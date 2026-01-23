otthontámogatásközszolgálati tisztségviselőotthonteremtés

Érdemes figyelni – A kormány kibővítette a kedvezményezetti kört ennél a támogatási típusnál

Újabb kedvezményeket és könnyítéseket biztosít a kormány azoknak a közszolgáknak, akik otthonteremtésben gondolkodnak a közeljövőben. A nettó egymillió forintos keretösszegű otthontámogatás bejelentési határidejét is meghosszabítja a kabinet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 9:41
Fontos változás az Otthontámogatásnál - még többen lesznek jogosultak Fotó: Kállai Márton
Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítják a bejelentési határidőt is, ami azoknak adhat plusz időt, akik lakáshitelük törlesztésére kívánják fordítani az akár egymillió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást. A változások miatt a bejelentési határidőt is újranyitják. A kormány Facebook-videóban jelentette be az otthontámogatással kapcsolatos  újdonságokat. A jogszabályváltozás hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenhet – írja a Biztos Döntés szakportál.

otthontámogatás, 20251002 BudapestEladó, kiadó lakás.fotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az otthontámogatást.  / Fotó: Ladóczki Balázs

Ezek a szabályok változnak az otthontámogatással kapcsolatban

A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az otthontámogatást. Ez azért fontos, mert az eddigi szabályozás szerint a támogatás nem fordítható egyéb hitelkonstrukciók törlesztésére, így 

  • babaváró, 
  • személyi kölcsön, 
  • szabad felhasználású jelzáloghitel 
  • és munkáltatói kölcsön 

sem fizethető belőle, akkor sem, ha ezeket egyébként lakásvásárlásra fordították. Az utóbbi a jövőben kivétel lehet majd, de csak akkor, ha a hitelösszegből egy magyarországi lakóingatlant vásároltak meg.

Még többeket érinthet, hogy a 2026. január 1. előtt aláírt lakáshitel-szerződéseknél a bejelentési lehetőséget újranyitják, és 2026. február 15-ig lesz mód a bejelentésre. Ez jó lehetőség azoknak, akik a jelenlegi szabály szerint is jogosultak a támogatásra, ám lemaradtak róla, valamint azoknak is eddig kell bejelenteniük az igényüket, akik a módosításoknak köszönhetően jogosulttá váltak rá.

Az évi nettó 1 millió forintos támogatásra jogosultak lesznek már az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők képviselők munkáját segítő személyek is.

A legtöbb közfeladatot végző szerv alkalmazottja felhasználhatja az közszolgálati otthontámogatást

A közszolgálati otthontámogatás egy akár 1 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás, ami meglévő lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére, illetve új lakáshitelhez önerőként használható fel. Valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, például a minisztériumok, kormányhivatalok, önkormányzatok alkalmazottai. A legtöbb közfeladatot végző szervezet alkalmazottjai, a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói, az egészségügyi és szociális szféra dolgozói, az oktatási és kulturális intézmények munkatársai is.

Mind az állami, mind az egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói jogosultak, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot látnak el.

A támogatás a részmunkaidősöket is megilleti

A támogatás megilleti a részmunkaidős foglalkoztatottakat is, az éves keretösszeg arányos részében. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Az önkéntes tartalékos katona (e jogviszonyára tekintettel). Azok, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében látnak el tevékenységet.
Akik az Szja tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek. Próbaidőn lévő foglalkoztatott nem jogosult a támogatásra. A részletekről Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára számolt be a Facebookon közzétett videóban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

