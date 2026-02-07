Rendkívüli

Orbán Viktor: Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, ez a választás tétje

Megszorítások, munkanélküliség, segélyezés: Bokros Lajos sokkterápiával kezelné Magyarországot

Bokros Lajos sokkterápiával kezelné a magyar gazdaságot: a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere nyíltan beszélt megszorításokról, magasabb munkanélküliségről, vállalkozások tömeges megszűnéséről és a családtámogatási rendszer felszámolásáról, miközben a gazdaság „megrázásától” várná a forint erősödését és az infláció megfékezését. A baloldali közgazdász számos javaslata megegyezik a Tiszának készült hatszáz oldalas tervezet pontjaival.

Munkatársunktól
2026. 02. 07. 14:21
Bokros Lajos volt pénzügyminiszter hiába az egyik legnépszerűtlenebb magyar politikus, most a Tiszának ad táncsokat Forrás: YouTube/Magánbeszélgetés
Bokros Lajos komoly sajtóvisszhangot keltett azzal, hogy az elmúlt napokban több médiumban is azt fejtegette, milyen megszorításokat vezetne be. Az ATV Egyenes beszéd című minapi műsorában még erre is rátett egy lapáttal, ugyanis arról értekezett, hogy nemcsak az embereket sarcolná meg, hanem az egész magyar gazdaságot sokkterápiának vetné alá. - Kell egy olyan sokk, ami a magyar gazdaságba, a vállalkozói, háztartási gondolkodásba, magatartásba beleégett inflációs várakozásokat hirtelen egy csapásra szétveri – jelentette ki a Tisza-közeli közgazdász. (a videón 07:26-tól: https://www.youtube.com/watch?v=ahhXhNL19e8) Példaként azt említette, hogy a 27 százalékos áfát 22 százalékra csökkentené.

Nem lenne ellenére a magasabb munkanélküliség

Noha Bokros maga is elismerte, hogy ez jelentős bevételkiesést jelentene az államnak, ami miatt számos beruházás is leállhatna, mégis ehhez hasonló lépésektől várná a magyar valuta stabilabbá válását. A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere abban sem lát problémát, hogy az intézkedés következtében számos – szerinte hatékonytalan – vállalkozás szűnne meg. Szerinte ugyanis „innentől kezdve nem az állam, hanem a piac fogja megmondani, hogy ki a sikeres vállalkozó, és aki nem tud sikeresen a piacon működni, az tönkre fog menni”. A műsorvezető azon felvétésére, hogy ebben az esetben számos munkahely is megszűnne, Bokros azt a megdöbbentő választ adta, hogy úgyis nagyon alacsony a munkanélküliség, tehát szerinte nem lenne gond, ha az kicsit megugrana. Még azt is hozzátette, hogy a „közigazgatásban nagyon sok munkahelyet kellene megszüntetni”.

Érdemes megjegyezni: miközben Bokros azt hangoztatta, hogy ötszázaléknyi áfacsökkentést a kereskedők nem tudnának lenyelni, ezt számos gazdasági szakember erősen vitatja és az elmúlt évek történései is cáfolják.

Segélyalapú családtámogatás

Bokros a családi adókedvezmény megszüntetését is sürgette. – Ha belenyomjuk a kedvezményeket, főleg a családi adókedvezményeket a személyi jövedelemadó rendszerbe, akkor azzal a jómódúak járnak jól – fogalmazott. (a videón 10:26-tól: https://www.youtube.com/watch?v=ahhXhNL19e8) Úgy vélte, a két- és háromgyermekes anyáknak élethosszig tartó adómentességével szintén a jómódúak járnak jól, az alacsonyabb jövedelműek „csak” havi 30 ezer forint pluszbevételre tesznek így szert. Ehelyett a baloldali kormányokra jellemző segélyalapú rendszerre térne át, vagyis a költségvetési támogatásokra és a családi pótlékra helyezve át a hangsúlyt.

A patrióta kormányzat és a Bokros Lajos nevével is fémjelezhető baloldali közgazdasági iskola eltérő szemléletmódja abban is jól megragadható, hogy míg a jelenlegi családtámogatási rendszer épp azt a célt szolgálja, hogy több gyermek mellett is megoldható legyen a munkavállalás, Bokros szerint ahol sok gyerek van, „azokat otthon kell nevelni”, vagyis a szülők ilyen élethelyzetben nem tudnak dolgozni.

Önmagának is ellentmond

Bokros Lajos a beszélgetés során önmagával is ellentmondásba keveredett. Míg egy ponton azt állította, hogy a „piacgazdaság, ha békén hagyják, akkor igenis van egy nagy hátránya, nevezetesen, hogy szakmányban szüli a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségeket”, a már említett fejtegetése közben nem látott problémát abban, hogy állami támogatás nélkül, pusztán a piacra hagyatkozva számos vállalkozás menne csődbe és tömegek veszítenék el a megélhetésüket.

A Klubrádió minapi műsorában Bokros egyebek mellett az árrésstopot támadta, de beszélt arról, hogy progresszív, több kulcsos adórendszert vezetne be. Figyelemre méltó, hogy a hírhedt Bokros-csomagot jegyző közgazdász számos megszorítási elképzelése szinte szóról szóra megegyezik a Tisza Párt számára készült hatszáz oldalas gazdasági tervezet pontjaival, valamint az Európai Bizottság ajánlásaival.  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

