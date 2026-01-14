Egymillió forint az államtól lakásra, ami könnyen lehet kettő: így segítik a közszférában dolgozókat – érdemes figyelni a határidőre

Újabb jó hír a közszférában dolgozók számára, hiszen 2026 januárjától indul az egymillió forintos otthontámogatási program – közölte a közösségi oldalán Panyi Miklós. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára felhívta a figyelmet rá, hogy az otthontámogatási program nyújtotta előnyt mindenki igénybe veheti, aki a közszférában dolgozik, így például katonák, rendőrök, tanárok, ápolók vagy éppen önkormányzati tisztségviselők.

Az otthontámogatási programban akár kétmillió forinthoz is juthat egy közszférában dolgozó házaspár. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Otthonszerzési támogatás: milyen célra lehet felhasználni az egymillió forintot?

Egyrészt fel lehet használni már meglévő hitel, jelzáloghitel törlesztésére, másrészt pedig ingatlanvásárlás esetén önerőként is. Panyi Miklós rámutatott arra is, hogy ez a támogatás egy további lehetőség a fiatalok, a közigazgatásban dolgozó fiatalok számára, hiszen a fix 3 százalékos az első otthon megvásárlását nagyon kedvezményes feltételekkel segítő hitel mellé ezt az egymillió forintot is mellétehetik, ezt az egymillió forintos támogatást is felhasználhatják.

Egy másik nagyon fontos információt is kiemelt az államtitkár: például ha egy fiatal házaspár a közszférában dolgozik, akkor a két fél kétszer egymillió forintot használhat fel erre a célra, tehát már kétmillió forintot kaphatnak az első otthonuk megvásárlására. Így a közigazgatásban és a közszférában dolgozó fiatalok is egy nagyon nagyot tudnak előrelépni az első otthonuk megvásárlása felé – mutatott rá Panyi Miklós.

Az otthontámogatási program lényege

Az egymillió forintos otthontámogatási program egy 2026. január 1-jén indult egyösszegű, nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatás közszolgálati dolgozóknak, mely lakáshitel törlesztésére vagy önerőként használható fel, és az igénylés a munkáltatón keresztül történik. A program széles körű jogosultságot biztosít (tanárok, orvosok, rendőrök, katonák) és alanyi jogon jár, ha a feltételek teljesülnek. A kérelem benyújtásának határideje 2026. január 20. További részletek a Magyar Nemzet korábbi, az otthontámogatási programról szóló cikkében olvashatók.