Rezsicsökkentés: ne üljünk fel a hazug propagandának!

„Nem tudom már hányadszor látom visszatérően a külföldről ihletett oldalakon azt a hamis állítást, hogy a régiónkban a csehek is milyen jól leváltak az orosz gázról, szóval akkor mi is csak lárifárizunk itt, hogy nem akarunk leválni. Na most untam meg” – írta közösségi oldalán Tóth Máté energiajogász. Jelezte: „most eltekintve attól, hogy nem a szlovákokkal meg az osztrákokkal példálóznak, akik máig szintén nagyrészt orosz gázt vesznek, esetleg a lengyelekkel, akiknek meg nemcsak tengerük van más forrásokhoz, de szenes-lignites mocskos erőművek is pöfögnek arrafelé, nos van más csúsztatás is itt”.

A szakértő három ábrát is csatolt. Az elsőből kiderül, hogy a gáz nálunk 2,6 eurocent, Prágában ez tíz. Rögtön a másodikból az is látható, hogy ez mindenestől, rendszerhasználattal, adókkal ennyi.



„Benne van a hergelésre használt rendszerhasználat meg minden, tokkal-vonóval, de még így is majdnem négyszer annyit fizetnek odaát a jól levált csehek. Csak apró megjegyzés, a gázáraktól sosem teljesen független áramárak tekintetében is ekkora a különbség: nálunk adóval, rendszerhasználattal, mindennel együtt 9,5 eurocent, Prágában 35” – írta.



A harmadik ábrán jól látszik az is, hogy egy modellezett kétkeresős háztartás a jövedelem mekkora hányadát fordítja a gáz- és villanyszámlára. Itthon ez 1,7 százalék, míg Csehországban 5,6 százalék. Igen. Több mint háromszor annyit költenek a csehek gáz- meg villanyszámlákra a tényleges jövedelemhez viszonyítva.

„Hát ilyen jól leváltak a csehek az orosz gázról. Amúgy a cseh kereskedőcégek osztrák és német társaikkal együtt maguk is vidáman vesznek orosz gázt tőlünk, de hát ugye az már rendes gáz, nem mint amit mi veszünk. Ez azonban már csak hab a tortán. Ne üljünk hát fel a hazug propagandának. Örüljünk a jó sorunknak, és lássunk át a szitán akkor is, amikor a Tisza a rezsicsökkentés fenntartását, sőt emelésér ígéri miközben leválna az orosz gázról. A kettő együtt nem megy, ez bizony vagy-vagy. Amúgy pár hete ugyanezek még humbugnak nevezték a rezsicsökkentést, de ez a roppant következetesség szemlátomást nem sokakat zavar odaát. Mindegy. A lényeget vigyük haza: olcsó orosz gáz nélkül háromszor- meg négyszer annyit fizethetünk majd, mint most. Pont mint a bezzegcsehek, akik ugye megcsinálták” – tette hozzá a szakértő.

