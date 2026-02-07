szijjártó péterukrajnakormányfőorbán viktorszombathely

Ezért nem szabad beengedni Ukrajnát az Európai Unióba

A miniszterelnök szerint komoly bajt okozhat, ha katonai és gazdasági szövetségbe kerülünk Ukrajnával.

2026. 02. 07. 14:27
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna támogatása és ezzel a háború folytatása és kiszélesítése mellett áll Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivata Forrás: AFP
Orbán Viktor a digitális polgári körök Szombathelyen tartott háborúellenes gyűlésén arra kérte a jelenlevőket, üzenjék meg a kárpátaljai magyaroknak, hogy velük vannak. Kijelentette, 

annak a magyarnak, aki meghal a fronton, a családján a magyar kormány segít.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 A kormányfő kijelentette, Szijjártó Péternek ezt a kérdést napi renden kell tartania, ugyanis emellett nem lehet elmenni szó nélkül.

Nem fogjuk hagyni, hogy packázzanak velünk, egy másik világban vagyunk

 – szögezte le. A kormányfő azt mondta, az ő álláspontja, hogy az ukránokat nem szabad beengedni az unióba. 

Abból baj lehet, ha egy katonai, és egy gazdasági szövetségbe kerülünk velük. Az első az, hogy beleránthatnak bennünket a háborúba. Másfelől a mezőgazdaságunk, az abban dolgozók tönkre mennek, de ez minden árucsoportban így lenne. Ezek tönkre tennék a közép-európai gazdaságot

– mondta. Hozzátette: az ukránokkal együtt kell működni, de tagságról szó sem lehet. Azt is mondta, az ukránoknak fel kell adniuk azt a követelést, hogy Magyarországot lehasítsák az olcsó orosz energiáról.

Amíg Ukrajna ezt teszi, addig Ukrajna az ellenségünk

 – tette hozzá. Orbán Viktor emlékeztetett: az ukránok az Európai Uniótól kértek 1500 milliárd dollárt. 

Ha hagyjuk, akkor a mi pénzünket Magyarországról elviszik

 – figyelmeztetett. A kormányfő azt is leszögezte, ha Ukrajna területén megjelenik egyetlen nyugati katona is anélkül, hogy az oroszokkal egyeztetnének, az háborút jelentene. Az oroszok ugyanis megmondták, hogy legitim katonai célpontnak tekintenének minden Ukrajna területén állomásozó nyugati katonát. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna 

