétszínűség, amit csinálnak – húzta alá Kocsis Máté. A videóban visszaidézték Tarr Zoltán ismert mondatát, hogy nem mond el mindent, mert megbuknak, illetve arról is beszélt korábban: nem fognak a választók elé tárni egy kormányprogramot, mert azt nem ők csinálják.