Orbán Viktor: Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a Shelltől

A miniszterelnök szerint az csak egy tiszás mese, hogy leválnak az orosz gázról, de közben kiterjesztik a rezsicsökkentést.

2026. 02. 07. 14:43
Kapitány Istvánt azért küldték ide, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést – mondta Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen.

– Ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor sokkal magasabb lenne a rezsiszámla. Magyarországon ma 250 ezres az átlagos évi rezsiszámla, Lengyelországban ez nyolcszázezer – hangsúlyozta a miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen. – Aki azt mondja, hogy le lehet válni az orosz energiahordozókról a rezsicsökkentés meg nem szüntetésével, az vagy buta, vagy hazudik – tette hozzá. 

Szigetszentmiklós, 2023. április 13. Kapitány István, a Shell mobilitási üzletágért felelős globális alelnöke beszél a Shell a térségben elsőként Magyarországon felépített, cseppfolyósított földgázt (LNG) kínáló töltőállomásának ünnepélyes megnyitásán Szigetszentmiklóson 2023. április 13-án. MTI/Kovács Tamás
Kapitány István (Fotó: MTI)

A kormányfő emlékeztetett: amit ma Magyar Péter mond, azt mondta korábban Lendvai Ildikó.

– Ebben a folyóban már jártunk. Akkor meg is emelték a gázárakat – mondta, majd hozzátette: 

Kapitány István sem a fogyasztóvédelemtől érkezett, hanem a Shelltől. Ez egy másik kávéház. Azért küldték ide, hogy megszüntessék a rezsicsökkentést.

Orbán Viktor leszögezte: az energiacégek meg akarják szerezni az emberek pénzét. – Ha a kormány nem védi meg önöket ezektől a cápáktól, akkor elveszik a pénzüket – tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint birkának nézik őket, mert azt a mesét akarják elhitetni a tiszások, hogy leválnak az orosz gázról, de közben kiterjesztik a rezsicsökkentést.

– Az a bárány, aki a farkasra bízza a sorsát, ne csodálkozzon, ha a farkas gyomrában végzi – fogalmazott a miniszterelnök.

 

Borítókép: Kapitány István, a Shell International Petroleum alelnöke beszédet mond a Shell-lel kötött kereskedelmi megállapodás bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2020. szeptember 4-én. 

