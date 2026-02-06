„Ezt mind el kell felejteni!”

Hűen a régi baloldali szemlélethez, a megszorító gazdaságpolitika eszközeit vezetné be újra Bokros Lajos. Az embereket sanyargató intézkedéscsomagjáról elhíresült egykori pénzügyminiszter ezúttal a Klubrádióban beszélgetett Bolgár Györggyel arról, hogy szerinte milyen lépések szükségesek a magyar gazdaság beindításához. Bokros javaslatai gyakorlatilag megegyeznek a Tisza Pártnak készült, korábban kiszivárgott 600 oldalas programtervben foglaltakkal, amelyek főbb pontjai egyébként egybeesnek az Európai Bizottság ajánlásaival is.

De lássuk részletesen, miről is beszélt Bokros!

Emelné az árakat

A Tisza Párthoz közel álló közgazdász a műsor elején, mintegy bemelegítésként az árrésstopot támadta: szerinte hiába szabályozták egyes termékeknél árrést, közben sok más árucikkért többet kell fizetni a boltokban. Ezek alapján Bokros biztos rosszul éli majd meg, ha a kormány meghosszabbítja az intézkedést, pedig erre Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón egyértelműen utalt. A miniszter közlése szerint a kérdésben a következő héten dönt a kormány, egyúttal leszögezte: az árrésstop csökkentette az inflációt.

Áfázna a csomagkészítő

De térjünk vissza Bokroshoz, aki ezek után rátért az adórendszerre. Előbb arról beszélt, hogy az áfát 27-ről 22 százalékra kell csökkenteni, ehhez azonban hozzá kell nyúlni a többi áfa-kulcsokhoz is, ugyanis léteznek 5, 18, illetve 0 százalék forgalmi adót tartalmazó termékek, illetve szolgáltatások is. Mindezt azzal indokolta, hogy a magyar gazdaság nagyon kicsi és Szlovákiában, Ausztriában, Romániában, valamint Németországban nagyjából van egy 10 és egy 20 százalékos kulcs. „De nagyon fontos, hogy a forgalmi adórendszer, akkor tud kiválóan működni, hogyha kevés kulcs van benne és azok közel állnak egymáshoz.” Példaként említette: „Magyarországon az a helyzet, hogy a csirkét is feldaraboltuk, mert a comb az a 27-es, a farhát pedig az ötösben (áfakulcs – a szerk.) van”.

Ez lényegében azt jelentené, hogy a 10 százaléknál alacsonyabb forgalmi adóval terhelt, vagy akár áfamentes termékeknek emelkedne az adója.