A rezsicsökkentés nélkül évi nyolcszázezer–egymillió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége

A szombathelyi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor azt mondta, ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor sokkal magasabb lenne a rezsiszámla. Magyarországon ma 250 ezres az átlagos évi rezsiszámla, Lengyelországban ez nyolcszázezer.

Aki azt mondja, hogy le lehet válni az orosz energiahordozókról a rezsicsökkentés meg nem szüntetésével, az vagy buta, vagy hazudik

– tette hozzá. A kormányfő emlékeztetett:

amit ma Magyar Péter mond, azt mondta korábban Lendvai Ildikó.

– Ebbe a folyóban már jártunk. Akkor meg is emelték a gázárakat – mondta, majd hozzátette: Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a SHELL-től. Ez egy másik kávéház. Azért küldték ide, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést.

A miniszterelnök leszögezte, az energiacégek meg akarják szerezni az emberek pénzét.

Ha a kormány nem védi meg önöket ezektől a cápáktól, akkor elveszik a pénzüket

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint birkának nézik őket, mert azt a mesét akarják elhitetni a tiszások, hogy leválnak az orosz gázról, de közben kiterjesztik a rezsicsökkentést.

Az a bárány, aki a farkasra bízza a sorsát, ne csodálkozzon, ha a farkas gyomrában végzi

– fogalmazott.

A miniszterelnök élesen fogalmazott: Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami veszélyezteti a rezsicsökkentés.

„Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk”.

Hozzátette: a rezsicsökkentés nélkül évi 800 ezer–1 millió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.