magyar péterkormánycsaládtámogatáscsaládorbán viktor

Nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket + videó

A Tisza Párt minden támogatástól megfosztaná a magyar családokat, amit a kormány az elmúlt 15 évben elért, beleértve a rezsicsökkentést is – figyelmeztetett a kormányfő, aki szerint Magyar Péter csak Brüsszel akaratát teljesítené. Orbán Viktor egyben megígérte, ki fog tartani a rezsicsökkentést mellett.

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 16:52
DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem kell megszorítani és semmit sem kell elvenni az emberektől, támogatni kell őket – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök felidézte a kormány által létrehozott, jelenleg is futó családtámogatási programokat, hozzátéve, folytatni kell mindegyiket, beleértve az édesanyáknak járó támogatásokat is.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Kitartok a rezsicsökkentés mellett! (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

– Ez nem szociális támogatás, mi azt mondtuk, hogy szerintünk az élet középpontjában a család áll, ezért a gazdaságpolitika középpontja is a család. Ez az adókedvezmény, amelynek célja, hogy akinek van gyereke, ne éljen rosszabbul, mint az, akinek nincs – hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a család ügyében leginkább a nőkre kell támaszkodni, ők tartják egyben a családokat, ezért kell segíteni az édesanyákat.

A kormány döntésének értelmében 2026 januárjától a háromgyermekes anyák után szja-mentesek lettek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is, ezzel pedig ötödével nő a fizetésük. De szja-mentessé válik a 30 év alatti anyák teljes jövedelme is. A csed 100 programmal pedig a gyermek hat hónapos koráig a korábbi bruttó bérüket kapják meg az anyák. A kormány növeli a gyedet is, idén januártól 11 százalékkal nő a maximális összege, ezek mellett pedig továbbra is elérhetők az otthonteremtési programok, kedvező hitelek.

A miniszterelnök szerint a családok és a nemzet állapota összefügg. Kijelentette: nem fogja elfogadni, hogy családnak nevezzék, ha nem egy férfi és egy nő él együtt, mert ezek nem képesek arra, amire a család, hogy fenntartsák a nemzetet.

A kormányfő szerint látni a technológiai változásokat is, ezt is meg kell érteni, és nem kerülhetünk ennek a haladásnak az árnyékába.

– A modern technológia beengedése úgy, hogy ne verjen szét bennünket, nagy kihívás lesz a következő négy évben, mert meg kell védeni a gyermekeinket – hangsúlyozta a kormányfő.

Emlékeztetett: egymillió új munkahelyet ígért 2010-ben, és ezt meg is csinálták, ugyanígy

az átlagfizetés is el fogja érni az egymillió forintot.

Olyan dolgok készülnek a Tisza Párt programja alapján, hogy bele fognak gebedni a magyar emberek – emlékeztetett Orbán Viktor.

Kitért arra is: a közgazdász irodalom, sajtó azzal foglalkozik, hogy Magyarországon gazdasági megszorításokra van szükség. Ezek az emberek kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha sikerül a kormányváltás, előre mentegetik a leendő kormányt.

El akarják venni a pénzt az emberektől azzal, hogy a gazdaság helyzete megköveteli.

– Ez szemenszedett hazugság – jelentette ki Orbán Viktor. Rámutatott: Magyarországon nem követel meg semmilyen megszorítást a gazdaság helyzete. Öt százalékos költségvetési hiánnyal mennek, ez Európa középmezőnyébe tartozik. Ezt lejjebb kell hozni, nyugodtan, lassan és fokozatosan – hangsúlyozta. Az államadósság most 74 százalék, volt már 65 százalék is, ám 2010-ben, amikor átvették a kormányzást, 82 százalékon állt. Ezt is szép lassan csökkenteni kell, ahogy a gazdasági fejlődés megindul, illetve a háború nem blokkolja a magyar gazdaságot – rögzítette.

Ha a háború nem blokkolja a gazdaságot, nagyobb lesz a teljesítmény, tudják csökkenteni a hiányt és az adósságot – tette hozzá. Kijelentette:

nem kell megszorítani, semmit se kell elvenni az emberektől.

– Örüljünk, hogy végre van nekik valami, nem elvenni kell, hanem támogatni őket – fogalmazott a kormányfő.

 

A Tisza Párt mindent elvenne

A kormányfő arra is emlékeztetett, hogy Brüsszel és a Tisza Párt minden támogatástól megfosztaná a magyar családokat, amit a kormány az elmúlt 15 évben elért. A családtámogatások mellett a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölnék.

– Ilyen rendszer nincs Európában, ott nincs rezsicsökkentés, csak segélyeket adnak. Az egész lakosságnak olcsóbban nem adnak rezsit, ilyen csak itt van. Ezt támadja is Brüsszel. Mi azt csináljuk, hogy elvesszük a nagy energiaszolgáltató cégektől azt a profitot, amit ők bezsebelnének, ehhez jön a bankadó, és mi odaadjuk támogatásként. Az orosz gáznál az a helyzet, hogy olcsó, és ha az nincs, nincs rezsicsökkenés sem – hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy

ha levágnak minket az olcsó gázról, akkor a rezsiért háromszor-négyszer annyi fizetünk majd, mint most.

– Akik ezt akarják, azokat távol kell tartani. És most beküldtek egy embert a Shelltől, ami egy népnyúzó intézmény. A Shell most megduplázta a profitját, és ezzel dicsekszik a Tisza Párt energiaügyért felelős embere, aki ki akarja nyomni az oroszokat is, és ezért érkeznek egyre többen az energialobbi részéről a tiszásokhoz – magyarázta.

Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azzal vált nyereségessé, mert elvették a pénzt az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan vállalatoknak, mint ahonnan ő jött, az adóját, amiből a rezsicsökkentést finanszírozzák, megszünteti, és az oroszokat rögtön kiszorítja a piacról – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Folytatni kell a családtámogatási programokat (Fotó: Vanik Zoltán)

A miniszterelnök álláspontja szerint a gazdaság három célt szolgál: legyen munkánk, keressünk annyit, hogy legyen saját otthonunk, valamint legyen nyugdíjunk. Ebbe a logikába illeszkedik a rezsicsökkentés is. Van néhány dolog, ami az emberi létezés magjához tartozik, például hogy ne fagyjon meg valaki, és a fizetés 70-80 százalékát ne vigye el a rezsi, és ennek érdekében szabad és be is kell avatkozni – mutatott rá a kormányfő, és leszögezte:

ki fog tartani a rezsicsökkentés mellett.

– Nem vagyok bolond. Orbán Anita a druszám, de nem cserélem le rá Szijjártó Pétert – fogalmazott a kormányfő, egyben jelezte, Orbán Anita lobbista, most a magyar kormány ellen kell kijárnia valamit. A kormányfő arról is szólt, hogy a Tisza külpolitikai szakértőjének a megbízói azt akarják, hogy Ukrajnát minél hamarabb vegyék fel az EU-ba és a NATO-ba. Orbán Viktor szerint azonban Ukrajna felvétele egy háborús és egy gazdasági problémát is jelent.

 

Hol van Magyar Péter?

A hatvani háborúellenes gyűlést Deák Dániel úgy értékelte, hogy amíg Orbán Viktor kijelölte a választás tétjét, addig Magyar Péter ismét megfutamodott.

– Míg tavaly azt ígérte, hogy követi Orbán Viktort, ezúttal sem ment a miniszterelnök után Magyar Péter – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ennek oka, hogy a tavalyi rendezvényein kínosan kevesen jelentek meg, így nem akart újabb kudarcokat elszenvedni.

Ezért míg Orbán Viktor ma is az emberekkel találkozott, Magyar Péter egy sötét stúdióban üldögélt

– jegyezte meg a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

add-square Háborúellenes gyűlés

Trump megállítaná, Brüsszel és Kijev folytatná a háborút – Orbán Viktor figyelmeztet

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu