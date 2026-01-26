Szóljon a banknak, ha drágállja a számlavezetést – tízezreket spórolhat vele

A money.hu a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott „digitális ügyfélprofil” alapján vizsgálta a hazai bankszámlák költségeit.

A megfelelő bankszámla akár tízezres megtakarításokat is jelent / Fotó: Pixabay.com

Legfrissebb elemzésük szerint ez a profil ma már a lakosság jelentős részére jellemző:

az ügyfél átlagos jövedelemmel rendelkezik, havonta egyszer vesz fel készpénzt saját bankautomatából az ingyenes limit alatt, rendszeresen használja bankkártyáját, a havi négyszer húszezer forint utalást pedig mobilappon vagy netbankon keresztül intézi. Az SMS-üzenetek helyett push értesítésekből értesül a tranzakcióiról.

A money.hu számításai szerint ebben az ügyfélprofilban az éves bankszámlaköltségek négyezer és 33 ezer forint között szóródnak attól függően, melyik számlacsomagot választja az ügyfél.

Ezek a legjellemzőbb hazai bankszámla költségek

A felmérés legfontosabb megállapításai így néznek ki:

A legolcsóbb és a legdrágább konstrukció között egy év alatt több mint 28 500 forint a különbség. Digitális ügyfél esetében a MagNet MagNext, a Gránit Bajnok és az Erste Privilégium 2.0 számlacsomagoknak a legalacsonyabb a költsége jelen állás szerint.

A CIB, a KDB és a Raiffeisen esetén az ötvenezer forint alatti összegek akciósan, azaz átmeneti jelleggel díjmentesen utalhatók.

Az UniCredit mBanking mobilbank segítségével az utalás korlátlanul ingyenes.

Az Erste Privilégium 2.0 Díjcsomagnál havi 225 ezer forint jövedelemtől ingyenesek az elektronikus utalások.

A K&H Bank minimum plusz számlacsomagnál havonta két utalás díjmentes, de az ötvenezer forintot meghaladó részre illetéket kell fizetni.

Az MBH Duna Stabil S számlacsomagnál havi 3 elektronikus utalás ingyenes.

Ezért szeretik a bankok a digitális ügyfeleket

A digitális ügyfelek kifejezetten értékesek a bankok számára, hiszen nem terhelik a bankfiókokat, és a drága SMS-szolgáltatások helyett applikációt használnak. Ezért a pénzintézetek versengenek értük olyan csomagokkal, ahol a számlavezetés és az utalás is díjmentes lehet, sőt gyakran a bankkártya éves díja is 0 forint az első évben – hívja fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.