Minimálbér és garantált bérminimum – Mutatjuk, mennyivel több marad a gyermeket nevelők tárcájában

Ugyan a Magyar Közlönyben még nem jelent meg, de minden lényegi kérdés eldőlt, és biztossá vált a jövő évi bérmegállapodás. Orbán Viktor december 4-én kézjegyével látta el a dokumentumot, amely szerint 2026. január elsejétől a minimálbér bruttó 290 800 forintról 11 százalékkal 322 800 forintra, míg a szakmunkás-bérminimum az idei 348 800 forintról 7 százalékkal bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik – írja a Világgazdaság.

A szakmunkás-minimálbér 248 178 forint lesz 2026. január elsejétől. / Fotó: Teknős Miklós

A gyermeket nevelő minimálbéresek nettója magasabb az adókedvezmények miatt

Bár a magyar adórendszer sajátosságai miatt a tisztán hazavihető fizetés kiszámítása sosem könnyű, de azért lehet számolgatni. Az egykeresős, gyerek nélküli munkavállaló esetében a nettó minimálbér 214 662 forint, a szakmunkás-minimálbér esetében pedig 248 178 forint lesz 2026. január elsejétől.

Ezek az összegek még emelkedhetnek

a családi adókedvezmény januári bővítésével, valamint

a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével,

amelyeket minimálbéresek is igénybe vehetnek.

Január elseje után egy minimálbéren foglalkoztatott negyven alatti kétgyermekes anya tisztán hazavihető fizetése 48 420 forinttal emelkedhet, ugyanis ennyi szja befizetése alól mentesül, tehát az ő esetében a nettó minimálbér 2026-ban 263 082 forintra nőhet. Egy szakmunkás-minimálbéren lévő édesanya pedig 55 980 forinttal több nettóra számíthat, amivel egyből 300 ezer fölé ugrik a nettó keresete.