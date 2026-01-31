Nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket + videó

Nem kell megszorítani és semmit sem kell elvenni az emberektől, támogatni kell őket – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök felidézte a kormány által létrehozott, jelenleg is futó családtámogatási programokat, hozzátéve, folytatni kell mindegyiket, beleértve az édesanyáknak járó támogatásokat is.

Orbán Viktor: Kitartok a rezsicsökkentés mellett! (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

– Ez nem szociális támogatás, mi azt mondtuk, hogy szerintünk az élet középpontjában a család áll, ezért a gazdaságpolitika középpontja is a család. Ez az adókedvezmény, amelynek célja, hogy akinek van gyereke, ne éljen rosszabbul, mint az, akinek nincs – hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a család ügyében leginkább a nőkre kell támaszkodni, ők tartják egyben a családokat, ezért kell segíteni az édesanyákat.

A kormány döntésének értelmében 2026 januárjától a háromgyermekes anyák után szja-mentesek lettek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is, ezzel pedig ötödével nő a fizetésük. De szja-mentessé válik a 30 év alatti anyák teljes jövedelme is. A csed 100 programmal pedig a gyermek hat hónapos koráig a korábbi bruttó bérüket kapják meg az anyák. A kormány növeli a gyedet is, idén januártól 11 százalékkal nő a maximális összege, ezek mellett pedig továbbra is elérhetők az otthonteremtési programok, kedvező hitelek.

A miniszterelnök szerint a családok és a nemzet állapota összefügg. Kijelentette: nem fogja elfogadni, hogy családnak nevezzék, ha nem egy férfi és egy nő él együtt, mert ezek nem képesek arra, amire a család, hogy fenntartsák a nemzetet.

A kormányfő szerint látni a technológiai változásokat is, ezt is meg kell érteni, és nem kerülhetünk ennek a haladásnak az árnyékába.

– A modern technológia beengedése úgy, hogy ne verjen szét bennünket, nagy kihívás lesz a következő négy évben, mert meg kell védeni a gyermekeinket – hangsúlyozta a kormányfő.

Emlékeztetett: egymillió új munkahelyet ígért 2010-ben, és ezt meg is csinálták, ugyanígy

az átlagfizetés is el fogja érni az egymillió forintot.

Olyan dolgok készülnek a Tisza Párt programja alapján, hogy bele fognak gebedni a magyar emberek – emlékeztetett Orbán Viktor.