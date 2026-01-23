Érdemes figyelni – A kormány kibővítette a kedvezményezetti kört ennél a támogatási típusnál

Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítják a bejelentési határidőt is, ami azoknak adhat plusz időt, akik lakáshitelük törlesztésére kívánják fordítani az akár egymillió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást. A változások miatt a bejelentési határidőt is újranyitják. A kormány Facebook-videóban jelentette be az otthontámogatással kapcsolatos újdonságokat. A jogszabályváltozás hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenhet – írja a Biztos Döntés szakportál.

A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az otthontámogatást. / Fotó: Ladóczki Balázs

Ezek a szabályok változnak az otthontámogatással kapcsolatban

A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az otthontámogatást. Ez azért fontos, mert az eddigi szabályozás szerint a támogatás nem fordítható egyéb hitelkonstrukciók törlesztésére, így

babaváró,

személyi kölcsön,

szabad felhasználású jelzáloghitel

és munkáltatói kölcsön

sem fizethető belőle, akkor sem, ha ezeket egyébként lakásvásárlásra fordították. Az utóbbi a jövőben kivétel lehet majd, de csak akkor, ha a hitelösszegből egy magyarországi lakóingatlant vásároltak meg.

Még többeket érinthet, hogy a 2026. január 1. előtt aláírt lakáshitel-szerződéseknél a bejelentési lehetőséget újranyitják, és 2026. február 15-ig lesz mód a bejelentésre. Ez jó lehetőség azoknak, akik a jelenlegi szabály szerint is jogosultak a támogatásra, ám lemaradtak róla, valamint azoknak is eddig kell bejelenteniük az igényüket, akik a módosításoknak köszönhetően jogosulttá váltak rá.

Az évi nettó 1 millió forintos támogatásra jogosultak lesznek már az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők képviselők munkáját segítő személyek is.

A legtöbb közfeladatot végző szerv alkalmazottja felhasználhatja az közszolgálati otthontámogatást

A közszolgálati otthontámogatás egy akár 1 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás, ami meglévő lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére, illetve új lakáshitelhez önerőként használható fel. Valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, például a minisztériumok, kormányhivatalok, önkormányzatok alkalmazottai. A legtöbb közfeladatot végző szervezet alkalmazottjai, a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói, az egészségügyi és szociális szféra dolgozói, az oktatási és kulturális intézmények munkatársai is.