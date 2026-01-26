hankó balázsukrajnakormánycsalád

A következő négy évben 4000 milliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál

A nemzeti kormány kiáll a magyar és a „teremtett világ rendje szerinti” családok mellett, ezért segíti a gyermekvállalást, a munkavállalást, valamint az otthontámogatást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 10:12
A következő négy évben 4000 milliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában. Hankó Balázs arról beszélt, a nemzeti kormány kiáll a magyar és a „teremtett világ rendje szerinti” családok mellett, ezért segíti a gyermekvállalást, a munkavállalást, valamint az otthontámogatást.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: Polyák Attila / MW)

A konkrét intézkedésekről elmondta, 

januártól félmillió anya lett szja-mentes és egymillió család esetében duplázták meg a családi adókedvezményt, továbbá minden második, gyereket vállaló család esetében segítették az otthonhoz jutást.

Emellett a rezsivédelem is segíti családokat, amely éves szinten 500 ezer forint támogatást jelent, 3,3 millió háztartásnak pedig a januári rezsistop is segítséget nyújt – tette hozzá a miniszter.

Hankó Balázs szerint azonban 

az Európai Bizottság és az Európai Néppárt el akarja vonni a nemzeti hatásköröket, és kivezettetné az otthonteremtési támogatást, a rezsivédelmet és az szja-mentességet azért, hogy ezeket a forrásokat Ukrajna fenntartására és az ukrán háború finanszírozására fordíthassák.

Ezt részletezi a hatszázoldalas „Tisza-dokumentum” is – fűzte hozzá.

Hankó Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában közölte, a kormány idén 4800 milliárd forintot fordít családtámogatásra, és további 800 milliárd forintot rezsivédelemre.

A Tisza Párt azonban egészen másképp gondolkodik erről a kérdésről, elvenné az szja-mentességet, a családi adókedvezményt, az otthontámogatást és a rezsivédelmet

 – mondta a miniszter.

Ha ez megvalósulna, akkor a kormány számításai szerint a rezsikiadások átlagosan 500 ezer forinttal nőnének minden családban, továbbá egy 30 év alatti, egygyermekes anya esetében 166 ezer forinttal, egy 40 év alatti, kétgyerekes anya esetében 226 ezer forinttal, egy háromgyerekes család esetében pedig 307 ezer forinttal kevesebb maradna a családi kasszában – mondta Hankó Balázs.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

               
       
       
       

