Megszorítások, munkanélküliség, segélyezés: Bokros Lajos sokkterápiával kezelné Magyarországot

Bokros Lajos komoly sajtóvisszhangot keltett azzal, hogy az elmúlt napokban több médiumban is azt fejtegette, milyen megszorításokat vezetne be. Az ATV Egyenes beszéd című minapi műsorában még erre is rátett egy lapáttal, ugyanis arról értekezett, hogy nemcsak az embereket sarcolná meg, hanem az egész magyar gazdaságot sokkterápiának vetné alá. - Kell egy olyan sokk, ami a magyar gazdaságba, a vállalkozói, háztartási gondolkodásba, magatartásba beleégett inflációs várakozásokat hirtelen egy csapásra szétveri – jelentette ki a Tisza-közeli közgazdász. (a videón 07:26-tól: https://www.youtube.com/watch?v=ahhXhNL19e8) Példaként azt említette, hogy a 27 százalékos áfát 22 százalékra csökkentené.

Nem lenne ellenére a magasabb munkanélküliség

Noha Bokros maga is elismerte, hogy ez jelentős bevételkiesést jelentene az államnak, ami miatt számos beruházás is leállhatna, mégis ehhez hasonló lépésektől várná a magyar valuta stabilabbá válását. A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere abban sem lát problémát, hogy az intézkedés következtében számos – szerinte hatékonytalan – vállalkozás szűnne meg. Szerinte ugyanis „innentől kezdve nem az állam, hanem a piac fogja megmondani, hogy ki a sikeres vállalkozó, és aki nem tud sikeresen a piacon működni, az tönkre fog menni”. A műsorvezető azon felvétésére, hogy ebben az esetben számos munkahely is megszűnne, Bokros azt a megdöbbentő választ adta, hogy úgyis nagyon alacsony a munkanélküliség, tehát szerinte nem lenne gond, ha az kicsit megugrana. Még azt is hozzátette, hogy a „közigazgatásban nagyon sok munkahelyet kellene megszüntetni”.

Érdemes megjegyezni: miközben Bokros azt hangoztatta, hogy ötszázaléknyi áfacsökkentést a kereskedők nem tudnának lenyelni, ezt számos gazdasági szakember erősen vitatja és az elmúlt évek történései is cáfolják.

Segélyalapú családtámogatás

Bokros a családi adókedvezmény megszüntetését is sürgette. – Ha belenyomjuk a kedvezményeket, főleg a családi adókedvezményeket a személyi jövedelemadó rendszerbe, akkor azzal a jómódúak járnak jól – fogalmazott. (a videón 10:26-tól: https://www.youtube.com/watch?v=ahhXhNL19e8) Úgy vélte, a két- és háromgyermekes anyáknak élethosszig tartó adómentességével szintén a jómódúak járnak jól, az alacsonyabb jövedelműek „csak” havi 30 ezer forint pluszbevételre tesznek így szert. Ehelyett a baloldali kormányokra jellemző segélyalapú rendszerre térne át, vagyis a költségvetési támogatásokra és a családi pótlékra helyezve át a hangsúlyt.