A rezsicsökkentés nélkül évi nyolcszázezer–egymillió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége

A szombathelyi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor azt mondta, ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor sokkal magasabb lenne a rezsiszámla. Magyarországon ma 250 ezres az átlagos évi rezsiszámla, Lengyelországban ez nyolcszázezer.
Aki azt mondja, hogy le lehet válni az orosz energiahordozókról a rezsicsökkentés meg nem szüntetésével, az vagy buta, vagy hazudik
– tette hozzá. A kormányfő emlékeztetett:
amit ma Magyar Péter mond, azt mondta korábban Lendvai Ildikó.
– Ebbe a folyóban már jártunk. Akkor meg is emelték a gázárakat – mondta, majd hozzátette: Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a SHELL-től. Ez egy másik kávéház. Azért küldték ide, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést.
A miniszterelnök leszögezte, az energiacégek meg akarják szerezni az emberek pénzét.
Ha a kormány nem védi meg önöket ezektől a cápáktól, akkor elveszik a pénzüket
– tette hozzá.
Orbán Viktor szerint birkának nézik őket, mert azt a mesét akarják elhitetni a tiszások, hogy leválnak az orosz gázról, de közben kiterjesztik a rezsicsökkentést.
Az a bárány, aki a farkasra bízza a sorsát, ne csodálkozzon, ha a farkas gyomrában végzi
– fogalmazott.
A miniszterelnök élesen fogalmazott: Ukrajna folyamatosan azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami veszélyezteti a rezsicsökkentés.
„Aki ilyet mond, az Magyarország ellensége, tehát Ukrajna az ellenségünk”.
Hozzátette: a rezsicsökkentés nélkül évi 800 ezer–1 millió forinttal növekedne a magyar családok rezsiköltsége.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!