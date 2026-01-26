bankszámlavezetésköltségdigitális bankolás

Szóljon a banknak, ha drágállja a számlavezetést – tízezreket spórolhat vele

Hiába bankol digitálisan, mégis drága a számlacsomagja? Egy friss elemzés szerint számos banki ügyfél évente akár több tízezer forintot is feleslegesen fizethet ki emiatt, pedig ma már több olyan bankszámla is elérhető számukra, amelynél a számlavezetés, az utalás és az első évben akár még a bankkártya is teljesen díjmentes.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 9:46
Illusztráció Fotó: Shutterstock
A money.hu a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott „digitális ügyfélprofil” alapján vizsgálta a hazai bankszámlák költségeit.

bankszámla
A megfelelő bankszámla akár tízezres megtakarításokat is jelent / Fotó: Pixabay.com

Legfrissebb elemzésük szerint ez a profil ma már a lakosság jelentős részére jellemző: 

az ügyfél átlagos jövedelemmel rendelkezik, havonta egyszer vesz fel készpénzt saját bankautomatából az ingyenes limit alatt, rendszeresen használja bankkártyáját, a havi négyszer húszezer forint utalást pedig mobilappon vagy netbankon keresztül intézi. Az SMS-üzenetek helyett push értesítésekből értesül a tranzakcióiról.

A money.hu számításai szerint ebben az ügyfélprofilban az éves bankszámlaköltségek négyezer és 33 ezer forint között szóródnak attól függően, melyik számlacsomagot választja az ügyfél. 

Ezek a legjellemzőbb hazai bankszámla költségek

A felmérés legfontosabb megállapításai így néznek ki:

  • A legolcsóbb és a legdrágább konstrukció között egy év alatt több mint 28 500 forint a különbség. Digitális ügyfél esetében a MagNet MagNext, a Gránit Bajnok és az Erste Privilégium 2.0 számlacsomagoknak a legalacsonyabb a költsége jelen állás szerint. 
  • A CIB, a KDB és a Raiffeisen esetén az ötvenezer forint alatti összegek akciósan, azaz átmeneti jelleggel díjmentesen utalhatók.
  • Az UniCredit mBanking mobilbank segítségével az utalás korlátlanul ingyenes.
  • Az Erste Privilégium 2.0 Díjcsomagnál havi 225 ezer forint jövedelemtől ingyenesek az elektronikus utalások.
  • A K&H Bank minimum plusz számlacsomagnál havonta két utalás díjmentes, de az ötvenezer forintot meghaladó részre illetéket kell fizetni.
  • Az MBH Duna Stabil S számlacsomagnál havi 3 elektronikus utalás ingyenes.

Ezért szeretik a bankok a digitális ügyfeleket

A digitális ügyfelek kifejezetten értékesek a bankok számára, hiszen nem terhelik a bankfiókokat, és a drága SMS-szolgáltatások helyett applikációt használnak. Ezért a pénzintézetek versengenek értük olyan csomagokkal, ahol a számlavezetés és az utalás is díjmentes lehet, sőt gyakran a bankkártya éves díja is 0 forint az első évben – hívja fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.

Szerinte a bankváltástól való félelem továbbra is sokakat visszatart, pedig az úgynevezett egyszerűsített (egyablakos) bankváltás évek óta gyors és kényelmes folyamat. Az ügyfélnek elég az új banknál kezdeményeznie a váltást: a pénzintézetek egymás között intézik az állandó átutalások és csoportos beszedések átvitelét, a teljes folyamat pedig legfeljebb 13 munkanapot vesz igénybe. A régi számla akár automatikusan is megszüntethető.

A money.hu szakértői javasolják, hogy mindenki évente legalább egyszer ellenőrizze online bankszámla-kalkulátor segítségével, hogy a jelenlegi bankja ajánlata versenyképesnek számít-e a piacon, hiszen gyakran előfordul, hogy egy váltással tízezrek maradhatnak a családi kasszában.

Idén januárban különösen érdemes figyelni a banki értesítéseket – figyelmeztet Richter Ádám. 

Az MNB ugyanis szigorú ajánlásokat fogalmazott meg a bankok felé: az éves díjkimutatással (PAD) egyidőben tájékoztatniuk kell az ügyfeleket, ha házon belül létezik számukra kedvezőbb számlacsomag. Vagyis könnyen előfordulhat, hogy a megtakarításért még bankot sem kell váltani 

– tette hozzá, jelezve, hogy a 2026 elején elérhető legolcsóbb bankszámlákról további információt a money.hu Tudástár oldalán is olvashatnak.

