Februárban több pénz jut a családi kasszába - mutatjuk, mennyivel

A Fidesz-kormány tavaly meghozott döntései nyomán több pénz marad a magyar családoknál februárban – hívta fel a figyelmet a Facebook oldalán Magyarország kormánya.
Béremelések, adócsökkentések: a családi kasszába több pénz jut februárban a tavaly meghozott, januártól érvénybe lépett intézkedéseink nyomán – írták a bejegyzésben, amelyben a magyar családok gyarapodását szolgáló kormányintézkedéseket részletezték.
Februárban érkezik:
- a 11 százalékkal megemelt minimálbér
- a hét százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér
- a kétgyermekes, 40 év alatti anyák első adómentes bére
- a 13. havi nyugdíj és
- a 14. havi nyugdíj első részlete
- a megduplázott családi adókedvezmény
- a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek
- a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése
– Nem kell megszorítani és semmit sem kell elvenni az emberektől, támogatni kell őket – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök felidézte a kormány által létrehozott, jelenleg is futó családtámogatási programokat, hozzátéve, folytatni kell mindegyiket, beleértve az édesanyáknak járó támogatásokat is.
Ez nem szociális támogatás, mi azt mondtuk, hogy szerintünk az élet középpontjában a család áll, ezért a gazdaságpolitika középpontja is a család. Ez az adókedvezmény, amelynek célja, hogy akinek van gyereke, ne éljen rosszabbul, mint az, akinek nincs
– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, hogy a család ügyében leginkább a nőkre kell támaszkodni, ők tartják egyben a családokat, ezért kell segíteni az édesanyákat.
A miniszterelnök felhívta a figyelmet: a Tisza Párt minden támogatástól megfosztaná a magyar családokat, amit a kormány az elmúlt 15 évben nyújtott, beleértve a rezsicsökkentést is. Magyar Péter csak Brüsszel akaratát teljesítené.
