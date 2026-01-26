Szóljon a banknak, ha drágállja a számlavezetést – tízezreket spórolhat vele

A money.hu a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott „digitális ügyfélprofil” alapján vizsgálta a hazai bankszámlák költségeit.
Legfrissebb elemzésük szerint ez a profil ma már a lakosság jelentős részére jellemző:
az ügyfél átlagos jövedelemmel rendelkezik, havonta egyszer vesz fel készpénzt saját bankautomatából az ingyenes limit alatt, rendszeresen használja bankkártyáját, a havi négyszer húszezer forint utalást pedig mobilappon vagy netbankon keresztül intézi. Az SMS-üzenetek helyett push értesítésekből értesül a tranzakcióiról.
A money.hu számításai szerint ebben az ügyfélprofilban az éves bankszámlaköltségek négyezer és 33 ezer forint között szóródnak attól függően, melyik számlacsomagot választja az ügyfél.
Ezek a legjellemzőbb hazai bankszámla költségek
A felmérés legfontosabb megállapításai így néznek ki:
- A legolcsóbb és a legdrágább konstrukció között egy év alatt több mint 28 500 forint a különbség. Digitális ügyfél esetében a MagNet MagNext, a Gránit Bajnok és az Erste Privilégium 2.0 számlacsomagoknak a legalacsonyabb a költsége jelen állás szerint.
- A CIB, a KDB és a Raiffeisen esetén az ötvenezer forint alatti összegek akciósan, azaz átmeneti jelleggel díjmentesen utalhatók.
- Az UniCredit mBanking mobilbank segítségével az utalás korlátlanul ingyenes.
- Az Erste Privilégium 2.0 Díjcsomagnál havi 225 ezer forint jövedelemtől ingyenesek az elektronikus utalások.
- A K&H Bank minimum plusz számlacsomagnál havonta két utalás díjmentes, de az ötvenezer forintot meghaladó részre illetéket kell fizetni.
- Az MBH Duna Stabil S számlacsomagnál havi 3 elektronikus utalás ingyenes.
Ezért szeretik a bankok a digitális ügyfeleket
A digitális ügyfelek kifejezetten értékesek a bankok számára, hiszen nem terhelik a bankfiókokat, és a drága SMS-szolgáltatások helyett applikációt használnak. Ezért a pénzintézetek versengenek értük olyan csomagokkal, ahol a számlavezetés és az utalás is díjmentes lehet, sőt gyakran a bankkártya éves díja is 0 forint az első évben – hívja fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.
