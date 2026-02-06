Rendkívüli

„Ezt mind el kell felejteni!” – Bokros eltörölné a családi kedvezményt és az anyák adómentességét

Masszív megszorításokat vázolt a Klubrádió műsorában Bokros Lajos egykori baloldali pénzügyminiszter. A Tisza Párthoz közel álló közgazdász szerint egyebek mellett többkulcsossá kell alakítani a személyi jövedelemadót és el kell törölni a gyerekek után járó adókedvezményeket, s az anyák teljes életre szóló adómentesítését. Bokros ezzel felmondta a Tiszának készült hatszáz oldalas csomag legfontosabb elemeit.

Munkatársunktól
2026. 02. 06. 5:17
Hűen a régi baloldali szemlélethez, a megszorító gazdaságpolitika eszközeit vezetné be újra Bokros Lajos. Az embereket sanyargató intézkedéscsomagjáról elhíresült egykori pénzügyminiszter ezúttal a Klubrádióban beszélgetett Bolgár Györggyel arról, hogy szerinte milyen lépések szükségesek a magyar gazdaság beindításához. Bokros javaslatai gyakorlatilag megegyeznek a Tisza Pártnak készült, korábban kiszivárgott 600 oldalas programtervben foglaltakkal, amelyek főbb pontjai egyébként egybeesnek az Európai Bizottság ajánlásaival is.

Fotó: Kurucz Árpád

De lássuk részletesen, miről is beszélt Bokros!

Emelné az árakat

A Tisza Párthoz közel álló közgazdász a műsor elején, mintegy bemelegítésként az árrésstopot támadta: szerinte hiába szabályozták egyes termékeknél árrést, közben sok más árucikkért többet kell fizetni a boltokban. Ezek alapján Bokros biztos rosszul éli majd meg, ha a kormány meghosszabbítja az intézkedést, pedig erre Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón egyértelműen utalt. A miniszter közlése szerint a kérdésben a következő héten dönt a kormány, egyúttal leszögezte: az árrésstop csökkentette az inflációt.

Áfázna a csomagkészítő

De térjünk vissza Bokroshoz, aki ezek után rátért az adórendszerre. Előbb arról beszélt, hogy az áfát 27-ről 22 százalékra kell csökkenteni, ehhez azonban hozzá kell nyúlni a többi áfa-kulcsokhoz is, ugyanis léteznek 5, 18, illetve 0 százalék forgalmi adót tartalmazó termékek, illetve szolgáltatások is. Mindezt azzal indokolta, hogy a magyar gazdaság nagyon kicsi és Szlovákiában, Ausztriában, Romániában, valamint Németországban nagyjából van egy 10 és egy 20 százalékos kulcs. „De nagyon fontos, hogy a forgalmi adórendszer, akkor tud kiválóan működni, hogyha kevés kulcs van benne és azok közel állnak egymáshoz.” Példaként említette: „Magyarországon az a helyzet, hogy a csirkét is feldaraboltuk, mert a comb az a 27-es, a farhát pedig az ötösben (áfakulcs – a szerk.) van”.

Ez lényegében azt jelentené, hogy a 10 százaléknál alacsonyabb forgalmi adóval terhelt, vagy akár áfamentes termékeknek emelkedne az adója.

„Ezt mind el kell felejteni!”

Nem sokkal később a több sávos személyi jövedelemadóról beszélt Bokros Lajos: „A mai egykulcsos szja helyett egy háromkulcsos rendszer lenne megfelelő. Ez lehet, 10, 20 és 30 százalékos. A 10 százalék az az első félmillió forintig érvényes (…) és ha a következő félmillió forintra 20 százalékos szja-kulcsot állapítok meg, az azt jelenti, hogy az 1 millióra átlagosan 15 százalékos kulcs, tehát 1 millió forintig senkinek egy fillérrel nem növekszik az adófizetési kötelezettsége és csak ezenfelül lehet mondani, hogy szépen lassan elkezd nőni, de kiszámoltam, hogy 2 millió forintig is az összadóteher csak 22 százalék lesz.”

A Tisza-közeli közgazdász mindezt megfejelte azzal, hogy az összes kedvezményt és támogatást eltörölné. Erről úgy fogalmazott: „A kulcsok azok csak kisebb része a változtatásnak, a nagyobb része a változtatásnak az a kedvezmények és a mentességek szinte teljes eltörlése. Itt elsősorban a szociálpolitikai intézkedésekre gondolok, tehát a családi adókedvezmény, a gyerekkedvezmény, a 2-3 gyermekes anyáknak a teljes életre szóló adómentesítése. Ezt mind el kell felejteni.”

Aki Bokros saját hangján szeretné az utóbbi állítást hallani, állítsa a videót 34:33-hoz:

A volt pénzügyminiszter ötletének következményeit egyébként minden érintett pontosan ki tudja számolni, februárban ugyanis megannyi címzettnek magasabb fizetés érkezett az adómentesség és a növekvő adókedvezmény miatt.

A Tiszát támogatja

Bokros adótervei kísértetiesen hasonlítanak a Tiszának készült hatszáz oldalas dokumentumban foglaltakra. Az a megszorítócsomag szintén háromkulcsos progresszív szja-t tartalmaz, 15, 22 és 33 százalékos kulccsal – ezek az értékek közel esnek ahhoz, amit Bokros mondott. Emellett a tiszás javaslatcsomag szintén kivezetné a legtöbb kedvezményes szabályt, így ez alapján bizonyára búcsút inthetne a több százezer érintett családanya az adómentességének.

Súlyos adóemelő elképzeléseiről egyébként már a múlt év végén is értekezett a volt pénzügyminiszter. Akkor még azt is előadta, hogy el kellene adni a magyar jegybank aranytartalékát, és azt fejtegette, hogy a kormányzatban senki nem ért gazdaságpolitikai kérdésekhez. Bokros hozzáértése kapcsán annyit érdemes megjegyezni, hogy a központi bankok a világban az elmúlt években rekordmennyiségű aranyat vásároltak, ezért is emelkedett az arany ára. Ráadásul soha nem tervezte még ennyi jegybank, hogy aranyat halmoz fel a következő 12 hónapban. Így keresnek ugyanis védelmet a válságok és az infláció ellen.

 

               
       
       
       

